El día que Tongo le pidió al Perú que no lo dejaran morir: “He dado todo por ustedes”

El día que Tongo le pidió al Perú que no lo dejaran morir. Latina TV.

Tongo falleció a los 65 años y el Perú se encuentra de luto por su partida. El cantante nacional, reconocido mundialmente por su particular forma de pronunciar el inglés, padecía de diabetes, insuficiencia renal y cáncer. Dichas enfermedades lo mantuvieron internado en diferentes hospitales del país.

Una de las recaídas más graves sucedió en el 2019, cuando se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) porque sus riñones habían dejado de funcionar bien. Desde su cama, Tongo se comunicó con Radio Exitosa para pedir, desesperadamente, un trasplante de dicho órgano.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido, dentro de las canciones y de mi voz, por ustedes. Ahora yo quiero que me ayuden, por favor. Les pido a todos, de todo corazón, a los señores congresistas, al Presidente, que me ayuden. No me dejen morir”, indicó entre lágrimas.

Tongo fue ingresado en varias oportunidades de emergencia en el INEN y el hospital Loayza.

En ese entonces, ‘Le Tongué’ informó que sus riñones estaban en un 9% de funcionamiento debido al avanzado estado de su diabetes.

Finalmente, y después de una dura lucha, el cantante de ‘La Pituca’ dejó de existir el viernes 10 de marzo, a los 65 años, en el Hospital Arzobispo Loayza. Había sido trasladado a dicho centro para que se realizara una diálisis. Los doctores no pudieron salvarle la vida.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió Cint Gutiérrez, hija de Tongo, en su plataforma.

Tongo falleció a los 65 años.

Tongo habló sobre su enfermedad

En el 2019, Tongo dio detalles de la insuficiencia renal terminal que padecía a consecuencia de la diabetes. En aquel entonces, contó que se dio cuenta tarde de sus síntomas, por lo que sus posibilidades de recuperación se redujeron ampliamente.

“Siempre sentía dolores en el corazón, hincones en la espalda y la cabeza. Yo les decía a los doctores que me dolía la espalda, en la parte de los riñones. Yo ahora les pido que tengan paciencia. Yo voy a salir adelante como sea para seguir deleitando con mi música, siempre me quieren hacer daño, no sé por qué. Solo se lo dejo a Dios”, dijo en el programa de Lady Guillén.

Tongo luchó varios años contra la diabetes y la insuficencia renal.

¿Por qué Tongo se llamaba así?

Nació con el nombre de José Abelardo Gutiérrez Alanya, en Huancayo. Sin embargo, el artista nacional decidió usar el nombre artístico Tongo porque era un apodo que le dieron sus amigos de barrio cuando era niño. Inicialmente, le decían Tongolita porque no sabía pronunciar la palabra “tómbola”.

“Yo siempre decía ‘vamos a la tóngola’ y como era chiquito y gordito, me pusieron Tongolita, pero no me caía bien el diminutivo femenino, entonces hice todo lo posible para que cambiaran de chapa. Ya cuando crecí, me quedé con Tongo”, contó en un reportaje de Latina TV.

Luego, se hizo conocido como Tongo Nieves, pero cuando su música empezó a sonar internacionalmente, ya que se hizo viral en Internet, prefirió que lo llamaran ‘Le Tongué’.