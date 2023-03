La exitosa trayectoria de Tongo: desde el Grupo Imaginación, ‘La Pituca’ hasta ser un fenómeno de Internet

Tongo falleció el viernes 10 de marzo, dejando un vacío en el corazón de los peruanos.

El país llora su muerte. Este viernes 10 de marzo, Tongo murió a los 65 años tras haber batallado contra la diabetes, la insuficiencia renal y el cáncer que padecía. La noticia fue confirmada por su hija Cint Gutiérrez y por su esposa Gladys Lupinta, dejando entristecidos a sus seguidores, quienes esperaban con ansías que el cantante peruano se recuperara.

Te puede interesar: Tongo falleció a los 65 años por insuficiencia renal

Tongo nació el 24 de septiembre de 1957 en Huancayo, departamento de Junín. Pasó gran parte de su infancia en una humilde casa del Cerro de San Cosme, donde adoptó el apodo de ‘Tongolita’ porque, según contó el mismo Tongo, no sabía pronunciar bien la palabra “tómbola”.

“Yo siempre decía ‘vamos a la tóngola’ y como era chiquito y gordito, me pusieron Tongolita, pero no me caía bien el diminutivo femenino, entonces hice todo lo posible para que cambiaran de chapa. Ya cuando crecí, me quedé con Tongo”, contó en un reportaje de Latina TV.

Tongo y su madre Florencia Alanya Flores.

Su primer acercamiento con la música se dio en las calles limeñas, donde vendía diferentes productos para ganarse el pan de cada día y de vez en cuando cantaba para llamar la atención de la gente. A los 16 años, se dio cuenta que su voz era privilegiada.

Le ganó a Chacalón

Pocos saben que Tongo dio sus primeros pasos musicales ganándole a nada más ni nada menos que a Chacalón, considerado como el mayor referente de la música chicha. Esto sucedió en 1979, cuando participó en un concurso musical de La Victoria.

Te puede interesar: Tongo y su último adiós: dónde y cuándo será velado el cuerpo del recordado ‘Le Tongué’

“Él estaba con el tema ‘Soy Provinciano’ y yo con ‘Navidad de un preso’. Le gané el primer lugar por la letra y música”, comentó el artista nacional, orgulloso de sus raíces.

Las primeras presentaciones musicales de Tongo. (Youtube)

Tongo y el grupo Imaginación

Aunque su estilo de música no fue bien recibido por una parte de la élite limeña, Tongo logró ganarse el cariño del público con su excéntrica personalidad. Es por ello que decidió formar su propia orquesta, a fin de hacerle frente a los demás grupos que lideraban la música de los años noventa, entre ellos el Grupo Néctar.

Te puede interesar: Hija de Tongo se despidió del cantante con un conmovedor mensaje: “Fuiste un gran padre, el mejor”

Con ellos sacó los álbumes de estudio ‘De cantina en cantina’ (1981) y ‘Tongo el grande’ (1983).

El primer álbum de Tongo con el Grupo Imaginación.

El éxito de ‘La Pituca’

Tongo logró la fama nacional a fines de 1990, cuando lanzó las canciones ‘La Pituca’ y ‘Sufre Peruano’. Sobre su obra cumbre, dio detalles de su origen:

“Yo era chibolo, en el colegio estaba enamorado de una chica de barrio que se creía ‘pituca’ y quise sacarla a bailar en la fiesta de rock a la que asistí, pero ella me arrochó y me sentí mal. Ahí nació esta canción a la que le cambié la letra, pues escribí que ella me quería mucho, que para el amor no había barreras”, explicó a Trome sobre ‘La Pituca’.

Para el 2007, Tongo ya era toda una celebridad nacional y no había programa que no lo quisiera en su set. El periodista Jaime Bayly lo invitó a ‘El Francotirador’, pero le pidió que cantara ‘La Pituca’ en inglés, ya que quería diferenciarse de los demás programas televisivos y porque el tema musical ya había sido escuchado en español por miles.

Esto marcaría un antes y después en su carrera artística, pues así nació el popular ‘Tonglish’.

Tongo cantó "La Pituca" en inglés en el programa de Jaime Bayly | Latina TV

Tongo, el Rey de Youtube

Tras el masivo éxito de ‘La Pituca’ en inglés, Tongo se dio cuenta que la clave del éxito estaba en su voz y en la mala pronunciación del idioma. Lo mismo pensó Ernesto Pimentel, quien le recomendó hacer covers de Justin Bieber, el ídolo juvenil del momento. Dicho y hecho, ‘Le Tongué’ sacó sus propias versiones de ‘Baby’ y ‘Sorry’.

Eventualmente, Tongo abrió su canal de Youtube para subir sus videos musicales, que se caracterizaron por contar con divertidas secuencias del cantante imitando a artistas internacionales. También posee subtítulos para aquellos que quieran unirse a la moda del ‘Tonglish’.

“Chop Suey!” de System of a Down fue su primer video viral. Varias celebridades de Internet, como Auronplay y Jordi Wild, lo elogiaron por su particular forma de pronunciar el inglés y hasta lo nombraron como el rey de Youtube. Dicho clip supera los 20 millones de visitas.

El cover "Chop Suey" de Tongo es el video más visto del peruano.

Tongo continuó lanzando otros grandes éxitos virales como “Numb” de Linkin Park “Pumped up kicks” de Foster The People, “Rap God” de Eminem, “Bohemian Rhapsody” de Queen, “Hotel California” de Eagles y hasta el “Poketongo”, su propia versión del intro del popular anime. Varios de sus videos sobrepasan los 5 millones de visitas en Youtube.

“Mucha gente dice que no sé hablar inglés. No, yo lo hago adrede, yo lo hago a propósito para que la gente se divierta. Aparte que escuchan mi voz, se alegran, se contentan. Solo cambio unas palabritas. También canto en portugués”, comentó Tongo en entrevista con Juliana Oxenford, luego que fuera criticado por su pronunciación.