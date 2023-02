Milena Warthon se despidió de la Quinta Vergara con ‘Warmisitay’: “¡Kausachun Latinoamérica!”

La última presentación de Milena Warthon en Viña del Mar. Youtube / TVN Chile

Milena Warthon cantó por tercera y última vez “Warmisitay” en el Festival Viña del Mar, donde ganó la ‘Competencia Folclórica’. La presentación se realizó este viernes 24 de febrero como un recuento a los vencedores del festival de música más importante de América Latina.

Pero antes de subir al escenario, la artista de 22 años habló sobre su triunfo en Viña del Mar, resaltando que “está feliz y agradecida con el pueblo chileno por haberme recibido de una manera tan bonita y también a la Quinta Vergara por recibirme con aplausos”.

“Yo soy comunicadora de profesión, realmente para mí es muy importante la comunicación con mi público. TikTok ha sido la primera plataforma que he tenido para mostrar mi arte. Muy agradecida con la gente que ha apostado por mí con cada like y con cada compartido. Eso nos llevó hasta aquí”, expresó en el programa de antesala ‘Échale la Culpa a Viña’.

Horas más tarde, Milena Warthon se subió al imponente Anfiteatro de la Quinta Vergara para cantar “Warmisitay”. En esta oportunidad, nuestra compatriota lució una pollera azul con detalles florales y un peinado alto con pompones.

“¡ Kausachun Latinoamérica! (¡Viva Latinoamérica!)”, gritó Warthon tras culminar su performance, llevándose los aplausos del ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara.

Milena Warthon cantó 'Warmistay' por tercera vez.

Milena Warthon volverá a Chile, específicamente en Santiago de Chile y Concepción, en septiembre para presentar el álbum que planea lanzar este 2023.

El poderoso mensaje de Milena Warthon

Luego de ganar su primera Gaviota de Plata, Milena Warthon compartió un emotiva reflexión en sus redes sociales. Destacó el apoyo del público y también los rechazos que tuvo que enfrentar en su momento antes de alcanzar la gloria en el Festival Viña del Mar.

“Esta gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas”, dice parte de su mensaje.

“Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”, añadió la peruana.

Milena Warthon se pronunció tras ganar Viña del Mar.

Milena Warthon es la peruana más joven en triunfar en Viña del Mar. Con tan solo 22 años, la joven cantante ya es poseedora de una Gaviota de Plata. Inició su carrera musical a los 8 años, participó en varios concursos de canto, entre ellos ‘La Voz Perú’ y ‘Los Cuatro Finalistas’; y actualmente cuenta con más de 17 sencillos en las distintas plataformas digitales y un EP.