Ministerio Público empezó trámite para extraditar a Pamela Cabanillas, presunta cabecilla de ‘los QR de la estafa’

La Fiscalía informó que inició el trámite de extradición de Pamela Cabanillas, la presunta cabecilla criminal de ‘los QR de la estafa’ que timaron a varios compradores de las entradas para los conciertos de Daddy Yankee, que se realizaron en el Estadio Nacional el pasado 18 y 19 de octubre del 2022, como parte de su gira “La última vuelta world tour”.

Te puede interesar: Procuraduría sustentó pedido para participar en investigación a Dina Boluarte: “Se vulneró un derecho de participación procesal”

“Ministerio Público inició trámite de extradición para Pamela Cabanillas Sánchez, capturada en España. Sobre ella pesa una prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos”, indicó el organismo constitucional en su cuenta de Twitter.

La joven de 18 años fue capturada el último miércoles por la policía española, en una acción coordinada entre la Interpol Perú, Italia y España, quienes la localizaron en Carabanchel, uno de los distritos que conforman la ciudad de Madrid.

Te puede interesar: Fiscalía de la Nación cita a Dina Boluarte a declarar este 7 de marzo por muertes en protestas

La Policía Nacional del Perú (PNP) difundió las imágenes de la detención de la presunta estafadora, con esposas, el rostro cubierto por una capucha y resguardada por dos agentes que la trasladaron a una comisaría.

Ministerio Público inició trámite para extraditar a Pamela Cabanillas desde España. (Twitter)

La joven radicaba en la capital española desde hace algún tiempo. La PNP y la Interpol tenían una orden para su captura a nivel nacional e internacional que fue dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Te puede interesar: Pamela Cabanillas, cabecilla de los ‘QR de la estafa,’ estaría llegando al Perú en un plazo máximo de tres meses

Según la policía española la captura de Pamela Cabanillas fue pacífica y no opuso resistencia a su arresto. Tampoco se conoce con quién estaba viviendo o ayudándola. La presunta timadora se movilizó por la comunidad europea y fue un poco complicado encontrarla, pues no ofreció las pistas exactas de su paradero porque siempre está mudándose.

“No opuso resistencia. No deja de ser una chica de 18 años. La Policía en España no practica nunca detenciones a solas y no se les da opción a que tampoco pongan resistencia ni que sean violentos. Eso no quita que ella estuviera sorprendida, porque, al fin de cuentas, como ella misma ha manifestado en redes sociales en varias ocasiones, se consideraba huida en España e intocable”, comentó la inspectora Vanessa Arrieta.

La captura internacional de la joven está tipificada por cinco delitos: usurpación de identidad, delito contra el patrimonio, estafa agravada, falsificación de documento privado y delito contra la fe pública.

Fuente: Policía de España

El jefe de la Interpol, López Aedo, manifestó que Pamela Cabanillas debe estar llegando al Perú en el plazo máximo de tres meses donde cumplirá una orden judicial de prisión preventiva por 18 meses en un penal de Lima. Dos agentes de la policía internacional la trasladarán desde Madrid hasta la capital peruana. Luego, se realizarán las diligencias preliminares como la toma de declaración

La carpeta fiscal indicó que la presunta cabecilla de ‘los QR de la estafa’ se habría fugado del Perú con más de 85 mil soles, luego de ser acusada de engañar con entradas falsas a los fanáticos de los artistas Daddy Yankee, Coldplay, Bad Bunny, entre otros conciertos.

Se creía intocable en España

La Interpol consideró que Pamela Cabanillas se sentía intocable en Europa, incluso posteaba fotos en su cuenta de Instagram, que tiene más de tres mil seguidores, paseando en las calles de España.

La policía internacional se percató que, cuando fue detenida, estaba totalmente despreocupada, caminando por unas calles del distrito de Carabanchel, en Madrid.

Durante su residencia en España también fue detenida por el delito de hurto, pero como es una falta menor contra la propiedad y era su primera vez, fue puesta en libertad.

“No me hables de lealtad. Yo todavía sigo guardando secretos de gente que ahora mismo están ensuciando mi nombre. Y muy bien guardados esos secretos, así que shhh (silencio)”, se lee en la imagen que publicó Pamela Cabanillas en su red social, un día antes de ser capturada.