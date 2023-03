Paolo Guerrero y su divertido mensaje a hincha peruano que fue disfrazado de tigre a Racing vs Sarmiento

Paolo Guerrero fue apoyado por un hincha peruano disfrazado de tigre en Racing vs Sarmiento.

Paolo Guerrero mueve masas y eso quedó demostrado en la victoria de Racing Club ante Sarmiento por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina. Un hincha peruano fue disfrazado de tigre en representación de Ricardo Gareca y el delantero nacional no dudó en dejarle un divertido mensaje.

Ayer fue un día muy caluroso en Argentina. La sensación térmica era de 40 grados. Pese a ello, un fanático nacional acudió al estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro, para presenciar el duelo entre Racing y Sarmiento portando un disfraz de tigre. Lo curioso fue que llevaba la camiseta de Paolo Guerrero.

ESPN entrevistó al simpatizante y dijo lo siguiente: “Adentro tengo un aire acondicionado”, desatando las risas de las personas en la tribuna y del periodista. La respuesta del delantero tardó, pero llegó. “Imagínate cómo se debe haber sentido, debe estar más deshidratado, le voy a mandar una agüita. Muchas gracias por venir, te mando un fuerte abrazo, él es el que me está pidiendo la camiseta hace días”.

Palabras de Guerrero

El técnico Fernando Gago le dio la oportunidad al ‘Depredador’ de arrancar, por primera vez desde su llegada, en el choque contra Sarmiento y el peruano no decepcionó, solo le faltó el gol. Se compenetró con sus compañeros, aguantó de espaldas, jugó a un toque y se ganó los halagos de la prensa argentina.

El delantero se mostró un poco fastidiado cuando lo cambiaron por Maxi Romero a los 67 minutos y explicó el por qué tras la victoria. “Gago sabe que me moría por hacer un gol, pero son cosas que pasan en el momento, lo más importante es que ganamos el partido, cuando Racing gana, todos estamos felices”.

Asimismo, contó detalles de su choque con su excompañero en Flamengo, Alejandro Donatti. “Con él estaba hablando antes, él tuvo que resolver unas cosas en Río, me pidió unos contactos y yo se los pasé. No conversamos mucho en el partido, sabía que íbamos a tener algunos roces y le dije ‘me estás pegando’. Al final el que se encargó de pegarle fue Carbonero”.

Finalmente, se refirió a su condición física. “Estoy en el peso que me han pedido (85 kilos), mi peso de toda mi vida siempre fue 86 kilos y siempre me sentí bien, fuerte, ágil y vine aquí y me dijeron que querían que pese 85. Me siento bien y toca seguir trabajando”.

Los números de Paolo en Racing son los siguientes: 6 partidos, cinco ingresando desde la banca de suplentes y uno como titular, completó 152 minutos y anotó un gol en el compromiso ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina.

Racing escaló posiciones

El chileno Matías Rojas anotó un golazo de larga distancia y le dio la victoria a Racing en condición de local. Con este resultado, el equipo de Avellaneda escaló posiciones en la tabla del campeonato ‘gaucho’ y actualmente se ubica en la séptima casilla con 11 puntos, a cinco del líder, San Lorenzo.

Próximo partido de Racing

El equipo de Paolo Guerrero visitará a Unión en la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 17 de marzo a las 19:00 horas en el estadio 15 de Abril. Su rival aún no disputa su partido con Rosario Central, válido por la séptima jornada.