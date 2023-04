San Juan de Lurigancho: sujetos atacan a mujer en puerta de su casa

Intentan asesinar a mujer en la puerta de su casa.

Una mujer denunció que Libia Mansilla y un sujeto intentaron asesinarla cuando se encontraba en la puerta de su casa. Según los videos registrados por cámaras de seguridad, ambos presuntos sicarios llegaron en una moto lineal y dispararon contra la víctima en San Juan de Lurigancho.

Las balas impactaron contra un vehículo y una piedra, por lo que la denunciante permanece con vida y pidió garantías para su vida ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Yo logro esconderme en mi portón hacia adentro para que no me caiga la bala porque la bala cayó en mi carro y le iba a caer al señor cerrajero que estaba adentro de mi carro. La segunda bala cayó en esa piedra. La señorita Libia Mansilla me amenazaba. (...) Luego, se retiraron. Lo único que hice fue ir a la Dirincri de San Juan de Lurigancho y sentar mi denuncia”, contó a Buenos Días Perú.

Según la víctima, la mujer que intentó asesinarla es la hermana de Lisbeth Mansilla, quien hace un año, en 2022, lanzó una botella contra su hija durante una fiesta. En esta ocasión, ella también denunció el hecho, pero los efectivos policiales no la detuvieron.

“Mi hija estaba conversando con la persona, sería su pareja o sería no sé, pero por atrás le tiró una botella de cerveza. (...) Mi hija estaba bien mal, estaba demasiado mal. Como madre me quedé indignada, pero no hice nada porque no quiero problemas. Pero colocamos la denuncia, está en la comisaría de Zárate”, dijo.

El penúltimo ataque ocurrió momentos antes de que intentaran disparar contra ella. La víctima se encontraba en el Mercado de Los Aliados, en San Juan de Lurigancho. Allí, reclamó a Lisbeth Mansilla por qué atacó a su hija.

“Pero ella reaccionó de forma agresiva, me quería dañar el rostro, me desfiguró la mano. Me tiró muchos puñetes en el estómago. Me quiso desfigurar el rostro en plena vía pública, en el mercado”, mencionó.

Luego, la mujer llegó a su casa y ahí la hermana de la agresora, identificada como Libia Mansilla, se estacionó con una moto lineal y disparó contra ella.

“Ahora yo necesito mis garantías de vida para mí, para mi hija y mi familia, porque sino estas tres personas serán sindicadas si algo me pasara o me mataran. Voy a sindicar a estas tres personas que ya están notificadas”, precisó.