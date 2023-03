Stephany Orúe en el Día de la Mujer: “La última palabra en nuestras decisiones, la tenemos nosotras”

Stephany Orúe.

Stephany Orúe sigue trabajando para ser una artista completa. Ella sigue trabajando en las tablas de teatro, no ha dejado de hacer cine y también apuesta por el canto. Sigue luchando por sus sueños y trabaja para poco a poco hacerlos realidad.

En el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos la lucha de las féminas por la igualdad de derechos y de oportunidades. La brecha se va acortando, pero está en cada una de nosotras el demostrar de qué estamos hechas y evidenciar que podemos seguir luchando.

Ante ello, Stephany Orúe fue consultada por Infobae sobre cuál sería su reflexión en esta importante fecha. La actriz y cantante señaló que es muy importante el saber decir sí a nuestros sueños y no dejarnos vencer por lo que nos digan los demás.

“Que la última palabra en nuestra vida y nuestras decisiones es de nosotras mismas. No hay que creer en lo que otra persona te dice, sino primero en lo que tú sientes. Si alguien te dice que no puedes subirte al tubo porque estás gordita, eso es mentira. Sí tú lo quieres hacer, lo haces, tienes que creértelo tú. Si la gente te dice que no puedes cantar porque no tienes voz, mentira. Si tú quieres cantar lo vas a poder hacer”, expresó al inicio.

Stephany Orúe. (Instagram)

Tras ello, señaló que no siente que exista una desigualdad entre hombres y mujeres. Se considera igual de fuerte que un varón y no dudaría en sacar sus garras si necesita defenderse en una situación de peligro.

“Hablar de la igualdad entre un hombre y una mujer, ahorita, ni siquiera cabe en mí. Para mí ya somos iguales. Si estoy sola en la calle y me siento en peligro, me voy a defender. No porque seas hombre o más grande que yo no lo voy a hacer, yo veré como, pero yo me siento capaz de caminar mis pasos tranquila y trazar mi camino sin que importe nada más que lo que yo sienta” agregó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre la importancia de conocerse a uno mismo y saber hacia donde ir de acuerdo a lo que cada persona quiere lograr. “Creo que es importante el darte el espacio para ti mismo, para conversar contigo y saber que es lo quieres y que es lo que no quieres. Partiendo de ahí puedes tener mucho más claro tus objetivos, tu vida misma, lo que quieras lograr”, finalizó.

Stephany Orúe en el teatro

La actriz es parte de la obra ‘La omisión de la familia Coleman’. Esta es la historia de una familia desestructurada viviendo al borde de sus relaciones y de sí mismos. Muestra el humor y el caos en un solo espacio.

La puesta en escena está en sus semanas finales y puedes verla de jueves a martes en función de las 20:00 horas y domingos a las 19:00 horas en el Teatro La Plaza ubicado en centro comercial Larcomar en Miraflores. Las entradas están a la venta en la misma web del teatro.