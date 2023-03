Piero Quispe provocó insólito autogol para 1-0 en Universitario vs Melgar por Liga 1

El volante de la 'U' fue partícipe del 1-0 ante el 'Dominó'. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de local ante Melgar de Arequipa en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Desde el inicio, los dueños de casa se mostraron intensos y presionaron en campo rival, aunque sin poder generar ocasiones claras de peligro. Por su parte, los ‘rojinegros’ se vieron sorprendidos por esta medida, pero de a pocos se fueron acomodando a la contienda. Sin embargo, los ‘cremas’ golpearon en el momento menos pensado, cuando Piero Quispe quiso asistir a un compañero y el pase impactó en Alejandro Ramos, quien metió el balón en su propio arco.

Esta acción se llevó a cabo a los 56 minutos del partido. La balanza parecía inclinarse en contra de la ‘U’, ya que perdía a Marco Saravia por lesión y, además, Bernardo Cuesta ingresaba al campo por el lado del elenco ‘Dominó', lo que provocó que este último adelantara sus líneas para abrir el marcador. Empero, Horacio Orzán erró un pase en salida que salió al saque lateral. Aldo Corzo fue el encargado de cobrarlo. El ‘29′ jugó con Alex Valera, quien sostuvo el balón y se apoyó en Luis Urruti, que se abrió por la banda derecha, aunque viendo que tenía la marca de Paolo Reyna, se aguantó y enganchó hacia el centro.

El descargo fue hacia atrás, apareciendo casi desprevenido Jorge Murrugarra. El volante de marca llegó con el envión y sacó un centro en primera que voló por encima de la zaga de los arequipeños. En eso, el balón le llegó a Piero Quispe, que estaba recostado por el sector izquierdo. Apenas llegó a la jugada metió un centro rasante para ubicar a Urruti, no obstante, el esférico chocó en Alejandro Ramos, que en su intento por despejar el peligro de su área, finalmente la mandó a guardar y superó a su compañero Carlos Cáceda.

Y a pesar de que fue un autogol, el canterano de la ‘U’ salió corriendo desaforado para la tribuna Sur y gritar el tanto con la hinchada en el estadio Monumental, así como con el resto de sus compañeros de equipo, que lo abrazaron y arroparon. Asimismo, realizó un gesto como tapándose los oídos, en una clara señal por el bajo rendimiento que había mostrado en las primeras semanas de la Liga 1.

Piero Quispe y su gesto tras autogol de Melgar ante Universitario. (GOLPERU)

Piero Quispe ante Melgar

En cuanto a su rendimiento ante Melgar, Piero Quispe fue la sorpresa en el once titular de Universitario. Jorge Araujo, DT momentáneo del primer equipo, apostó por colocarse entre los inicialistas, una medida diferente a la que optó su antecesor, Carlos Compagnucci, quien renunció a su cargo a principios de esta semana por no haber podido darle vuelta la situación al elenco ‘merengue’ luego de encadenar tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, contra los del Misti, al canterano le costó encontrar su espacio en el campo y apenas causó peligro como él sabe hacer, con su juego vertical y pícaro. Pero en la segunda mitad, los once que salieron a la cancha se acomodaron mejor y supieron penetrar los espacios que dejaba la defensa de Melgar. De ahí que llegó el autogol de este último.

Piero Quispe y el motivo de su suplencia en las primeras fechas de Liga 1

Piero Quispe fue la gran ausencia en las oncenas de Universitario en las primeras jornadas. El mismo Compagnucci explicó el motivo de esta decisión luego de su renuncia. “Piero tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor cuando empezó la pretemporada. No estaba enfocado, no andaba bien futbolísticamente. El año pasado, Piero Quispe jugó conmigo en todos los partidos y ¿voy a querer poner a uno que está mal y lo voy a dejar a Piero que anda bien?”, comentó para Movistar Deportes.