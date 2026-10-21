Perú

Lima seguirá con calor pese al cielo nublado y vientos de hasta 35 km/h

El Senamhi prevé temperaturas por encima de lo habitual, lloviznas en algunos distritos y ráfagas en la costa central durante los próximos días

En Lima habrá cielo nublado y brillo solar mañana, miércoles, el jueves y el viernes, según el Senamhi
En Lima habrá cielo nublado y brillo solar mañana, miércoles, el jueves y el viernes, según el Senamhi
Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana y el Callao conservarán temperaturas por encima de sus niveles habituales durante los próximos días, pese a los amaneceres nublados, las lloviznas y la niebla previstos en varios distritos. También habrá vientos de hasta 35 km/h.

La entidad atribuyó este comportamiento al Fenómeno El Niño y al calentamiento de la superficie del mar. La cobertura nubosa no impedirá intervalos de brillo solar en distintos momentos del día. Esa variación alcanzará sectores del este, oeste, norte y sur de la capital, de acuerdo con sus reportes oficiales.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con la agencia Andina, la especialista Noelia Goicochea indicó que las máximas y mínimas seguirán altas. Lima oeste registró una mínima de 23 °C, mientras La Molina, en Lima este, marcó 21,1 °C. La ingeniera anticipó que las noches conservarán temperaturas cálidas y las máximas seguirán elevadas.

Las lloviznas podrían aparecer de forma dispersa. Los mayores acumulados se esperan en Lima sur, sobre todo en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. Las precipitaciones previstas en la sierra podrían llegar a la costa. El aviso meteorológico vigente hasta el jueves contempla incidencia el viernes próximo.

PUBLICIDAD

Fuertes ráfagas de viento en el territorio nacional.
Fuertes ráfagas de viento en el territorio nacional.

Viento aumentará entre el 21 y el 24 de octubre

El Senamhi advirtió que entre el 21 y el 24 de octubre aumentará la velocidad del viento en Áncash y Lima. Las ráfagas previstas oscilarán entre 30 y 35 kilómetros por hora, con presencia más frecuente durante las tardes y noches. La institución ubicó el fenómeno en la costa central.

La alerta señala que el incremento del viento puede mover árboles y techos ligeros. Noelia Goicochea pidió precaución ante las condiciones previstas y precisó que la intensidad será de moderada a fuerte.

La especialista descartó que Lima afronte un nivel rojo por vientos extremos, según la información citada por Senamhi.

El aumento de las corrientes aéreas podría favorecer una mayor cobertura nubosa y la presencia de lloviznas, niebla y neblina durante noches y madrugadas. De acuerdo con el aviso N° 427, también puede levantar polvo y reducir la visibilidad horizontal en algunos puntos de la franja costera durante esos días.

Radiación solar seguirá alta durante los intervalos sin nubosidad

Las proyecciones incluidas en el aviso sobre temperatura diurna contemplan máximas de entre 24 °C y 32 °C para el martes y miércoles. Para el jueves, se espera un descenso leve, con valores entre 24 °C y 31 °C. La sierra central registraría temperaturas de 24 °C a 30 °C.

El organismo informó que la radiación ultravioleta puede alcanzar niveles altos hacia el mediodía, cuando disminuya la nubosidad. Por ello, recomendó sombreros de ala ancha, protector solar y consumo de agua. Las medidas apuntan a reducir la exposición al calor en grupos vulnerables y personas que circulen al aire libre.

En Lima este y Lima oeste, el cielo puede cambiar a lo largo del día. La combinación de nubosidad, brillo solar, humedad y viento dibujará jornadas con contrastes entre la madrugada y la tarde. El Senamhi indicó que los distritos alejados del litoral sentirán las precipitaciones procedentes de zonas altas.

Las autoridades mantienen la recomendación de revisar los avisos meteorológicos, asegurar objetos expuestos al viento y tomar previsiones frente a las lloviznas.

Temas Relacionados

SenamhiCosta peruanaFuertes ráfagas de vientoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sofía Neves y la confianza con la que enfrentó al tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: “A mí me gustan los desafíos”

Con 29 puntos, la jugadora de Rebaza Acosta se convirtió en una de las principales amenazas de Alianza Lima, que tuvo que luchar hasta el quinto set para quedarse con el triunfo

Sofía Neves y la confianza con la que enfrentó al tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: “A mí me gustan los desafíos”

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los conjuntos de Pablo Guede y José Soto se citan en un duelo clave para ambas escuadras con realidades contrastadas en la recta final de la Liga 1

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

La plegaria que Paolo Guerrero elevó en el Santuario de Las Nazarenas: ¿Por quién pidió el delantero de Alianza Lima?

La cita religiosa contó con la presencia del primer equipo, el comando técnico, el personal administrativo, las futbolistas, el voleibol, las categorías formativas y el futsal down en Las Nazarenas

La plegaria que Paolo Guerrero elevó en el Santuario de Las Nazarenas: ¿Por quién pidió el delantero de Alianza Lima?

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

La legisladora de Fuerza Popular reconoció que se reunió con el exasesor de Patricia Benavides, pero negó cualquier vínculo con la identidad mencionada en las comunicaciones bajo investigación

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Los equipos de emergencia instalaron sistemas de drenaje en cinco sectores de la ciudad, en una jornada marcada por el ingreso de agua a inmuebles y las dificultades para desarrollar actividades cotidianas

Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia regresa al Rímac, el barrio de su infancia, para grabar su nuevo videoclip 'Cuánto te debo'

Yahaira Plasencia regresa al Rímac, el barrio de su infancia, para grabar su nuevo videoclip 'Cuánto te debo'

Milena Zárate cuestiona la cercanía entre Monserrat Seminario y Heydi Amado por un supuesto interés económico hacia Melcochita

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

DEPORTES

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

La plegaria que Paolo Guerrero elevó en el Santuario de Las Nazarenas: ¿Por quién pidió el delantero de Alianza Lima?

José Guillermo del Solar y la Universidad César Vallejo separan sus caminos tras desoladora campaña en Liga 2 2026

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre: “Se fue incómodo con lo que vio en Norteamérica”