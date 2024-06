Productor musical Alberto Menacho anuncia conciertos en Lima, opina sobre la reventa y el Arena Perú

Alberto Menacho, empresario y líder de TQ Producciones y Artes Perú, habló con Infobae sobre los próximos eventos culturales en Lima.

Si el 2022 fue un año lleno de conciertos, el 2023 no se queda atrás. Hasta abril de este año, grandes artistas y agrupaciones, nacionales e internacionales, se presentaron en el país, entre ellos Grupo 5, Camilo, Aurora, Paramore, Ferxxo, Lauren Jauregui, Romeo Santos y Calvin Harris. En los siguientes meses, más estrellas arribarán en el territorio nacional para ofrecer lo mejor de su música.

Sin embargo, el cierre del Arena Perú, las páginas colapsadas de Teleticket, los casos de reventa y estafa siguen preocupando a los usuarios y, sobre todo, a los organizadores de eventos masivos.

A propósito de ello, Infobae conversó en exclusiva con Alberto Menacho, empresario y líder de TQ Producciones, sobre un panorama actual de los conciertos en Lima. También dio un adelanto de lo que se viene para el sector cultural.

Alberto, como productor musical, ¿qué reflexiones tienes luego de haber atravesado una pandemia?

La pandemia fue nuestro enemigo número uno, la regla era no tener gente junta y el trabajo de TQ Producciones es juntar gente en espacios cerrados. Nos paró… como a todas las promotoras a nivel mundial. Fue muy complicado… Pero ahora estamos al 100% desde finales del 2022.

¿Cree que el aislamiento ha cambiado el comportamiento del público con relación a los conciertos?

No, realmente. Yo creo que el deseo de ver y de escuchar siempre ha estado ahí. No es que haya cambiado.

El 2022 fue un año lleno de conciertos y la mayoría de ellos logró sold out, ¿considera que se debió a la emoción de volver a artistas en vivo?

Yo creo que se dio por dos cosas. Primero, los artistas que traes. Tiene que tener una base de fanaticada muy ancha, muy grande. Y sí, también influye en que hemos estado encerrados dos, tres años. La gente lo ve como un éxito, como un ‘al fin podemos salir’, ¿no? Y segundo, que se han arrancado con nombres muy importantes el año pasado. Vinieron Coldplay, Harry Styles, Bad Bunny, gente muy pesada.

Coldplay ofreció dos conciertos en Lima, el pasado 13 y 14 de septiembre de 2022. (ANDINA/Andrés Valle)

La propuesta de TQ Producciones es apostar por los conciertos de corte cultural, ¿cree que, debido a los grandes shows de género urbano, se ha perdido interés en ellos?

Yo creo que en lo clásico la gente ha sido un escalamiento paulatino, sobre todo en la demográfica de la gente que vemos viendo los teatros. Yo creo que eso se va a mantener. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es presentar nuestros conciertos clásicos como si fueran conciertos de rock. Esto para no crear una barrera, hay una idea preconcebida de que un concierto clásico es para gente mayor y nada dista más de la verdad.

La compra de entradas para estos conciertos es a través de la página de Teleticket, ¿esta vía debería ser cambiada a presencial?

Yo creo que cambiarlo no, porque es un tema que está pasando en todo el mundo. O sea, la gente compra por internet… pero tiene que ver con la suma y el cuidado de promotores, de todos. Si las cosas se hacen bien, no debería haber problemas.

¿Cómo evitar inconvenientes o, en todo caso, ser víctima de estafa por parte de revendedores?

Tal vez se tengan que realizar más controles para ver quién compra, presentándose con su DNI. Yo soy muy claro en los lineamientos de cuánta gente quiero que vaya a los shows. En el teatro es fácil porque tienes una cantidad de butacas, mientras que en los espacios abiertos la gente va parada. Debe haber un límite de lo que se pueda vender.

¿Qué tanto puede afectar a un fan el tema de la reventa de entradas?

Se siente timado, mientras que al concierto mismo lo afecta porque la gente está comprando para revender. Me parece nefasto porque nosotros, los promotores, al menos en nuestro caso, nos rompemos para que los precios sean lo más accesibles posible, y son bandas realmente muy caras y muy grandes y buenas. Entonces, en ese sentido sí molesta porque quita espacio a gente que, realmente, quiere ver el show.

El dueño de Artes Perú y TQ Producciones lamentó los casos de reventa y estafa. Infobae/Paula Elizalde.

¿Se puede luchar contra la reventa?

Es una cosa que es difícil de evitar. O sea, tú mañana te compras un carro y lo quieres vender, pues ya no lo quieres y nadie te puede decir nada, ¿me explico? Hay maneras de evitarlo, sí. La cuestión es implementar sistemas para hacer [la reventa] más difícil y más complicada.

Por otro lado, ¿estuvo de acuerdo con la clausura del Arena Perú?

Los aforos son muy importantes, si no se respetan sí causa una situación de peligro. Pero no estoy tan de acuerdo con que la solución haya sido cerrar el Arena Perú. Están cerrando posibilidades (de conciertos) y cerrando trabajo a muchísima gente. Yo creo que se debió manejarlo más estrictamente, considero que fue una medida un poco extrema a un problema extremo. Pero yo creo que una vez se calmen las aguas, se podrá conversar y se podrá llegar a un buen término para que abran en Surco los eventos.

¿Cree que el Arena Perú es un buen recinto para conciertos?

En el Arena Perú se ha hecho muchísima inversión y creo que es un muy buen espacio. Creo que la gente que lo maneja ha hecho un buen trabajo en el sentido de la implementación que ha llevado a cabo y siguen haciéndolo. Pero sí hay que poner unos reglamentos de seguridad para que esto funcione bien para todos.

El productor de conciertos dio su opinión sobre la situación actual del Arena Perú. Infobae/Paula Elizalde.

¿Qué opina de los principales recintos que existen en Perú para eventos musicales?

Yo creo que el Estadio Nacional es espectacular para shows. Creo que su ubicación es inmejorable, tienes acceso a todos lados, una capacidad de evacuación muy rápida porque tú desde la cancha puedes salir a la calle. Es muy bueno. El tema es que evidentemente el Estadio Nacional, según el IPD, es para deportes principalmente. Entonces es difícil coincidir con fechas. El Estadio de San Marcos me parece bien, se debe empezar a usar dado que, evidentemente, el Nacional es difícil acceder a fechas. Me parece que habría que invertir un poco más en San Marcos para hacerlo, inclusive, mejor. En cuanto al Monumental, el problema que tengo ahí es el acceso, es solamente una entrada de acceso, entonces eso me preocupa un poco.

¿Qué conciertos se vienen en Lima?

25 de mayo - HERA Hyesang Park, aclamada soprano surcoreana.

19 de junio - Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti llegan al Perú con el show “Querida Montserrat, querido Luciano”.

12 de agosto - Steve Hackett, mítico guitarrista de la banda de rock progresivo Genesis.

9 de octubre - Franz Liszt Chamber Orchesta, orquesta de cámara con sede en Budapest, Hungría.

27 de noviembre - Alexei Volodin, prodigio ruso del piano.

Los eventos se llevarán a cabo en el Gran Teatro Nacional y en el Colegio Santa Úrsula. Las entradas están disponibles en Teleticket.

TQ Producciones presentará una serie de shows en el Gran Teatro Nacional. Infobae/Paula Elizalde.