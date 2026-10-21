Lima seguirá con calor pese al cielo nublado y vientos de hasta 35 km/h

En Lima habrá cielo nublado y brillo solar mañana, miércoles, el jueves y el viernes, según el Senamhi

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana y el Callao conservarán temperaturas por encima de sus niveles habituales durante los próximos días, pese a los amaneceres nublados, las lloviznas y la niebla previstos en varios distritos. También habrá vientos de hasta 35 km/h.

La entidad atribuyó este comportamiento al Fenómeno El Niño y al calentamiento de la superficie del mar. La cobertura nubosa no impedirá intervalos de brillo solar en distintos momentos del día. Esa variación alcanzará sectores del este, oeste, norte y sur de la capital, de acuerdo con sus reportes oficiales.

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Durante una entrevista con la agencia Andina, la especialista Noelia Goicochea indicó que las máximas y mínimas seguirán altas. Lima oeste registró una mínima de 23 °C, mientras La Molina, en Lima este, marcó 21,1 °C. La ingeniera anticipó que las noches conservarán temperaturas cálidas y las máximas seguirán elevadas.

Las lloviznas podrían aparecer de forma dispersa. Los mayores acumulados se esperan en Lima sur, sobre todo en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. Las precipitaciones previstas en la sierra podrían llegar a la costa. El aviso meteorológico vigente hasta el jueves contempla incidencia el viernes próximo.

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Fuertes ráfagas de viento en el territorio nacional.

Viento aumentará entre el 21 y el 24 de octubre

El Senamhi advirtió que entre el 21 y el 24 de octubre aumentará la velocidad del viento en Áncash y Lima. Las ráfagas previstas oscilarán entre 30 y 35 kilómetros por hora, con presencia más frecuente durante las tardes y noches. La institución ubicó el fenómeno en la costa central.

La alerta señala que el incremento del viento puede mover árboles y techos ligeros. Noelia Goicochea pidió precaución ante las condiciones previstas y precisó que la intensidad será de moderada a fuerte.

La especialista descartó que Lima afronte un nivel rojo por vientos extremos, según la información citada por Senamhi.

El aumento de las corrientes aéreas podría favorecer una mayor cobertura nubosa y la presencia de lloviznas, niebla y neblina durante noches y madrugadas. De acuerdo con el aviso N° 427, también puede levantar polvo y reducir la visibilidad horizontal en algunos puntos de la franja costera durante esos días.

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Radiación solar seguirá alta durante los intervalos sin nubosidad

Las proyecciones incluidas en el aviso sobre temperatura diurna contemplan máximas de entre 24 °C y 32 °C para el martes y miércoles. Para el jueves, se espera un descenso leve, con valores entre 24 °C y 31 °C. La sierra central registraría temperaturas de 24 °C a 30 °C.

El organismo informó que la radiación ultravioleta puede alcanzar niveles altos hacia el mediodía, cuando disminuya la nubosidad. Por ello, recomendó sombreros de ala ancha, protector solar y consumo de agua. Las medidas apuntan a reducir la exposición al calor en grupos vulnerables y personas que circulen al aire libre.

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En Lima este y Lima oeste, el cielo puede cambiar a lo largo del día. La combinación de nubosidad, brillo solar, humedad y viento dibujará jornadas con contrastes entre la madrugada y la tarde. El Senamhi indicó que los distritos alejados del litoral sentirán las precipitaciones procedentes de zonas altas.

Las autoridades mantienen la recomendación de revisar los avisos meteorológicos, asegurar objetos expuestos al viento y tomar previsiones frente a las lloviznas.