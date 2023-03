Alexander Robertson, promesa del Manchester City con raíces peruanas, fue convocado por Australia

Alexander Robertson juega en Manchester City (Getty Images).

Alexander Robertson, volante de 19 años con raíces peruanas y que milita en las divisiones menores del Manchester City, fue convocado a la selección de Australia para la próxima fecha FIFA, en la que afrontarán dos amistosos frente a Ecuador los próximos 24 y 28 de marzo. De esta manera, su futuro se aleja cada vez más de la ‘bicolor’. Recordemos que es seleccionable por Perú debido a la nacionalidad de su madre.

Tras conocer la noticia, el futbolista manifestó su alegría mediante un mensaje en redes sociales: “¡Momento de orgullo ser seleccionado para los Socceroos! Un país que tiene un lugar especial en mi corazón, no puedo esperar”, escribió.

Alexander Robertson agradeció la convocatoria de Australia (Twitter).

La cuenta oficial de la selección de Australia también publicó un video donde aparece Robertson junto a su padre y su abuelo, quienes representaron al país oceánico:

“Como sabes, mi padre y mi abuelo jugaron por los ‘socceroos’, y ahora lo hago yo que estoy en la tercera generación. Esta experiencia traerá de vuelta todos mis recuerdos cuando era niño jugando al fútbol en Australia. Simplemente, junté todo y tomé la decisión de representar al país”, declaró.

Mark Robertson, progenitor de Alexander, quien también se desempeñó como volante y jugó la mayor parte de su carrera en el fútbol australiano, reveló que nunca presionó a su hijo para que escoja representar a su mismo país:

“Obviamente, existe una historia y un legado familiar relacionado a la selección de Australia. Pero yo nunca le dije a Alexander qué camino tomar. Para mí fue importante que él piense y tome su decisión. Yo nunca le dije: ‘Como yo y tu abuelo jugamos por Australia, tú también debes hacer lo mismo’”, reveló.

Volante de 19 años reveló que el hecho de que su padre y su abuelo hayan jugado por Australia, fue clave en su decisión.

Por último, Alexander Robertson manifestó que quedó encantado con el rendimiento de los ‘socceroos’ en el Mundial Qatar 2022, donde alcanzaron los octavos de final, eliminando a Dinamarca y poniendo en aprietos a la futura campeona Argentina. Por ello, recalcó que ya sueña con sumarse al plantel:

“Miré a todo el grupo desde afuera y se ve muy fuerte. Todos se ven juntos como un equipo y lo hemos visto en la Copa del Mundo. Y yo entrando allí, simplemente no puedo esperar para ir y jugar con buenos jugadores y solo quiero ir y agregar mis cualidades y mis valores al equipo. Y luego, con suerte, podemos tener más éxito en el futuro”, sentenció.

Seleccionable

Alexander Robertson es seleccionable por Australia y Perú debido a su padre y su madre respectivamente. Otras naciones que tienen facultad de convocarlo son Escocia e Inglaterra. El primero por ser su país de nacimiento, mientras que el segundo por ser donde creció y vivió la mayor parte de su vida.

De hecho, el volante del Manchester City en un inicio tuvo la intención de representar a los ‘three lions’, quienes lo convocaron para un par de amistosos en las categorías Sub 17 y Sub 19. No obstante, no llegó a consolidarse.

Alexander Robertson con la selección de Inglaterra.

Respecto a la ‘bicolor’, Gustavo Roverano, durante su etapa como técnico de la Sub 20, reveló que le venían haciendo seguimiento, pero que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) perdió la comunicación:

“Aún no tiene los documentos para estar con nosotros. Con él se ha perdido la comunicación, la gente de captación tuvo contacto siempre con él y con su papá, no sabemos qué pasó realmente, es un jugador que a mí sí me interesaba por los videos que vi de él, por el nivel donde está jugando”, señaló.

¿Cuál es la actualidad de Alexander Robertson?

Alexander Robertson viene jugando en el equipo filial del Manchester City, donde lleva disputados 11 partidos y marcado 5 goles. Respecto al primer equipo, el técnico Josep Guardiola lo llevó al banco de suplentes en dos partidos, aunque no llegó a ingresar. Estos fueron la victoria 3-2 sobre Liverpool en la EFL Cup y el empate 1-1 con RB Leipzig por la Champions League.

Hasta el momento, su única chance de jugar con el plantel principal fue en un amistoso contra el Girona, donde ‘Pep’ lo mandó al campo a los 78 minutos.