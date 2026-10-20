Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 20 de octubre

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante sobre la actividad telúrica en todo el territorio nacional. Debido a la compleja geodinámica del país, se registran múltiples eventos sísmicos cada jornada, la mayoría impredecibles pero monitoreados en tiempo real por el Centro Sismológico Nacional para garantizar la seguridad de la población.

En esta cobertura especial encontrarás un desglose técnico, preventivo y explicativo sobre la realidad geológica del Perú. A continuación, compartimos recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), análisis del riesgo sísmico por acumulación de energía y las medidas necesarias para proteger a tu familia ante un eventual sismo de gran magnitud.