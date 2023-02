Sporting Cristal: ‘Pepa’ Baldessari criticó falta de gol y suplencia de Brenner Marlos tras derrota en Copa Libertadores

Para la 'Pepa', a los 'celestes' les falta más poderío en el ataque.

Sporting Cristal cayó 0-2 ante Nacional de Paraguay y complicó sus chances de poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Horacio Baldessari, leyenda del club ‘celeste’, opinó acerca de la falta de efectividad del equipo y la necesidad de traer un delantero de jerarquía internacional.

“El tema de la delantera de Cristal no está funcionando, en la medida que tendría que ser. Yo pondría un 4-4-2 para hacerlo más ofensivo, pero el problema es que los ‘9′ que tenemos aún no “vacunan”. Te entra la preocupación, porque es un equipo que juega bien, trabaja bien la pelota, que sale muy bien por afuera. Si en el momento de culminar, no tienes el hombre indicado ahí no tiene sentido”, sostuvo la ‘Pepa’ en el programa Todas las Voces del Fútbol.

“Yo creo que no es complicado traer un ‘9′ a Cristal. Con el presupuesto que en este momento maneja Cristal, debieron de haber traído un delantero más recorrido, por más que digan que estás trayendo a un “viejo”. Que digan lo que quieran, estos son partidos de ida y vuelta y no tienes un delantero que “moje”, no tiene sentido”, recalcó.

“Roberto Mosquera, desgraciadamente, se equivocó con Marcos Riquelme y John Jairo Mosquera. Ahora, lo que hemos traído, no nos demuestran el poder de gol que puedan tener. Yo no quiero un ‘9′ para el campeonato local, yo quiere un ‘9′ para volver a brillar internacionalmente”, manifestó.

“Después del sub campeonato de la Libertadores, nunca más hicimos una buena campaña. Definitivamente, si traen un extranjero tienes que ponerle la camiseta y tirarlo a la cancha. Tiene que rendir para lo que se le trajo. Yo no sé si Brenner Marlos está fuera de distancia o si físicamente no está bien. Otro error es traer a un jugador que militaba a fuera y está físicamente mal. Los esperas tres meses para que se pongan a punto. Ojalá que despierten y se acomoden, porque la camiseta pesa.

Complicada situación de los ‘celestes’

Baldessari también habló acerca de las posibilidades de Sporting Cristal para poder clasificar a la siguiente ronda. El ex jugador de Deportivo Municipal comentó el buen juego de los ‘cerveceros’ no basta para poder ganarle a rivales a nivel internacional. Además, considera complicado que el conjunto del Rímac pueda vencer a Nacional de Paraguay.

“La derrota de Cristal te deja un sabor amargo. Cristal no es un equipo que juegue mal. Es un equipo que genera, pero el tema del gol, que siempre ha estado presente en el fútbol, pasa factura. Si tú no tienes gol en tu equipo, así juegues hermoso o precioso, vas a perder los partidos”, dijo la ‘Pepa’.

“Me deja ese sabor amargo el hecho que recibamos un gol en el minuto de descuento. El 1-0, para mí, era remontable. Ahora con el 2-0 me comienza a entrar las dudas por la falta de definición. Me imagino que el técnico tendrá que armar un esquema distinto. El hecho que tenga que remontar dos goles, no significa que tengan que salir como locos”, afirmó.

Finalmente, Baldessari contó el planteamiento que va a tener que realizar el entrenador ‘celeste’, Tiago Nunes, para poder revertir el resultado: “Van a tener que ir trabajando el partido. Definitivamente, van a tener que presionar allá, bien arriba y tratando que la mitad de campo que tiene Cristal no sea tan ‘huérfana’”.

Duelo de vuelta en casa

Sporting Cristal enfrentará a Nacional de Paraguay el 28 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Nacional. La escuadra ‘celeste’ buscará revertir el 2-0 en contra para poder clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores.

Para conseguir su pase a la siguiente ronda, tendrán que ganar por una diferencia de tres goles. En caso ganen solamente por dos tantos de ventaja, irán a la tanda de penales. Si pierde o empata quedará eliminado de la Copa Libertadores.