Melgar anunció a Mariano Soso como nuevo técnico para Liga 1 y Copa Libertadores 2023

Mariano Soso dirigirá a Melgar en la Copa Libertadores.

FBC Melgar anunció a Mariano Soso como nuevo entrenador. El técnico argentino llega en reemplazo de su compatriota Pablo Lavallén, quien renunció tras perder sus tres primeros partidos. Su misión será levantar al equipo de cara a su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“¡HABEMUS DT ROJINEGRO! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Mariano Soso, que estará a cargo del 1er equipo tras su paso por clubes como: San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensa y Justicia, O’Higgins y con experiencia dirigiendo en nuestro país y siendo Campeón Nacional. ¡BIENVENIDO A TU NUEVA CASA, MARIANO!” posteó el cuadro arequipeño.

Mariano Soso fue presentado en FBC Melgar.

El equipo ‘dominó' también anunció que su presentación se dará el próximo lunes 20 de marzo en Arequipa. Lo cual significa que su duelo del sábado ante UTC en Cajamarca será dirigido por Marco Valencia de forma interina.

La labor del técnico argentino no será nada fácil, ya que FBC Melgar se encuentra último en el Torneo Apertura tras perder ante Deportivo Municipal (0-2), Sporting Cristal (1-0) y Universitario de Deportes (1-0), además del ‘walk over’ sufrido en la primera fecha ante Atlético Grau. El reto no solo será levantar al equipo y pelear el título, sino también prepararlo para el debut en Copa Libertadores, la cual empieza el 4 de abril.

Teniendo en cuenta que asumirá el mando del equipo la próxima semana, Mariano Soso tendrá como mínimo dos partidos de Liga 1 antes de iniciar la competencia internacional. Estos serán ante ADT en Tarma y Cusco FC en Arequipa.

La experiencia de Mariano Soso

La última experiencia del argentino fue en O’Higgins de Chile, donde dirigió 29 partidos y obtuvo un saldo de 10 triunfos, 11 empates y 8 derrotas, ubicando al equipo en el octavo puesto del torneo ‘mapoche’ y quedándose a un punto de clasificar a la Copa Sudamericana. Al finalizar la temporada el club anunció que no renovaría su contrato por mutuo acuerdo y su nombre sonó en la Universidad de Chile, según medios locales, por recomendación de Jorge Sampaoli, aunque finalmente no se concretó el fichaje.

Antes pasó por San Lorenzo (2020-2021), donde solo duró 11 partidos, Defensa y Justicia (2019-2020), Emelec (2018-2019) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2017). Su mejor campaña fue en el cuadro ecuatoriano, donde consiguió ser subcampeón en 2018 y clasificó a la Copa Libertadores.

Mariano Soso en el fútbol peruano

Mariano Soso retorna al fútbol peruano luego de ocho años, su última experiencia fue en 2016 en Sporting Cristal, donde consiguió el único título de su carrera, al proclamarse campeón del fútbol peruano. Recordemos que su llegada al Perú data del 2014, cuando fue asistente técnico de Claudio Vivas, también en el conjunto ‘celeste’.

Sus números en el Rímac fueron 54 partidos dirigidos, acumulando 23 victorias, 15 empates y 16 derrotas. Al finalizar la temporada, tomó la sorpresiva decisión de renunciar:

“Vengo a comunicar la interrupción de mi vínculo contractual entre el club y mi persona. Eso responde a un desgaste que considero irreversible, en función a las exigencias a corto y mediano plazo que tiene la institución. Reconociendo la demanda de energía que reclama esta profesión y al no disponer de la misma, mi continuidad al frente del proyecto sería un acto de egoísmo e injusticia hacia una institució en la cual me he sentido valorado y respetado”, declaró.

Cabe señalar que durante su etapa en Sporting Cristal recibió duras críticas por su campaña en Copa Libertadores, en la cual quedó último de su grupo con 4 puntos, y la derrota 5-2 en el Alberto Gallardo ante La Bocana, último del torneo.

En 2015, Mariano Soso dirigió a Real Garcilaso, hoy Cusco FC, donde realizó una buena campaña, dirigiendo 25 partidos en los que sumó 15 victorias, 4 empates y 6 derrotas. No obstante, fue despedido tras una sorpresiva derrota 0-4 ante Sporting Cristal en el Cusco.

Noticia en desarrollo.