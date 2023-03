La reacción de Jossmery Toledo cuando la encaran por su ampay con Paolo Hurtado

Jossmery Toledo evitó responder sobre ampay con Paolo Hurtado. | Magaly Tv: La firme.

Jossmery Toledo jamás imaginó que las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ llegarían hasta el Cusco para ampayarla infraganti con el futbolista Paolo Hurtado. Este martes 21 de marzo, Magaly Medina emitió imágenes de la exsuboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) pasando el fin de semana con el deportista en la Ciudad Imperial, donde se besaron pese a que él está casado.

El viaje inició el sábado 18 de marzo, cuando el jugador del Club Cienciano fue visto en tierras cusqueñas junto a un amigo cercano. Se lo vio ingresando a un edificio en una zona exclusiva de la ciudad. Horas más tarde, ya en la noche, Jossmery Toledo llegó al departamento y no se la vio salir del edificio, por lo que se presume pasó la noche con el futbolista.

Recién el lunes 27 de marzo, ambos fueron captados saliendo del inmueble juntos. Se fueron de paseo para visitar el Cristo Blanco de Sacsayhuamán y el Complejo Arqueológico Qenqo. En estos dos puntos, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo evitaron las muestras de afecto.

Esto cambió cuando se sentaron en una roca para comer y descansar de su travesía. En un determinado momento, la exchica reality abrazó a Paolo Hurtado y, luego, lo besó apasionadamente. El deportista no se alejó, correspondiendo así a Jossmery y dejando en evidencia su infidelidad a su esposa Rosa Fuentes, con quien lleva más de 10 años de matrimonio.

Así reaccionó Jossmery Toledo

Los reporteros de ‘Magaly TV, La Firme’ fueron en busca de Jossmery Toledo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde la ex PNP llegó después de pasar el último fin de semana con Paolo Hurtado en Cusco. Por supuesto, le preguntaron por su ampay con el futbolista, resaltando en todo momento que no es hombre soltero.

“En la tarde subiste unas imágenes en el gimnasio, pero has estado en Cusco, has estado con Paolo Hurtado. Tenemos imágenes tuyas besándote con él, besándote con él, abrazándote con él. Has ido a Qenqo a pasear con él. ¿Tú sabes que es un hombre casado y que tiene familia? ¿Sabías eso? ¿Desde hace cuánto tiempo salen juntos?”, le hizo saber el ‘urraco’.

Jossmery Toledo no respondió ni mostró reacción alguna, aunque solo levantó las cejas cuando le informaron que tenían evidencia de su beso con Paolo Hurtado. Procedió a caminar hacia su taxi e irse del lugar sin decir una sola palabra.

“No se le mueve un músculo de la cara. Nada. Ni siquiera tiene vergüenza ni se sonroja. ¿Cuál será la gracia de meterse con un hombre comprometido? ¿Qué gana? ¿Por qué se mueren por los jugadores de fútbol y no les importa poner en juego su dignidad? Porque no hay que quererse nada para ser la segundona, la clandestina de un hombre”, fue la dura crítica de Magaly Medina tras ver las imágenes.

Esposa de Paolo Hurtado se pronunció

Luego que Magaly Medina emitiera el polémico ampay a Polo Hurtado, su esposa Rosa Fuentes emitió un corto comunicado mediante sus redes sociales. Anunció el fin de su matrimonio con el futbolista. Además, reveló que se encuentra embarazada del deportista.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, expresó en la misiva.