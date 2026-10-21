Perú solo cuenta con dos helibaldes para combatir incendios forestales y espera sumar nuevos equipos recién a mediados de noviembre

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó sobre las acciones frente a los incendios forestales registrados en el país. El funcionario explicó que las operaciones aéreas se realizan con dos helibaldes y abordó la adquisición de nuevos equipos para el despliegue estratégico de aeronaves en las zonas afectadas, mientras se mostraban imágenes del fuego y de las brigadas trabajando en el terreno. Fuente: Exitosa Noticias

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Los incendios forestales en Perú siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, pero los recursos disponibles para combatir las llamas desde el aire continúan siendo limitados. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero, reconoció que las aeronaves operan con solo dos helibaldes, pese a que la necesidad de contar con más equipos debió atenderse con anticipación.

“Deberíamos tener ya comprado más helibaldes desde hace mucho tiempo”, admitió el funcionario en declaraciones a Exitosa Noticias. Su reconocimiento expone una de las dificultades que enfrenta el país para responder a estas emergencias, especialmente cuando el fuego alcanza zonas de difícil acceso y el personal desplegado necesita apoyo aéreo para contener su avance.

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La adquisición de nuevos equipos está prevista para las próximas semanas, con una fecha de llegada estimada hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, los incendios ya dejaron 12 personas fallecidas y 832 afectadas, según las cifras reportadas por INDECI. La espera plantea una preocupación inmediata: cómo reforzar las operaciones mientras continúan las emergencias y los equipos de respuesta trabajan para controlar las llamas.

Un helicóptero militar y un brigadista atienden emergencias por incendios forestales en Perú, donde las autoridades reportan limitaciones de equipo aéreo. (Composición: Infobae Perú)

Equipos para combatir los incendios forestales llegarían recién el 15 de noviembre

Vásquez reconoció que la falta de equipos y de brigadas debidamente preparadas dificulta la atención de los incendios forestales. El funcionario señaló que el Estado debió anticiparse a esta situación con la compra de helibaldes y el fortalecimiento de los grupos encargados de intervenir en las zonas afectadas.

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La limitación resulta especialmente relevante cuando el fuego avanza por terrenos donde el acceso terrestre es complicado. En esos casos, las aeronaves equipadas con helibaldes permiten trasladar agua y descargarla sobre los focos de incendio, como complemento de las labores que realizan los bomberos forestales, las Fuerzas Armadas y las brigadas en tierra.

El jefe de INDECI también advirtió que el déficit hídrico agrava el escenario. Las condiciones de sequedad y el aumento de las temperaturas favorecen la propagación de las llamas, lo que incrementa la necesidad de contar con recursos suficientes para intervenir a tiempo. Vásquez reconoció que estas carencias afectan la capacidad de respuesta ante emergencias que pueden prolongarse durante varios días.

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Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú descarga agua mediante un helibalde empleado para el combate de los incendios forestales en el país. (Foto: Revista Peru Defensa & Seguridad )

El funcionario indicó que la llegada de los nuevos equipos está prevista hasta el 15 de noviembre. Según su estimación, el país pasaría a contar con 19 helibaldes, que permitirían reforzar las operaciones aéreas contra los incendios forestales.

Vásquez sostuvo que las aeronaves deberán distribuirse en ubicaciones estratégicas para reducir el tiempo de llegada a las regiones afectadas. Entre las zonas que requieren atención mencionó a Cusco, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Ucayali y Arequipa, debido a sus antecedentes de emergencias de este tipo.

Incendios forestales dejan 12 fallecidos y más de 800 personas afectadas en el país

El balance reportado por INDECI da cuenta de 12 personas fallecidas y 832 afectadas por los incendios forestales, principalmente por quemaduras. A estas consecuencias se suma la pérdida de cobertura vegetal y cultivos, que perjudica a las comunidades cercanas a las zonas afectadas.

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Un brigadista trabaja para contener el avance del fuego durante las emergencias por incendios forestales reportadas en Perú. (Foto: Sernanp Oficial)

Durante sus declaraciones, Vásquez informó que había 12 incendios forestales activos y otros 12 controlados. También señaló que Río Tambo, en Junín, y Curahuasi, en Apurímac, figuraban entre los puntos críticos que requerían atención. Estas cifras corresponden al reporte difundido el 19 de octubre y deben actualizarse antes de la publicación.

La respuesta ante estas emergencias involucra a los gobiernos locales y regionales, los bomberos, las Fuerzas Armadas y la población organizada. El jefe de INDECI también mencionó un plan multisectorial para el periodo 2025-2027, que contempla el equipamiento y la capacitación de brigadas. Sin embargo, la necesidad reconocida de adquirir más equipos deja en evidencia una tarea pendiente: fortalecer la prevención y la capacidad de intervención antes de que nuevas emergencias vuelvan a poner en riesgo a las personas y al territorio.

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