Pedro García y su reflexión sobre los amistosos de la selección peruana: “Esto sirve más que ganarle a El Salvador”

Pedro García señaló que los amistosos de Perú con Marruecos y Alemania servirán de mucho.

La selección peruana mejoró en cuanto a rendimiento defensivo tras la dolorosa caída ante Alemania y cerró la fecha doble FIFA con un empate sin goles ante Marruecos, semifinalista de la última edición de la Copa del Mundo.

El periodista Pedro García, en el programa Al Ángulo, realizó un análisis sobre la actuación de la ‘bicolor’ en la mini gira por Europa y destacó a algunos jugadores que podrían ser importantes pensando en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Reynoso no lo quiso aceptar, pero tal vez haya encontrado a dos centrales, Anderson Santamaría y Carlos Zambrano, que se complementaron bien ante un rival durísimo como Marruecos. Y lo otro que me quedó buena sensación es André Carrillo jugando por dentro. Si bien Perú pierde por el costado, pero él dijo con su tranco largo le da para recoger de atrás y llevarla hacia adelante”, manifestó el comunicador.

Luego, el reportero peruano hizo una reflexión de los resultados de la ‘blanquirroja’. “Sirve jugar con Marruecos, sirve jugar con Alemania, no se le puede ganar a los dos, pero sirve mucho más, con todo respeto, que ganarle a El Salvador. Sirve más, te desnuda más, te hace ver cosas que te van a servir en las Eliminatorias, yo me quedo tranquilo, pero no contento”.

Su compañero y exfutbolista Diego Rebagliati apoyó lo expresado por García. “Además no te engañas porque el día de mañana, no lo voy a personalizar, pero a lo mejor un futbolista te impresiona demasiado con El Salvador y después le toca jugar en este nivel y le cuesta mucho más”.

Por último, Pedro cerró resaltando las condiciones del último rival de la selección peruana. “Marruecos aparte que juegan bien y su rigor táctico, físicamente no se me ocurre mejores que ellos. Hay una estadística en la última Copa del Mundo fue el segundo equipo en recuperar tras pérdida”.

Perú igualó 0-0 ante Marruecos en Madrid.

Perú y su deuda en ofensiva

Si bien la selección peruana mejoró en defensa y mantuvo el cero en su porteria en el partido con Marruecos después de estar cerca de perder por goleada ante Alemania (2-0), aún tiene una deuda en la zona de ataque. ¿Por qué? En sus dos amistosos, solo completó un disparo a la valla contraria.

El técnico Juan Reynoso se refirió a la nula capacidad ofensiva de su equipo y le restó importancia a ello en su última conferencia de prensa. “Si hubiésemos tenido rivales por encima del puesto 40 del ránking FIFA y no llegas una vez puede ser preocupante”.

¿Cuántos goles ha anotado la ‘bicolor’ en la era Reynoso? Hasta el momento, el ‘Cabezón’ ha dirigido en seis partidos, registró dos derrotas, tres victorias y un empate. Asimismo, su equipo marcó seis goles en total. Cuatro ante El Salvador, uno ante Bolivia y Paraguay. En tres compromisos no pudo celebrar.

Juan Reynoso en el partido entre Perú y Marruecos.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La ‘blanquirroja’ tendrá acción en la siguiente fecha FIFA, la cual está programada para junio después de que Conmebol confirme que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 iniciarán en setiembre. Juan Reynoso tendrá dos partidos más para corregir detalles previo a su debut con Paraguay.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dio algunas pistas de los próximos rivales de Perú. Podrían ser selecciones de Asia. Eso sí, aseguró que ya cerraron con “dos países muy importantes que están en una buena posición del ránking FIFA”.