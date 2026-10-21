Luis Iberico renace en el momento indicado: el “refuerzo” ideal que potencia el aparato ofensivo de Sporting Cristal en Liga 1 2026

Luis Iberico está demostrando su mejor nivel en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sporting Cristal

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Con Luis Iberico había demasiadas expectativas en La Florida. Después de culminar su exótica aventura con Riga FC (LET) decidió enfilar su regreso a la Liga 1 representando a Sporting Cristal, que requería a un efectivo de sus características para afrontar el final de la temporada 2024.

Fue en ese tramo cuando empezaron a aparecer los problemas físicos que detuvieron la andadura de ‘Luiki’. Una pequeña lesión en la rodilla impidió que apareciera durante 20 días en septiembre. Rehabilitado de ese inconveniente, volvió a la dinámica, sumó minutos de calidad y goleó un par de ocasiones.

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Luis Iberico pico piedra a lo largo de más de un año para ganar protagonismo en Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

Cuando Iberico iba perfilándose en los planes del entonces entrenador Guillermo Farré, sufrió una nueva recaída en la misma área, pero con consecuencias devastadoras. Aquella nueva lesión no solo lo sacó de ese periodo, también del siguiente por completo.

Ubicándose todos los días en el área médica de La Florida, pasando por evaluaciones especiales por los especialistas de Cristal y sometiéndose a tratamientos especiales, lejos de los trabajos reducidos en campo, el peruano recibía ataques de los hinchas, quienes no comprendían la gravedad del asunto y solo querían que se deshicieran de él lo más pronto posible.

Redención

Con mucho esfuerzo, dedicación y resiliencia, Iberico superó el proceso de recuperación en el Rímac y se metió de lleno en una pretemporada en la que marchaba muy atrás por la evidente pérdida de condición física y estado de momento.

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No bien fue asomándose a una versión adecuada, el comando técnico fue concediéndole espacio como alternativa en ataque. Ya en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 retornó a su oficio goleador al infligirle una diana a Juan Pablo II College, en Chongoyape.

Luis Iberico resistiendo la marca férrea de Gustavo Gómez en Copa Libertadores. - Crédito: REUTERS

Con las condiciones ya recuperadas, Luis Iberico fue rotando con mayor frecuencia en Sporting Cristal hasta que en la 5ta semana de competencia local se ganó la titularidad, a la que respondió con una nueva diana ante Alianza Atlético, en una derrota en Sullana.

Siguió ‘Luiki’ ganando más rodaje en el elenco ‘cervecero’, sobre todo en la CONMEBOL Libertadores, aunque no trascendió como hubiese anhelado. En paralelo, se encarriló en un cierre adecuado del Apertura 2026 sumando cuatro anotaciones en 14 apariciones. Muy buen registro considerando que hace un año estaba en el dique seco.

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Eclosión

Aunque la actualidad de Luis Iberico era interesante, no iba de la mano con el presente de Sporting Cristal, que corría con un serio riesgo de meterse a una pelea indigna por la permanencia, tras una primera campaña tan desangelada como dramática.

Fue entonces que los directivos del club dieron un golpe a la mesa contratando, por tercera vez, a Roberto Mosquera para que encauzara la situación. Medida más que acertada y de la que se benefició el delantero peruano.

Luis Iberico abrazado con Hernán Barcos tras una exhibición goleadora en el Rímac. - Crédito: ITEA

A Iberico poco le importó volver a picar piedra como al principio. En ese ejercicio mostró mucho ímpetu y semana a semana fue creciendo hasta desatarse como ese goleador que tanto esperaban en las tribunas. Muy buena parte de la recuperación de Cristal, hoy líder del Torneo Clausura, pasa por su frecuencia goleadora.

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Esa nueva faceta, de hecho, se debió a un movimiento de pizarra de Roberto Mosquera que le ha favorecido demasiado. Y una muy buena prueba de ello son los actuales números de ‘Luiki’: cinco goles (un doblete) en ocho duelos. Que no sorprenda que siga derribando puertas hasta el cierre del periodo actual.