Perú

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 20 de octubre

Conoce los datos oficiales del Centro Sismológico Nacional sobre la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos registrados en el país. Además, conoce las recomendaciones de Indeci, el impacto de la interacción de placas tectónicas y cómo prepararte ante un evento de gran magnitud.

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante sobre la actividad telúrica en todo el territorio nacional. Debido a la compleja geodinámica del país, se registran múltiples eventos sísmicos cada jornada, la mayoría impredecibles pero monitoreados en tiempo real por el Centro Sismológico Nacional para garantizar la seguridad de la población.

En esta cobertura especial encontrarás un desglose técnico, preventivo y explicativo sobre la realidad geológica del Perú. A continuación, compartimos recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), análisis del riesgo sísmico por acumulación de energía y las medidas necesarias para proteger a tu familia ante un eventual sismo de gran magnitud.

11:57 hsHoy

El Cinturón de Fuego y la subducción de placas en el Perú

Sismógrafo con pantalla y rodillo de papel junto a hojas impresas con un logotipo circular y un mapa costero con puntos rojos.
Un sismógrafo y un mapa con epicentros registran la actividad telúrica en la costa del departamento de Lima junto a informes del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio peruano forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica donde se concentra más del 80% de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. La principal causa de la constante sismicidad en el país radica en el proceso de subducción tectónica, donde la Placa de Nazca se introduce continuamente debajo de la Placa Sudamericana a una velocidad aproximada de seis a siete centímetros por año.

Esta interacción tectónica permanente genera un estado continuo de deformación y tensión sobre la corteza terrestre. Cuando la fuerza acumulada supera el límite de resistencia de las rocas, la energía contenida se libera de forma brusca a través de ondas sísmicas, dando origen a movimientos telúricos de diversa magnitud y profundidad en distintas regiones del país.

11:57 hsHoy

Silencio sísmico en la costa central: la energía acumulada frente a Lima

Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierten periódicamente sobre la existencia de un silencio sísmico prolongado en la franja costera de la zona central, especialmente frente a Lima y el Callao. Desde el megaterremoto de 1746, no ocurre un sismo de magnitud superior a 8.0 en esta área, lo que significa que el acoplamiento entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana ha estado reteniendo energía ininterrumpidamente durante más de 280 años.

Esta severa acumulación de deformación podría desencadenar un evento telúrico de magnitud 8.5 o mayor, seguido de un eventual tsunami en el litoral peruano. Entender que el riesgo no es hipotético sino una certeza geológica permite tomar conciencia sobre la importancia de la planificación urbana y la constante preparación comunitaria.

11:57 hsHoy

Profundidad focal: diferencia entre sismos superficiales e intermedios

Tres personas con chalecos de Indeci revisan un documento frente a pantallas en una sala de monitoreo
Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil coordina acciones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante el III Simulacro Nacional. (COEN - Indeci)

La profundidad focal o hipocentro representa el punto exacto bajo la superficie terrestre donde se origina la ruptura de la falla. Los sismos superficiales, caracterizados por ocurrir a menos de 60 kilómetros de profundidad, suelen concentrar la liberación de energía de forma violenta en zonas reducidas, provocando intensidades elevadas en el epicentro.

Por el contrario, los sismos de profundidad intermedia o profunda (ubicados a más de 100 kilómetros de profundidad) distribuyen sus ondas elásticas en un radio considerablemente mayor. Aunque estos eventos pueden percibirse en varias regiones simultáneamente, la sacudida en la superficie tiende a ser menos destructiva en la infraestructura formal.

11:57 hsHoy

Tipo de suelo y amplificación sísmica en distritos vulnerables

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de las ondas sísmicas en las edificaciones varía según la geología del suelo sobre el cual están construidas. En diversas zonas urbanas de Lima y otras ciudades costeras, existen sectores asentados sobre suelos blandos, depósitos eólicos o rellenos no consolidados, donde la vibración se amplifica notablemente en comparación con terrenos rocosos o cimentaciones de conglomerado rígido.

Adicionalmente, en áreas con nivel freático alto o suelos arenosos saturados puede manifestarse el fenómeno de licuefacción del suelo, en el cual el terreno pierde su capacidad portante y actúa temporalmente como un fluido. Los estudios de microzonificación sísmica del IGP constituyen herramientas clave para regular el uso del suelo y guiar la construcción segura.

11:57 hsHoy

Estructuras vulnerables y la necesidad del refuerzo en viviendas

Dos trabajadores con chalecos reflectantes auxilian a un hombre tendido en el suelo junto a una camilla amarilla al pie de unas escaleras
Trabajadores de la Línea 1 del Metro de Lima asisten a un herido simulado con una camilla rígida durante un ensayo de respuesta ante sismos en una estación.

La elevada prevalencia de la autoconstrucción informal representa uno de los mayores factores de vulnerabilidad frente a los terremotos en el Perú. Múltiples viviendas en el país han sido levantadas sin diseño estructural técnico, sin supervisión de ingenieros civiles colegiados y con el empleo de materiales inadecuados o de baja calidad.

Para mitigar este riesgo, es recomendable solicitar evaluaciones técnicas a profesionales de la construcción a fin de identificar fallas en columnas, vigas o muros portantes. Llevar a cabo un reforzamiento estructural progresivo reduce sustancialmente el peligro de colapso y protege la integridad de los habitantes.

11:56 hsHoy

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) y su función

IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar.
IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la finalidad de brindar un margen de tiempo oportuno para la evacuación, el Estado peruano implementó el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), desarrollado conjuntamente por el IGP e Indeci. Este sistema opera mediante una red de acelerómetros instalados a lo largo de la costa peruana para detectar de inmediato la emisión de las ondas primarias (P) de un evento sísmico.

Debido a que las ondas de choque destructivas (S) viajan a menor velocidad, el SASPe puede emitir una alerta sonora en las ciudades segundos antes de que comience el movimiento fuerte. El tiempo de ventaja varía de acuerdo con la distancia entre el epicentro y el centro urbano, permitiendo a la población ganar segundos cruciales para buscar refugio o suspender actividades de riesgo.

11:56 hsHoy

Plan Familiar de Emergencia: organización dentro del hogar

Vista cenital de un mapa del Perú con dos manos señalando círculos rojos, un compás, una regla y gráficos de ondas sísmicas.
Especialistas analizan la ubicación de epicentros sísmicos sobre un mapa físico del Perú junto a registros sismográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un Plan Familiar de Emergencia estructurado es el primer paso para responder adecuadamente durante y después de un temblor. Cada familia debe analizar los espacios de su vivienda, identificar las zonas de menor riesgo —como la conjunción de vigas y columnas de concreto— y coordinar rutas de evacuación que se mantengan libres de obstáculos.

De igual forma, el plan exige definir roles específicos entre todos los integrantes del hogar, asignando responsables de llevar la mochila de emergencia, velar por niños o adultos mayores y cerrar las llaves de paso de gas y energía eléctrica. La realización periódica de simulacros internos fortalece la respuesta automática y disminuye los efectos del pánico.

11:56 hsHoy

La mochila de emergencia: elementos esenciales para las primeras horas

Mochila roja abierta con linterna, radio, agua, comida en conserva, botiquín, dinero, cargador, mascarillas, manta y un plano de evacuación.
Una mochila de emergencia con suministros básicos reúne los elementos recomendados por las autoridades ante desastres naturales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia es un insumo indispensable diseñado para asegurar el autoabastecimiento familiar durante las primeras 24 a 48 horas tras la ocurrencia de un desastre. Su contenido básico debe incorporar agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio portátil a pilas y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Asimismo, se aconseja incluir artículos de higiene personal, mascarillas, mantas térmicas y duplicados de los documentos de identidad conservados en bolsas herméticas. Mantener la mochila en un sitio visible y cercano a la ruta de evacuación garantiza su rápida extracción durante la salida.

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