Tiene 15 años y lideró Ingeniería de Inteligencia Artificial en San Marcos: otra estudiante, de 13 años, consiguió una vacante en Contabilidad

Cuatro alumnos consiguieron el primer lugar en sus especialidades y seis ocuparon el segundo puesto. Composición: Infobae

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Treinta y cinco estudiantes del colegio Juventud Científica consiguieron una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante el Examen de Admisión 2027-I. Diez de ellos ocuparon el primer o segundo puesto de mérito en sus respectivas carreras profesionales.

Entre los resultados destaca Guillermo Romero Melo, de 15 años, quien cursa tercero de secundaria y obtuvo el primer puesto en Ingeniería de Inteligencia Artificial. Otros tres alumnos también alcanzaron la primera posición en sus especialidades, mientras que seis lograron el segundo puesto.

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Los ingresantes presentan distintas trayectorias académicas y personales. Algunos comenzaron su preparación universitaria desde edades tempranas, mientras que otros encontraron en sus responsabilidades familiares una motivación para continuar sus estudios y acceder a una carrera profesional.

La preparación para el examen estuvo a cargo del colegio Juventud Científica, con el apoyo de la Academia Preuniversitaria CEMTA. El proceso incluyó clases de reforzamiento y formación preuniversitaria, además de acompañamiento psicológico para afrontar la presión de las evaluaciones.

Cuatro estudiantes obtuvieron el primer puesto en sus carreras

35 estudiantes del colegio Juventud Científica ingresaron a San Marcos en el proceso de admisión 2027-I. Difusión

Guillermo Romero Melo consiguió el primer lugar en Ingeniería de Inteligencia Artificial. A los 15 años, el estudiante de tercero de secundaria suma seis ingresos a universidades desde los 12 años, tres de ellos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Su preparación también está orientada a las competencias científicas. El alumno clasificó a la etapa final de la Olimpiada Peruana de Química, después de superar una primera fase en la que participaron 800 estudiantes.

Durante seis meses, dedicó más de 12 horas diarias al estudio para alcanzar sus objetivos académicos. Entre sus actividades personales figuran la lectura de distintos tipos de textos y la música electrónica.

En el mismo proceso de admisión, Fernando Balboa obtuvo el primer puesto en Mecánica de Fluidos; Ronald Calixto alcanzó esa posición en Gestión Tributaria, y Melanie Illajanqui consiguió el primer lugar en Auditoría Empresarial.

Por su parte, Jessica Marcos, Arihana Rueda, Anyeli Ore, Valery Vivanco, Nicolás Arapa y Krysthal Canales ocuparon el segundo puesto de mérito en sus respectivas carreras.

Adriano Ramírez ingresó a Estadística tras asumir responsabilidades familiares

Adriano Ramírez ingresó a Estadística tras asumir responsabilidades familiares. Difusión

La historia de Adriano Ramírez Cayo está marcada por el esfuerzo para contribuir a la economía de su hogar. Desde niño, trabajó junto con sus padres para ayudar a cubrir el tratamiento médico y las cirugías reconstructivas de su hermano menor, quien nació con labio y paladar hendido.

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Su padre trabaja como taxista y su madre se dedica al comercio. Debido al costo de las intervenciones médicas, Adriano asumió responsabilidades familiares que limitaron el tiempo para los juegos y las actividades con sus amigos.

El estudiante obtuvo una vacante en la carrera de Estadística con 834,125 puntos. Sobre el motivo que impulsó su esfuerzo académico, declaró: “El problema de mi hermano me hizo ponerme las pilas y proponerme que tengo que superarme para sacar adelante a la familia”.

Al igual que Guillermo Romero, Adriano tiene como objetivo ganar la Olimpiada Peruana de Química. Fuera de los estudios, se interesa por la música andina y aprendió a tocar la zampoña y el ukelele. También comenzó a practicar con la guitarra.

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Soleen Meléndez ingresó a Contabilidad con 13 años

Soleen Meléndez ingresó a Contabilidad con 13 años. Difusión

Soleen Meléndez Chamorro, de 13 años y estudiante de primero de secundaria, es la menor de los ingresantes del colegio Juventud Científica. La adolescente obtuvo una vacante en Contabilidad y tiene como referencia académica a su madre, quien se graduó como licenciada en Enfermería sin contar con el apoyo de sus propios padres.

La joven explicó que su participación en el examen también responde a su intención de estudiar Medicina cuando termine la secundaria. “Quise probar cómo era el examen a San Marcos, porque cuando termine el colegio quiero ingresar ahí para estudiar medicina, siguiendo el ejemplo de mi madre”, señaló.

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Su ingreso representa un primer paso hacia esa meta, aunque la carrera en la que obtuvo la vacante es Contabilidad.

Luhana Ríos dedicó su ingreso a su padre fallecido

Luhana Ríos consiguió una nueva vacante universitaria, esta vez en Auditoría Empresarial. La estudiante señaló que este resultado tiene un significado personal, pues representa un homenaje a su padre, quien falleció algunos meses antes del examen.

Su caso forma parte de las distintas experiencias personales de los alumnos que alcanzaron una plaza en San Marcos durante el proceso de admisión 2027-I.