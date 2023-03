Milena Warthon se refirió a las disculpas de ‘Bazurto All Stars’: “Debió ser para todo el pueblo peruano”

Milena Warthon afirmó que Fredy Harel, de Bazurto All Stars, se disculpó personalmente con ella.

Aunque la banda colombiana Bazurto All Stars negó haber abucheado a Milena Warthon cuando fue nombrada como la ganadora del Festival Viña del Mar 2023, la peruana confesó en una reciente entrevista que Fredy Harel, vocalista de la agrupación, conversó en privado con ella para pedirle disculpas por su comportamiento.

Según explicó la intérprete de “Warmisitay”, luego que algunos usuarios se percataran que el colombiano puso los ojos en blanco cuando recibió su primera Gaviota de Plata, los integrantes de Bazurto All Stars se acercaron a ella para aclarar lo sucedido.

“Yo conversé con todos los chicos de Bazurto All Stars, estaban muy avergonzados. Conversé con Fredy [el vocalista que hizo los gestos] y me pidió disculpas, yo las sentí sinceras. Luego me intentaron explicar que es una reacción normal porque al final es una competencia, si bien teníamos una buena vibra, uno se pone triste y le afecta, resultando en esas malas reacciones”, señaló en diálogo con El Comercio.

“No diría que Fredy es una mala persona, es entendible, todos cometemos errores. Yo sé que mis seguidores en el Perú se han sentido ofendidos, por lo que creo que no debió solo pedirme disculpas a mí, sino a todo el pueblo peruano”, agregó al mencionado medio.

La banda colombia Bazurto All Stars fue duramente criticada por, supuestamente, abuchear a Milena Warthon.

Milena Warthon también explicó que se mostró muy sorprendida con los gestos de su colega colombiano, ya que jamás imaginó que haría tal cosa a sus espaldas, principalmente porque. anteriormente, la banda colombiana se había declarado fan de ella y de su canción “Warmisitay”, la cual ganó la Competencia Folclórica.

“Desde el primer día que yo estuve en Chile, él me dijo que mi canción era su favorita. Por eso, fue muy raro y chocante ver que reaccionó de esa manera, fue ilógico. Todos cometemos errores, pero todo está bien igual”, sentenció la joven cantante.

Milena Warthon con vocalista de Bazurto All Stars.

¿Cuál fue la justificación de Bazurto All Stars?

Después que varios usuarios hicieran viral los gestos de Fredy Harel, vocalista de Bazurto All Stars, en donde se lo ve poniendo los ojos en blanco y mostrando sus pulgares hacia abajo cuando Milena Warthon fue anunciada como la ganadora; Infobae se comunicó con la agrupación para conocer el por qué detrás de este comportamiento.

Aníbal Hernández, quien dirige a la banda, negó que Fredy y los demás integrantes de Bazurto All Stars hayan abucheado a la peruana. Según dijo, todo se trató de un malentendido, pues el gesto reflejó, supuestamente, su alivio de por fin culminar la ceremonia de premiación, ya que sentían mucho frío sobre el escenario.

“El gesto de Fredy existe, pero no es en base a que no está de acuerdo a la decisión, sino que hacía mucho frío, porque nosotros sabíamos que Milena tenía muchas probabilidades de ganar, entonces a nosotros nos hicieron esperar mucho tiempo en el frío y cuando la nombraron la reacción fue de como ‘ya por fin’”, comentó.

La banda colombiana fue acusada de abuchear a Milena Warthon.

Además, señaló que Bazurto All Stars ya no competía con Milena Warthon, esto debido a que la agrupación no logró pasar a la final de la ‘Competencia Folclórica’, por lo que para ellos ya era indiferente quien se llevara la tan ansiada Gaviota de Plata.

“Nos hemos dado cuenta de que en Perú piensan que ella nos ha ganado a nosotros, pero en realidad ella no estaba compitiendo con nosotros en ese momento, Milena estaba compitiendo con Chile y México. Nosotros ya no estábamos compitiendo, a nosotros no nos afectaba quien ganara, pero ella era nuestra favorita. Nosotros estamos muy contentos de que Milena haya ganado, realmente nos representa mucho”, sostuvo.