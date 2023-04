Taylor Swift en Perú: llegada de Ticketmaster aviva rumores sobre posibles fechas de ‘The Eras Tour’

Taylor Swift arrancó gira mundial ‘The Eras Tour' en Estados Unidos. Aún faltan las fechas internacionales.

El pasado vienres 17 marzo, Taylor Swift dio comienzo a la gira mundial más importante de su carrera, ‘The Eras Tour’. Dicho evento masivo recorre los mejores éxitos de cada uno de los 10 álbumes de la cantante estadounidense, desde su debut con “Taylor Swift” y “Fearless” hasta su último lanzamiento “Midnights”.

La responsable de éxitos como “Shake it Off” y “Love Story” estuvo alejada de los escenarios debido a la pandemia del COVID-19, la cual impidió que realizara “The Lover Fest” en el 2020. Tres años más tarde, en Arizona, Estados Unidos, Swift marcó su regreso con un concierto de tres horas de duración.

Fueron más de 44 canciones las que retumbaron en el State Farm Stadium, entre ellas “Karma”, “Look What You Made Me Do”, “Betty”, “Enchanted”, “Miss Americana”, entre otras.

Taylor Swift cantando "The Man" durante 'The Eras Tour'. Ethan Miller/Getty Images.

Después de su paso por Glendale, Arizona, Taylor Swift seguirá haciendo paradas en los siguientes estados de Estados Unidos: Nevada, Texas, Georgia, Tennessee, Illinois, Colorado, Washington, Pensilvania y más.

La última fecha está pactada para el 8 de septiembre, en Los Angeles, California. Sin embargo, se sabe que aún hay fechas internacionales por anunciarse.

Los fans latinoamericanos de Taylor Swift, quienes disfrutaron del primer concierto de ‘The Eras Tour’ a través de transmisiones en vivo de Facebook y TikTok, esperan con ansias que la compositora de 33 años llegue a su país.

Fans de Taylor Swift piden fechas en Latinoamérica.

¿Taylor Swift en Perú?

Hasta el momento, Taylor Swift solo ha confirmado las fechas en las que se presentará a lo largo y ancho de Estados Unidos. No obstante, su equipo ha mencionado que se vienen grandes sorpresas, puesto que aún hay fechas internacionales que faltan anunciar.

Se especula que algunos países de América del Sur, entre ellos Perú, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, formarían parte de ‘The Eras Tour’. En caso se confirme dicha noticia, las presentaciones se realizarían a partir de la segunda mitad del 2023.

Taylor Swift en los ensayos generales de 'The Eras Tour'. (Instagram/@taylorswift)

Cabe resaltar que, a finales de 2022, los fans peruanos se emocionaron por las declaraciones de Nicolás Benvenuto, un reconocido organizador de eventos argentino, quien afirmó en redes sociales que la popular ‘Miss Americana’ llegará a Latinoamérica muy pronto; sin embargo, luego borró dicho post de su cuenta de Instagram.

Llegada de Ticketmaster emocionó a fans

La compañía de ventas y de distribución de entradas estadounidense, Ticketmaster, inició sus operaciones en Perú de manera oficial. Competirá contra Teleticket y Joinnus.

“Han sido varios miles de dólares de inversión. Pero se debe resaltar que es un conglomerado mundial que apuesta por el Perú, pese a salir de una crisis social y política. Es una empresa grande que está generando empleo y economía, lo cual espero se repita en otras empresas de otros rubros para que de alguna manera la economía peruana siga avanzando”, mencionó Luis ‘Hippie’ González Orellana, director gerente de Ticketmaster Perú, al diario La República.

Ticketmaster anunciará su primer concierto este sábado 15 de mayo.

Este anuncio ha emocionado a las fans de Taylor Swift en Perú, puesto que la cantante ha trabajado con la compañía para la venta de entradas de ‘The Eras Tour’.

Se sabe que Ticketmaster anunciará su primer gran concierto este sábado 15 de abril.

Crecen rumores sobre Taylor Swift en Perú.

Cabe resaltar que Taylor Swift no mantiene una buena relación con la compañía, puesto que su página colapsó durante la venta de entradas para ‘The Eras Tour’, ocasionando el malestar de los usuarios. “Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa (para ayudarme) con estas relaciones y lealtades, y es simplemente insoportable ver cómo ocurren los errores”, escribió la intérprete de “You belong with me” en sus redes sociales.

Por el momento, solamente queda esperar a que el equipo de Taylor Swift lance el comunicado oficial sobre su posible llegada a América Latina, así como las fechas y ciudades en las que se presentará la intérprete de “Bad Blood” en caso decida tocar en Perú u otros países de la región.

Poster de The Eras Tour de Taylor Swift Foto: Twitter @taylorswift13

¿Cuánto costarían las entradas?

Se ha dicho en más de una ocasión que Taylor Swift no viene a América Latina debido a lo costoso que resultaría para muchos fans comprar sus boletos. Y es que ver en vivo en directo a la cantante estadounidense, ganadora de múltiples Premios Grammy, no es nada barato.

Si tomamos en cuenta los precios de ‘The Era Tour’ en Estados Unidos, en nuestro país los boletos para su concierto costarían entre los S/183 hasta los S/1677; mientras que los paquetes VIP irían desde los S/743 hasta la impresionante cifra de S/3359.

Y qué decir sobre la reventa. En Estados Unidos, Taylor Swift estuvo envuelta en todo un escándalo, ya que las entradas para sus presentaciones se agotaron en apenas unos segundos. Los revendedores aprovecharon la situación para ofrecer los tickets superando con creces el precio inicial, llegando incluso hasta los 20 mil dólares. Debido a ello, la artista criticó a la compañía Ticketmaster por sus “fallas en el sistema”.

Taylor Swift se encuentra de gira por Estados Unidos con 'The Eras Tour'. (AFP)

Setlist de ‘The Eras Tour’

Álbum “Lover”

“Miss Americana & The Heartbreak Prince”

“Cruel Summer”

“The Man”

“You Need To Calm Down”

“Lover”

“The Archer”

Álbum “Fearless (Taylor’s Version)”

“Fearless”

“You Belong With Me”

“Love Story”

Álbum “Evermore”

“‘Tis The Damn Season.”

“Willow”

“Marjorie”

“Champagne Problems” (reemplazada por “The 1″)

“Tolerate It”

Álbum “Reputation”

“… Ready For It?”

“Delicate”

“Don’t Blame Me”

“Look What You Made Me Do”

Álbum “Speak Now”

“Enchanted”

Álbum “Red (Taylor’s Version)”

“22”

“We Are Never Ever Getting Back Together”

“I Knew You Were Trouble”

“All Too Well (10 Minute Version)”

Álbum “Folklore”

“Invisible String”

“Betty”

“The Last Great American Dynasty”

“August”

“Illicit Affairs”

“My Tears Ricochet”

“Cardigan”

“Mirrorball” - canción sorpresa (Arizona, Estados Unidos)

Álbum “1989″

“Style”

“Blank Space”

“Shake It Off”

“Wildest Dreams (Taylor’s Version)”

“Bad Blood”

Álbum “Taylor Swift”

“Tim McGraw”

Álbum “Midnights”

“Lavender Haze”

“Anti-Hero”

“Midnight Rain”

“Vigilante (expletive)”

“Bejeweled”

“Mastermind”

“Karma”