Hugo García se derrite por Koa y cuenta cómo la paternidad transformó por completo su vida

Durante una competencia deportiva en Lima, Hugo García ofreció declaraciones al programa Amor y Fuego sobre su experiencia como padre de Koa, su hijo junto a Isabella Ladera. En la misma cobertura, su madre, Fabiola Silva, se refirió a su relación familiar y a la prenda de vestir que conservó durante más de tres décadas para su nieto. El reportaje incluyó imágenes del menor y testimonios de ambos sobre la vida familiar del deportista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Hugo García regresó al Perú para participar en una carrera deportiva y aprovechó su visita para hablar sobre la paternidad junto a Isabella Ladera, madre de su primer hijo, Koa. En una entrevista con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, el exchico reality se mostró emocionado al describir los cambios que experimentó su vida desde el nacimiento del pequeño, a quien calificó como “el amor de mi vida”.

“Literal, mi vida le pertenece. Hoy mi vida gira en torno a él y para él. Es el amor de mi vida, es un amor que, como te dije, no se puede poner en palabras”, expresó García, en declaraciones recogidas por ‘Amor y Fuego’.

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El deportista añadió que la experiencia de ser padre le permitió comprender un sentimiento que antes solo conocía por referencias familiares. “Realmente hoy aprendí lo que te dicen los papás cuando eres chiquito, de que un amor de hijo es insuperable. Así que nada, solo tengo palabras de amor para él y que me muero por él”, agregó.

El modelo recordó el parto en casa de Isabella Ladera

García también se refirió al nacimiento de Koa, que tuvo lugar en la vivienda de la pareja en Estados Unidos, donde el deportista estuvo presente durante todo el proceso. “Te juro que esto ha sido un sueño hecho realidad. Nada, yo me viví cada segundo como un sueño y gracias a Dios se dio así, entonces, feliz. No tengo más palabras que feliz”, relató el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

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El deportista Hugo García y su madre, Fabiola Silva, compartieron en Amor y Fuego detalles sobre el nacimiento de su hijo Koa y la convivencia familiar junto a la modelo Isabella Ladera. Durante el reportaje se presentaron imágenes del parto en casa y declaraciones sobre la visita familiar a Miami, así como la adaptación de la pareja a su etapa como padres primerizos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sobre el aspecto físico de su hijo, García bromeó con que el bebé heredó rasgos de ambos padres, aunque remarcó el parecido con él. “Marca peruana. Está súper, súper saludable, que es lo importante y tiene lo mejor de los dos, ¿no? Así que feliz”, manifestó.

Fabiola Silva, madre de Hugo, despejó rumores sobre su relación con Isabella Ladera

Durante el mismo reportaje, Fabiola Silva, madre del deportista, confirmó que viajó a Miami para conocer a su primer nieto varón y aprovechó la visita para compartir actividades junto a Isabella Ladera, lo que puso fin a versiones sobre una supuesta relación distante entre ambas. “Isabela es una chica linda, nos hemos conocido, hemos conversado y bueno, yo los veo felices a ellos y por ende yo también estoy feliz. Embobada con Koa, de verdad, con todos mis nietos”, afirmó Silva, según el reportaje de ‘Amor y Fuego’.

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García evitó profundizar en las especulaciones previas sobre la relación entre su madre y Ladera. “Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, así que ¿qué más te puedo decir? Nosotros estamos felices y es lo que importa”, respondió el deportista.

Silva también destacó el parecido físico entre Koa y su padre, además de recordar un gesto simbólico que marcó el regreso al Perú del recién nacido. “Es el clon de Hugo, pero también con la hermosura de Isabela”, señaló.

Hugo García regresó al Perú para una carrera deportiva y expresó su felicidad por su reciente paternidad junto a Isabella Ladera.

La madre de García contó además que conservó durante más de tres décadas la ropa con la que su hijo salió de la clínica al nacer, prenda que utilizó para vestir a Koa. “Mi mamá guardó treinta y tres años la ropa con la que salí de la clínica y ponérsela a mi hijo es un sueño hecho realidad, algo mágico”, relató.

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García no descartó tener un segundo hijo con Isabella Ladera

Consultado sobre la posibilidad de ampliar la familia, el deportista no cerró la puerta a un segundo embarazo, aunque precisó que la prioridad actual es disfrutar la primera etapa de vida de Koa, de tres meses de nacido.

“Estamos felices con Koa. Nunca digas nunca porque no sabes qué puede pasar, pero ahorita estamos enfocados en Koa, en nuestra familia, en los niños, tenemos una princesa también”, indicó, en referencia a la hija mayor de Ladera.

Fabiola Silva también se refirió a la posibilidad de un hermano para Koa y bromeó sobre la diferencia de edad ideal entre hermanos. Ante la insistencia, García pidió tiempo para disfrutar su etapa actual como padre primerizo. “Déjame disfrutar a mi Koita, por favor”, respondió entre risas.

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Isabella Ladera, fan de la comida peruana, aún no tiene fecha para viajar al país

Sobre una eventual visita de Isabella Ladera al Perú, García explicó que todavía no existe una fecha definida, aunque aseguró que la influencer venezolana tiene gran interés en conocer el país. “Isabela es la que tiene más ganas de venir. Te juro que siempre decimos como ‘ya pronto, ya pronto, ya pronto’, pero bueno, ya se dará en su momento”, comentó el deportista.

En una entrevista para el programa Amor y Fuego durante una actividad deportiva en Lima, Hugo García y su madre, Fabiola Silva, brindaron declaraciones sobre el nacimiento de su hijo Koa junto a Isabella Ladera. Durante el reporte, García se refirió a su rol como padre y al interés de su pareja por viajar a Perú y conocer la gastronomía local, mientras que Silva compartió detalles sobre el vínculo familiar. Video: Willax TV / Amor y Fuego

García destacó además el gusto de Ladera por la gastronomía nacional. “Isa es fan de la comida peruana. Literal, cada vez que salimos a comer hoy en día, siempre me dice: ‘vamos a comer comida peruana, vamos a comer comida peruana’. Entonces, creo que se ha vuelto fan”, relató.

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El deportista adelantó que se encuentra en proceso de enseñarle algunas recetas típicas a su pareja, con ayuda de su propia madre, quien vivió en Venezuela.

Finalmente, García dedicó su participación en la carrera disputada en Lima a su hijo y confirmó que se trató de su primera competencia como padre. “Siempre a mi familia y a mi hijo. A mi hijo, sobre todo”, afirmó.

Sobre la posibilidad de compartir el deporte con Koa en el futuro, el modelo fue enfático: “De todas maneras, eso ni lo dudes. Voy a comenzar con el coche”. Fabiola Silva complementó la idea y adelantó los planes familiares para el pequeño. “Hugo va a correr, va a montar bicicleta, va a tirarse de los cerros, todo con Koa. Si ya tiene la bicicleta ahí”, sostuvo la madre del deportista.

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