La queja de Universitario ante la CONMEBOL por el polémico gesto de Karol Murcia en la Copa Libertadores Femenina 2026

Franco Velazco, administrador del club peruano, confirmó que ya se iniciaron acciones administrativas bajo el reglamento disciplinario del organismo sudamericano y advirtió que el episodio daña el crecimiento del fútbol femenino (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes formalizará un reclamo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por el gesto que protagonizó Karol Murcia, futbolista de Independiente del Valle y exjugadora de Sporting Cristal, durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.

La delantera ecuatoriana realizó una señal con ambas manos en forma de “U” invertida dándole la espalda a la tribuna, una acción que el conjunto merengue consideró una falta de respeto y que derivó en una respuesta institucional.

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Franco Velazco, administrador del club, confirmó el inicio del proceso y advirtió que este tipo de conductas perjudica el desarrollo del fútbol femenino en la región.

El gesto que encendió las alarmas en el club merengue

La celebración de Karol Murcia durante el duelo ante Independiente del Valle desató el malestar de Universitario. La dirigencia crema consideró irrespetuosa la señal de la ecuatoriana y decidió llevar el caso ante la CONMEBOL. (Conmebol)

El encuentro entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle dejó más de un tema de conversación. Más allá del marcador adverso —4-2 en contra para las peruanas—, fue una acción puntual de Murcia la que generó malestar en la dirigencia crema.

La delantera ecuatoriana, quien tuvo un paso previo por Sporting Cristal antes de recalar en el club ecuatoriano, realizó una señal con ambas manos mientras celebraba una jugada. El gesto, captado en plena cancha, fue interpretado por la institución merengue como una conducta irrespetuosa hacia su hinchada y hacia el propio espíritu competitivo del torneo.

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La imagen circuló rápidamente y no tardó en provocar reacciones. Desde el entorno de Universitario, la respuesta no se limitó a la queja informal: el club decidió activar los mecanismos reglamentarios disponibles y elevar el caso directamente a la CONMEBOL, el organismo con jurisdicción sobre la competencia.

Velazco confirmó las acciones administrativas ante la CONMEBOL

La dirigencia de Universitario decidió trasladar la polémica al ámbito disciplinario. Franco Velazco explicó que el club ya activó los procedimientos establecidos por la CONMEBOL y cuestionó las conductas que, a su juicio, perjudican el crecimiento del fútbol femenino (Universitario de Deportes)

En rueda de prensa, Franco Velazco fue contundente al explicar la postura institucional. El administrador de Universitario no solo ratificó el reclamo, sino que encuadró la decisión dentro del reglamento de disciplina del organismo sudamericano.

“Nosotros efectivamente ya hemos iniciado acciones administrativas de acuerdo a lo que dicta el reglamento de disciplina de CONMEBOL”, afirmó el directivo.

Velazco también dejó en claro que la decisión no responde únicamente a la lectura subjetiva del gesto, sino al cumplimiento de las normas que regulan el comportamiento durante los partidos oficiales. Para el administrador, la vía institucional es la correcta para que las autoridades del fútbol sudamericano evalúen lo ocurrido y determinen si corresponde aplicar alguna sanción.

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“Lamentamos siempre este tipo de conductas a nivel deportivo. Yo creo que no le hace bien al fútbol femenino. Cuando hay este tipo de situaciones, lo que hacen es opacar lo bueno que se está haciendo”, señaló.

El directivo también remarcó que el crecimiento del fútbol femenino en la región exige que todos los actores involucrados respeten las normas vigentes. “Hay reglas que hay que cumplir y en ese crecimiento que buscamos nosotros del fútbol femenino es justamente también cumplir con la normativa vigente en casos como los que ocurrieron el día del partido”, sentenció Velazco.

El administrador optó por no hacer foco en el historial de Murcia como exjugadora de Sporting Cristal y centró el análisis en la dimensión disciplinaria del episodio. Según explicó, lo que corresponde ahora es aguardar la respuesta oficial de la CONMEBOL, sin anticipar cuál podría ser la resolución.

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Una campaña complicada en la Copa Libertadores Femenina 2026

Dos derrotas consecutivas complicaron seriamente las aspiraciones de Universitario en el torneo continental. Las cremas cayeron por 1-0 ante Palmeiras y 4-2 frente a Independiente del Valle, por lo que su último partido ante Belgrano será una oportunidad para despedirse con un triunfo (Universitario de Deportes)

El contexto deportivo de Universitario en el torneo continental no acompaña. El conjunto estudiantil acumula dos derrotas en la fase de grupos que prácticamente cerraron su camino hacia las semifinales. La primera caída llegó ante Palmeiras, por 1-0, y la segunda ante Independiente del Valle, por 4-2, resultado que también derivó en la polémica protagonizada por Murcia.

Con esos números, las posibilidades de clasificación quedaron reducidas a su mínima expresión, aunque el equipo peruano todavía tiene pendiente un compromiso ante Belgrano de Córdoba, que no cambiará el panorama clasificatorio pero sí representa una oportunidad para cerrar la participación con una victoria.

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El episodio protagonizado por la delantera ecuatoriana quedó así enmarcado en una doble lectura: por un lado, la eliminación deportiva de un equipo que apostó por el fútbol femenino de alto nivel; por otro, una disputa institucional que ahora deberá resolver la CONMEBOL a través de sus propios canales disciplinarios. El club merengue aguarda una respuesta oficial y no descarta nuevas acciones según lo que determine el organismo sudamericano.

El cuadro ecuatoriano sigue arriba en el marcador, ahora por 3-1 en la Copa Libertadores Femenina - Crédito: Conmebol.