Precio del pollo entero supera los 30 soles y amas de casa preocupadas por alza desmedida

El pollo es una de las aves más consumidas por los peruanos y en los últimos días las amas de casa se han mostrado preocupadas por el incremento del precio en el kilo de este alimento base del menú diario de millones de familias peruanas. Solo hoy, esta proteína se vende en los mercados de Lima a 12 soles por 1000 gramos de peso. Sin embargo, la situación en Yurimaguas es caótica, ya que el precio puede superar en más de 30 soles.

Te puede interesar: Precio del pollo subirá hasta 15 soles el kilo, advierte Avisur

En un recorrido por el mercado ‘Lobatón’, del distrito limeño de Lince, el precio por kilo de pollo es de 12 soles, pero si el cliente prefiere comprar por partes, este le puede costar entre 18 y 20 soles.

“Un pollo está saliendo 32, 35 hasta 40 soles. Nunca se ha vendido así. Dicen que los granjeros no están criando la misma cantidad. Si antes criaban 100, ahora crían 50″. dijo una de las vendedoras de este centro de abastos.

Te puede interesar: SUNARP consulta vehicular: ¿Cómo saber quién es el dueño del vehículo por la placa?

Agregó que antes trozaban el pollo en 12 presas a pedido de los clientes, pero ahora las amas de casa piden que se saque 18, reduciendo el tamaño de las presas. “El precio está muy alto y las mamitas ya no pueden comprar pollito”, dijo otro vendedor. “Ahora ya no se llevan el pollo entero, sino por partes. Puede ser medio pecho, piernas”, manifestó.

En Yurimaguas

La situación en Yurimaguas es aún más caótica, ya que en un enlace del reportero de Latina, el precio del pollo llega a costar más de 30 soles, mientras que solo por dos piernas trozadas de esta ave puede llegar a costar S/6 y los huesitos, que antes los vendedores ofrecían gratis a sus ‘caseras’, hoy llegan a costar alrededor de 10 soles el kilo.

Te puede interesar: Amplían emergencia sanitaria por gripe aviar en Perú hasta diciembre de 2023

“Muchos están optando llevar por partes, no entero como antes acostumbraban o no están comprando y eso nos perjudica. Pocos clientes vienen a llevar y ahorita está escaseando el pollo”, dijo uno de los vendedores desde Yurimaguas.

Polladas y pollo a la brasa subirán de precio

Debido a este incremento de más de 4 soles en menos de dos semanas, muchas pollerías estarían incrementando el precio del pollo a la brasa y otras de sus versiones en más del 30% que el consumidor final tendrá que pagar cada vez que acuda a uno de estos restaurantes.

Las polladas también subirían de precio y las personas que las organizan con el fin de tener un ingreso extra verán afectados sus ingresos, ya que no resultaría organizar porque las ganancias serían menores al 35% respecto a hace un mes.

El pollo a la brasa fue el plato más pedido por delivery en Perú este 2022

¿Por qué subió el precio del pollo?

La Asociación de Avicultores del Sur (Avisur) comunicó que el ave podría llegar a 15 soles en el mes de abril y esto se debe a la escasez de pollo, gallina y huevos de corral por la falta de soya, alimento esencial para alimentar a las aves de corral.

También la temida influenza aviar ha matado a cerca de medio millón de gallinas reproductoras en nuestro país.

“No hay huevos, no hay pollo. El precio va a seguir aumentando, habrá escasez. No sabemos hasta cuánto pueda subir”, dijo Raúl Salas, presidente de Avisur.