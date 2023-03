Así fue el detrás de cámaras de la segunda parte del ‘Rap del Gringo Atrasador’

Así se grabó la segunda versión del rap del gringo atrasador | Instagram

El Rap del Gringo Atrasador era un pedido de todos los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ desde el regreso de Mike Miller a las Nuevas Lomas. Los fanáticos vieron como el exnovio de Fernanda de las Casas iniciaba un romance con Macarena Montalbán y de esa forma volvía a ‘atrasar’ a Joel Gonzales.

Luego de algunas semanas, Joel Gonzales fue contactado por Diego Montalbán quien le pidió hacer la versión número dos. El esposo de Francesca se encargó de costear todos los gastos y producir este nuevo hit musical. El clip se estrenó el viernes 10 en la serie de América Televisión y su aparición causó gran alboroto.

Sin embargo, poco se ha visto sobre el detrás de cámaras de este nuevo video. A través de sus redes sociales, Erick Elera compartió algunos clips de cuando se encontraban grabando esta nueva canción y algunos detalles de detrás de escena que nadie ha visto.

Detrás de cámara de Rap del gringo atrasador. (Instagram)-

Ahí se ve a Elera junto a Giovanni grabando disfrazados de la Caperucita Roja y el Príncipe la parte del coro que dice ‘Atrasador’. Ambos se divierten en escena y terminan en risas. Además, sigue la parte en la que graban en un supuesto carro en movimiento.

Finalmente, uno de los momentos en los que Joel Gonzales hace su aparición solo junto a los bailarines. Pero, fiel a su estilo, Erick Elera compartió el video cuando estaba siendo caracterizado como presentador de duelos de box y no duda en hacer una imitación a Oscar de León.

Usuarios reaccionan a la nueva canción

En el canal de YouTube de Erick Elera se compartió el video oficial de esta nueva canción. El clip tiene casi 300 mil reproducciones a solo un día de su publicación en esta plataforma. Incluso se ha posicionado en el número 5 de tendencias.

Allí la ha llamado “Vamo a Rematai (Gringo Atrasador 2)” y las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Muchos de ellos destacaron que se vuelva a hacer música de este tipo e incluso tildaron de ‘leyenda’ a Joel Gonzales y su canción.

Erick Elera compartió el Rap del gringo atrasador 2.

“La Leyenda nunca se fue”, “Tenía muchas expectativas para la segunda parte, con lo inolvidable y pegadizo que fue la primera parte, y no me decepcionó. Definitivamente, este el temazo del año”, “Jaja no creí que superaria a su primera versión Joel con más presupuesto la hizo de nuevo”, “Paso casi nada de su estreno y ya la están poniendo en la discoteca. Qué rápido”, escribieron algunos usuarios.