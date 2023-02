Magaly Medina contestó al director de la escuela Montejo y Anthony Aranda la retó a mostrar pruebas

Magaly Medina responde a Anthony Aranda. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina se refirió a Dennis Montejo, quien acusó directamente a la ‘Urraca’ de haber transgiversado sus declaraciones para hacer quedar mal a Anthony Aranda. Según la periodista de espectáculos, el director y dueño de la Escuela Montejo cambió de versión para no pelear con ‘El Activador’, quien trabaja en su academia.

Anthony Aranda enfrenta a Magaly Medina y se dirige a ATV: “¿Trabajar como bailarín es ser muerto de hambre?” La pareja de Melissa Paredes respondió a la conductora de TV por minimizar su trabajo. El coreógrafo hizo un llamado a ATV. VER NOTA

Durante la transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’, de este viernes 24 de febrero, la figura de ATV indicó que su equipo periodístico no solo entrevistó a Dennis Montejo, sino también a otros profesionales en el rubro, entre ellos la bailarina Gabriela Herrera, para conocer el sueldo de Anthony.

“Acá no somos tontos, no solo hemos hablado con Gabriela, hemos hablado con bastantes personas para que nuestro argumento sea sólido, pero no los voy a poner todos porque no estoy para responderle a cada desconocido de la farándula”, expresó.

Seguidamente, Magaly Medina mostró las declaraciones completas de Dennis Montejo para desmentirlo, en donde resalta que él es el único dueño de la escuela de baile. “Yo soy solo, independiente. Los profesores que tengo son contratados por mí para trabajar para la escuela, no es que tenga algún tipo de sociedad”, indica.

Dennis Montejo aclaró ser el único dueño de la Escuela Montejo.

Recordemos que Anthony Aranda había señalado, anteriormente, que trabajaba como director de la Escuela Montejo, aunque no precisó que era dueño de la institución.

Anthony Aranda descartó demandar a Magaly Medina y le aclara: “A mí me pagan hasta para grabar un TikTok” El bailarín brindó una entrevista a ‘´Préndete’ junto a Denis Montejo, dueño y director de la academia de baile donde labora. El empresario reafirmó su apoyo al Activador. VER NOTA

“(El director de Montejo) siguió hablando y expresándose. Cuando pensó que las cámaras estaban apagadas nos habló cuánto ganaba, que ganan 100 o 150 soles por clase. Como dice Gabriela, cuando trabajas en una academia, el mayor porcentaje se lo lleva la academia. Nos dijo que (Anthony) solo trabaja lunes, miércoles y viernes”, sentenció Magaly Medina, pero sin mostrar imágenes de la entrevista.

Anthony Aranda la retó

Una vez culminó el programa ‘Magaly TV, La Firme’, Anthony Aranda se pronunció en sus redes sociales para desafiar a Magaly Medina a mostrar todas las pruebas que ella dice tener, entre ellas las supuestas declaraciones donde el director de Montejo revela su sueldo mensual.

Magaly Medina y su indirecta a Anthony Aranda: “Calculen cuánto gano por bailar sin coreografía” La conductora de espectáculos aprovechó el inicio de su programa para ‘responder’ al novio de Melissa Paredes por sus recientes declaraciones. VER NOTA

“Como no sabes sostener tu mentira, dijiste cualquier cosa. Mentiste. Editaste tu video y no te salió. Quedaste, una vez más, como mentirosa”, escribió ‘El Activador’ en su plataforma.

Anthony Aranda respondió a Magaly Medina.

¿Qué dijo el director de la Escuela Montejo?

Todo inició cuando Magaly Medina emitió un informe para revelar cuánto gana Anthony Aranda, puesto que el bailarín la había enfrentado por decir públicamente que era un “muerto de hambre”. Para llegar al sueldo de ‘El Activador’, entrevistó al director de la Escuela Montejo, donde trabaja como profesor y director.

Según el programa de espectáculos, Anthony cobra 100 soles por clase, y sus horarios son los lunes, miércoles y viernes. Por esto, el coreógrafo ganaría S/. 2400. Sus ingresos extras dependerían de clases extras y de las competencias. En total sumaría poco más de S/. 3 mil.

Pronto, Dennis Montejo publicó un video para asegurar que el equipo de Magaly Medina publicó sus declaraciones fuera de contexto. Respaldó a Aranda en todo momento, resaltando que era uno de los profesores de baile más caros del país.

“Me ha utilizado, sí, me ha utilizado para hacer daño a Anthony, para desprestigiar la carrera de Anthony. Las palabras que supuestamente yo digo en las imágenes que acaban de pasar son falsas. Las preguntas no fueron esas, fueron otras las preguntas y ha utilizado mis respuestas para hacer daño. Eso me parece totalmente una falta de respeto a un profesional, a uno como lo es Anthony”, acotó indignado.