Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y ‘Choca’ Mandros se conmovieron por la muerte de Tongo

Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y ‘Choca’ Mandros se mostraron conmovidos por la muerte de Tongo. América TV / Estás en Todas

Este sábado 11 de marzo, los conductores de ‘Estás en Todas’, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros, lamentaron la partida de Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido artísticamente como Tongo. El cantante nacional falleció el viernes 10 de marzo, alrededor de las 19:00 horas.

Te puede interesar: La exitosa trayectoria de Tongo: desde el Grupo Imaginación, ‘La Pituca’ hasta ser un fenómeno de Internet

“Estamos muy tristes porque hoy día al despertarnos leímos la noticia de que nuestro gran Tongo dejó de existir”, comentó inicialmente Jaime Mandros, dándole pase a su compañera de conducción, quien resaltó la carrera artística de ‘Le Tongué’.

“Tongo se ha ido a los 65 años. ¿Quién no se ha reído con alguna presentación o sus videos de Youtube? Nos deja un gran vacío y lo vamos a recordar siempre con esa alegría y esas ganas de vivir”, expresó la exreina de belleza.

Te puede interesar: Tongo y su último adiós: dónde y cuándo será velado el cuerpo del recordado ‘Le Tongué’

Por su parte, Yaco Eskenazi indicó que Tongo fue “un personaje icónico de la televisión y del ambiente artístico”.

Los conductores de ‘Estás en Todas’ le enviaron su más sentido pésame a Gladys Lupinta, la esposa de ‘Le Tongué’. “Sé que eran un matrimonio muy unido y yo sé que ella debe estar sufriendo bastante, pero él nos deja su música. Nos dejó temas muy populares”.

Los conductores de 'Estás en Todas' lamentaron el fallecimiento de Tongo.

‘Choca’ Mandros reveló el origen de ‘La Pituca’

El conductor de ‘Estás en Todas’ contó que, en la época que trabajaba en la producción de un programa de la ‘Chola’ Chabuca, se grabó para Tongo la versión en inglés de ‘La Pituca’ como parte de una secuencia. Luego, dicha canción se popularizó en el espacio de entrevistas de Jaime Bayly.

Te puede interesar: Artistas nacionales e internacionales se despiden de Tongo con emotivos mensajes en redes sociales

“Un día, en la producción de la Chola, se le hizo esta versión. Busqué a alguien que se lo tradujera y pedí que pusieran cómo se pronuncia. Y cuando hicimos ‘La Pituca’, él lo leía y le ponía su estilo. Lo grabamos con Gonzalo Fernández, cuando los estudios estaban en Santa Beatriz”, indicó Mandros.

El tema más exitoso de Tongo fue 'La Pituca'.

¿Qué mal afectaba la salud de Tongo?

Abelardo Gutiérrez Alanya, el popular Tongo, sufría de diabetes. “Ni a mi peor enemigo le deseo que tenga diabetes”, indicó entre lágrimas al fenecido programa ‘Válgame Dios’. Dicha enfermedad hizo que tenga varias descompensaciones a lo largo de sus últimos años. A consecuencia de este mal, desarrolló insuficencia renal.

“Siempre sentía dolores en el corazón, hincones en la espalda y la cabeza. Yo les decía a los doctores que me dolía la espalda, en la parte de los riñones. Yo ahora les pido que tengan paciencia. Yo voy a salir adelante como sea para seguir deleitando con mi música, siempre me quieren hacer daño, no sé por qué. Solo se lo dejo a Dios”, indicó a Latina TV.

En el 2023, trascendió que padecía también de cáncer, pero sus familiares jamás quisieron dar detalles de su neoplasia. También se supo que se le extirpó un tumor. Aunque la operación fue exitosa, luego desarrolló una infección generalizada que lo llevó a ser internado de emergencia.

Este viernes 30 de diciembre, Tongo sufrió una recaída en su salud. Su familia pide que oren por él.

Tongo fue un cantante, compositor, humorista y celebridad de Internet peruano. Alcanzó fama nacional por las canciones ‘La Pituca’ y ‘Sufre Peruano’, las cuales lanzó con su grupo Imaginación. Sin embargo, se volvió viral en el mundo entero al subir covers de exitosos temas musicales, pero en un peculiar inglés.