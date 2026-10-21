Costa peruana en alerta por oleajes anómalos de gran intensidad hasta el domingo 25 de octubre

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La advertencia alcanza a la franja costera desde Tumbes hasta Tacna. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), organismo de la Marina de Guerra del Perú (MGP), informó que los oleajes anómalos de fuerte intensidad se presentarán en distintos tramos del litoral peruano entre la noche del martes 20 y el domingo 25 de octubre, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 42-26.

El aviso comprende playas abiertas y semiabiertas, donde el ingreso del mar puede sentirse con mayor fuerza. La DHN indicó que la variación del fenómeno obligará a revisar las condiciones locales antes de ingresar al agua, navegar o instalarse cerca de la orilla. El alcance incluye balnearios, caletas, puertos y otros espacios expuestos a las olas en la costa.

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Oleaje subirá de intensidad en el norte y el centro del litoral

En el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, se esperaba oleaje fuerte desde la noche del 20 de octubre. El pronóstico señala una reducción a nivel moderado durante la mañana del miércoles 21. La condición volverá a subir a fuerte desde la noche del jueves 22 y bajará a moderada en la tarde del viernes 23.

Para el litoral centro, desde el sector ubicado al sur de Salaverry hasta Tacna, la proyección mantiene un oleaje moderado procedente del suroeste hasta el 21 de octubre. A partir de la tarde del jueves 22, la intensidad aumentará a fuerte. La DHN prevé que disminuya a moderada durante la tarde del viernes, aunque el aviso seguirá vigente durante el fin de semana.

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El organismo naval precisó que las mayores incidencias podrían concentrarse en playas abiertas o semiabiertas, por su exposición al oleaje. En esos sectores, la dinámica del mar puede modificar el acceso a la orilla y las condiciones habituales para embarcaciones pequeñas. La alerta no delimita puntos específicos de cierre, por lo que las medidas dependerán de las autoridades competentes y de las capitanías de puerto.

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci recomienda suspender la pesca y asegurar las embarcaciones

Ante la proyección, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pidió a autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y actores de la comunidad acuática que difundan medidas de protección.

La institución recomendó evitar la exposición directa al fenómeno, con el propósito de reducir accidentes y daños a personas, embarcaciones e infraestructura situada junto al mar. También solicitó que cada zona considere sus condiciones de riesgo.

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Entre las acciones planteadas figuran la suspensión de actividades portuarias y de pesca, el aseguramiento de embarcaciones y el retiro de flotas pequeñas hacia tierra firme. INDECI también aconsejó no practicar deportes ni actividades recreativas en el mar durante el periodo señalado. Los campamentos en zonas próximas a la playa deberán evitarse mientras persistan las condiciones previstas en el aviso.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantendrá el monitoreo de los departamentos del litoral en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN.

El seguimiento busca trasladar información a autoridades y población sobre cualquier evento asociado a los oleajes. Para quienes tengan previsto desplazarse hacia la costa antes del domingo 25, la recomendación oficial es consultar las disposiciones de las capitanías de puerto y atender las restricciones que se adopten en cada localidad.

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