César Acuña al ser consultado sobre congresista Rosío Torres: “Todos los corruptos tienen un lugar que se llama carcel”

César Acuña confirmó que Rosío Torres será expulsada de Alianza para el Progreso

La congresista Rosío Torres viene siendo cuestionada por presuntamente haber recortado el sueldo a su grupo de colaboradores. Entre las voces más críticas se encuentra la de César Acuña, líder del partido por el que fue elegida, Alianza para el Progreso. Este no tuvo reparos en instar a las autoridades a iniciar las investigaciones respectivas e invitar a la Comisión de Ética del Congreso a atender el caso.

“Por eso yo invoco a la Comisión de Ética que no la blinden, ni a ningún congresista. Invoco al Congreso de la República que está en sus manos para sancionarla. Y, también, invoco a la Fiscalía para que ponga todo el peso de la ley para este tipo de personas que cometen actos de corrupción”, dijo el gobernador regiones de La libertad. Este no dudó en señalar que aquellos señalados como corruptos “tienen un lugar llamado cárcel”.

En conversación con Canal N, reveló que Torres será expulsada de Alianza para el Progreso “porque no vamos a permitir que congresistas malogren la imagen de la agrupación, y lo peor, desprestigien al Parlamento”. Esto con relación a la bancada que durante este periodo congresal ha tenido en sus filas a parlamentarios acusados de violación, protagonistas de audios que provocaron una crisis en la Mesa Directiva.

Rosío Torres: denuncian a congresista por recortar sueldo de sus trabajadores

Sobre Torres indicó que se procederá con su separación de Comisión de Ética y esperará contar con la versión de los hechos de la señalada de recortar sueldos. Sin embargo, la decisión de su expulsión es definitiva. Acuña no dudó en referirse de “bestialidad y barbaridad” el accionar de quien alguna vez representó a su partido. “Lo hecho por la congresista Rosio Torres es inaceptable. No he formado un partido político para que los congresistas hagan barbaridades”, agregó.

Investigación iniciada

Desde sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación anunció que se procederá con una investigación preliminar contra Rosío Torres Salinas, aún integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Juan Daniel Pérez Guerra también es parte del proceso por ser presunto cómplice del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.

Cecilia Salazar Mattos, asesora de nivel II; Jesús Sierra Tapia, asesor principal; Abigail García Díaz, exauxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo que presidía la legisladora; y César Macedo von Bancels, asistente y fotógrafo oficial serían los trabajadores perjudicados. Salazar habría hecho hasta diez tranferencias de más de S/. 24.000, según una nota de Latina Noticias.

Congresista Rosío Torres ha sido denunciada por la Procuradoría General del Estado.

Jesús Sierra Tapia, asesor principal de la congresista en la actualidad, le transfirió la suma de S/4.400 en junio del año pasado. Otra excolaboradora del despacho indicó que realizó transferencias de S/. 6.850. El citado medio señala que los trabajadores revelaron que se acostumbraba recortar un tercio de la remuneración mensual.

Una de las actitudes más cuestionadas de la congresista fue su negativa a responder por el caso. Sin embargo, las cámaras lograron captar el momento en que la parlamentaria conversaba por Whatsapp con su sobrino para proceder a borrar con el historial de la conversación.

En ese registro del pasado 29 de marzo, se evidencia que la parlamentaria le indica a su sobrino que detrás de estas revelaciones está un trabajador de su despacho. “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”, escribió. Además, no dudó dar un nombre de quién habría brindado información de estos actos ilícitos que podría haber cometido la parlamentaria. “Es la Nataly”, afirmó.