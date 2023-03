Cuenta DNI: así es como la puedes activar y todo lo que debes saber

(Andina)

La llegada de la pandemia de COVID-19 al Perú sumió a nuestro país en una de las crisis sanitarias y económicas más grandes de los últimos tiempos.

Te puede interesar: ¿Por qué demora la ayuda a damnificados por las lluvias y huaicos? La lamentable inacción de los alcaldes, gobernadores y Gobierno

Durante esos tiempos especialmente oscuros para estas tierras, el gobierno determinó brindarle una ayuda económica a los ciudadanos que no tenían como seguir generando en tiempos en los que estar encerrados por la cuarentena era lo más común y muchos dependían de salir a la calle para conseguir el pan de cada día.

Es en esas duras circunstancias en la que nace la Cuenta DNI del Banco de la Nación, que sirve para que millones de peruanos que no tengan una cuenta de ahorros en alguna entidad bancaria puedan recibir los subsidios económicos que ha estado repartiendo el Estado en los últimos tiempos.

¿Qué es la cuenta DNI?

(Andina)

De acuerdo con lo que se puede ver en la página oficial del Banco de la Nación, la Cuenta DNI es una cuenta de ahorros digital al 100% que fue abierta de manera gratuita a cada ciudadano peruano.

En un primer momento, sirvió para que nuestros compatriotas pudieran cobrar el Apoyo Económico Individual Yanapay. Luego de poco más de dos años después, esta cuenta ahora también puede ser utilizada para ahorrar y cualquier otro fin que considere el titular.

En ese sentido, la Cuenta DNI puede ser usada para realizar diversos pagos, devoluciones o transferencias de cualquier tipo de beneficio, ayuda, prestación económica que el Estado decida otorgar en favor del titular.

Te puede interesar: Minsa advierte incremento de enfermedades infecciones por el Ciclón Yaku

También puede ser utilizada para realizar cualquier otra operación que fomente el uso de los servicios financieros por parte de la población.

Su importancia

(Andina)

En pleno siglo XXI, tener una cuenta DNI puede resultar de gran ayuda, ya que es muy sencillo obtener una, es totalmente digital (tanto su apertura como su operatividad), te puedes conectar desde cualquier parte del territorio nacional, es de uso fácil y todas las operaciones que se realicen son seguras.

Qué necesito para activar mi Cuenta DNI

Creada para todos los peruanos, solo los nacidos en este país (o los nacionalizados) pueden tener acceso a ella.

Te puede interesar: Lima registrará temperaturas diurnas entre 28°C y 32°C, según Senamhi

Para eso solo es necesario contar Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y tener la capacidad de poder ejercer todos sus derechos civiles, de acuerdo a lo establecido con la Constitución Política del Perú y el Código Civil.

Así puedo activar mi Cuenta DNI

(Andina)

El primer paso realizar la activación de la Cuenta DNI del Banco de la Nación es entrar al portal www.cuentadni.pe.

Una vez dentro de la mencionada web, el cibernauta deberá hacer click en la opción ‘Activa tu cuenta’ y colocar el número de su DNI. De igual manera, el sistema pedirá otros datos personales que el usuario deberá colocar para autenticar a la persona.

Entre esos datos están el número de su teléfono celular, que no tenga una antigüedad menor de seis meses, y su correo electrónico.

Todo este proceso es de vital importancia, pues, de otra manera, la cuenta no estará habilitada para recibir ningún tipo de fondo.

Hay límites

(Andina)

Otro detalle para tomar en cuenta es que por cada movimiento en la Cuenta DNI no podrá superar los tres mil soles. Y por mes, no será más de 15 mil soles. Otra restricción es que esta cuenta no podrá enviar ni recibir dinero de bancos del extranjero.

Si bien es cierto, esta cuenta fue creada para que los peruanos puedan recibir su bono Yanapay, también pueden recibir otros subsidios del Estado como el Bono Alimentario, entre otros.

Por último, el Banco de la Nación recuerda que si un usuario tiene dudas o problemas para activar su cuenta DNI, puede llamar al 0800-10-700 de manera gratuita o los teléfonos (01) 440-5305, (01) 442-4470 o escribir al correo informescuentadni@bn.com.pe.