Unión Comercio exigió a Johnny Vegas que se rectifique sobre acusación de soborno

El ex portero dijo que le intentaron sobornar previo al duelo por el descenso en el 2013.

Johnny Vegas reveló un polémico incidente en el partido por el descenso entre Unión Comercio y Pacífico FC del 2013. El tercer arquero máximo goleador de la historia dijo que intentaron sobornarlo antes del mencionado compromiso. El club ‘poderoso de Alto Mayo’ sacó un comunicado en el que rechazó sus declaraciones y exigió una rectificación respecto a sus acusaciones.

A través del documento, Unión Comercio también manifestó su descontento por lo expresado por ‘Chilavegas’. Asimismo, aseguraron que irán a las autoridades correspondientes para aclarar el tema.

Polémicas declaraciones de Johnny Vegas

Johnny Vegas narró la experiencia que se suscitó cuando jugaba en Pacífico FC en el año 2013. El ex arquero mencionó que intentaron sobornarlo previo al encuentro con Unión Comercio.

“‘Amigo, tú sabes cómo somos nosotros, te quería hablar de un tema’, fue lo que me dijeron. Yo respondí que estaban hablando con la persona equivocada. También le dije que, por respeto, iba a hacer como si nunca me hubieras dicho eso. Al otro año, varios de mis compañeros se fueron para ese equipo”, sostuvo el ex portero en una entrevista para ‘La fe del Cuto’ del Luis Guadalupe.

“Lo primero que te dicen es que te firman un contrato antes de que empiece el partido. Yo dije que, con razón, varios pateaban para cualquier otro lado menos para el arco del rival. Cada uno hace su negocio. Ese año nos tocó descender y esa fue la única vez que descendí. Fue una experiencia bien triste, pero de todo se aprende”, mencionó Vegas.

El ex arquero habló acerca de la vez que lo quisieron sobornar para que pierda un partido.

Acciones legales de Pacífico FC

Pacífico FC emitió un comunicado el 27 de febrero respecto a las declaraciones de Vegas. ‘Los de Lima Norte’ afirmaron que empezarán a hacer las gestiones correspondientes para aclarar el tema. Además, mencionaron que cuatro futbolistas se fueron a Unión Comercio en la siguiente temporada.

“El Club Pacífico FC deplora la forma tan ligera con la que los mencionados ex jugadores (Johnny Vegas y Luis Guadalupe) narran un supuesto soborno, señalando indicios que se habría consumado con otros jugadores de nuestro club”, se lee en el documento.

“En harás del principio de transparencia y el juego limpio que pregona la FIFA, solicitaremos a las autoridades correspondientes, a fin de que se aperturen las investigaciones para establecer responsabilidades”, manifestó.

“Asimismo, debemos de señalar que los jugadores de Pacífico FC, que días después de nuestro descenso, fueron contratados por Unión Comercio son:

- Jesús Chávez, volante con fecha de contrato el 14 de diciembre del 2013

- Ronald Ruiz, arquero con fecha de contrato el 1 de enero del 2014

- Omar Reyes, defensa con fecha de contrato el 1 de enero del 2014

- Mauro Cantoro, delantero con fecha de contrato 25 de marzo del 2014″.

“Resulta evidente que después de nueve años, este tipo de declaraciones generan dudas y sospechas, por lo que lamentamos que este tipo de actitudes antideportivas, que son punibles de sanción, no se tomen con mayor seriedad. Los futbolistas son modelo para los niños y jóvenes. Peor aún si el que lo manifiesta es el entrenador de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, por lo que debe de cuidarse”, citó el documento.

“Finalmente, debemos de señalar que, sin prejuicios de las acciones administrativas pertinentes que se efectuarán ante la FPF, venimos evaluando con nuestros abogados iniciar las acciones judiciales pertinentes”, finalizó.

La respuesta de Unión Comercio

El ‘poderoso del Alto Mayo’ decidieron responder ante las acusaciones echas por el ex Sport Boys. El conjunto de Nueva Cajamarca solicitó que Vegas se rectifique por lo dicho el viernes 24 de febrero.

“El Club Deportivo Unión Comercio rechaza categóricamente las insinuaciones vertidas por el sr. Johnny Vegas, donde, de manera sugestiva, involucra los valores y principios de nuestra institución”, se apreció en el oficio.

“Asimismo, se solicita que se retracte de manera inmediata, caso contrario el club tomará las acciones legales correspondientes”, sentenció.