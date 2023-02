“Oiga, Barata, paga carajo”: La frase que comprometió a Alejandro Toledo con el caso Odebrecht

En su momento, el expresidente Alejandro Toledo fue cercano al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata.

Alejandro Toledo recibió un duro revés para su situación legal el 24 abril del 2019. En Brasil, trascurría el segundo día de interrogatorio al exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien revelaría información, hasta ese momento, desconocida de los presuntos pagos ilícitos que habría hecho la constructora brasileña al expresidente de la República. Las diligencias las lideró el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Durante el interrogatorio, Jorge Barata confesó al Ministerio Público de Perú que Odebrecht no solo pagó los 27 millones de dólares en sobornos que habían sido revelados por la adjudicación de la obra IIRSA Sur, sino 31millones de dólares en total. La precisión del relato del exdirectivo de la constructora confirmó las sospechas de los fiscales. En los medios se informaba de más de 20 millones, pero la cifra expuesta fue mucho mayor.

Barata no solo detalló la suma de dinero en coimas, sino también precisó que 27 millones de dólares fueron pagados a través del ahora fallecido Josef Maiman, empresario israelí y amigo cercano del expresidente. Los 4 millones de dólares restantes se le pagó a Toledo, de acuerdo al exjefe de Odebrecht, “sin ese intermediario”.

El expresidente Alejandro Toledo cumple arresto domiciliario en California, Estados Unidos.

Para probar sus dichos, Barata comunicó al Equipo Especial para el caso Lava Jato que entregaría los documentos con los que probaría que esos 4 millones de dólares llegaron al esposo de Eliane Karp. Los documentos en cuestión eran parte de un paquete de cuatro mil folios de registros del Sector Operaciones Estructuradas de la constructora.

Pero el testimonio del exdirectivo de la brasileña fue más allá, cuando recordó que en una ocasión Toledo le reclamó por un retraso en el desembolso de los sobornos. “¡Oiga, Barata, paga carajo!”, lo habría emplazado el exmandatario peruano. Además, el exjefe precisó que las coimas se depositaron “tres o cuatro veces al año” y que el último pago ilícito fue en 2010.

La Caja 2

Pese a esto, Toledo y Barata -según contó este- no perdieron contacto y fue en 2011, para la campaña presidencial que Odebrecht entregó 700 mil dólares de la denominada ‘Caja 2′, que no era otra cosa que una división creada por la constructora específicamente para el pago de coimas y financiamiento no declarado a partidos políticos en los países en los que operaba.

Marcelo Odebrecht fue parte esta trama de corrupción de trascendencia internacional.

El propio Emilio Odebrecht, patriarca de la familia y padre de Marcelo, quien fue detenido por el caso Lava Jato, reveló que esa ‘Caja 2′ siempre existió en la empresa.

“Eso [la Caja 2] fue el modelo reinante en el país, no es algo reciente; solo a partir del 2014 o 2015 hubo impedimento, existió siempre, desde la época de mi padre, en mi tiempo y también con Marcelo Odebrecht”, indicó.

Extradición

El Ministerio Público de Perú confirmó este martes 21 de febrero que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América aprobara su permiso de extradición formulado contra Alejandro Toledo. La institución confirmó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para concretar su arribo a Lima.

La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manríque, por los delitos de colusión y lavado de activos pic.twitter.com/aD0QGEEicT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 22, 2023

El jefe de la Oficina de Extradiciones de la Fiscalía, Alfredo Rebaza, señaló que las autoridades determinarán cuál será el procedimiento que se seguirá para el retorno del expresidente. “La decisión se informará en los días siguientes”, señaló la autoridad. Este recalcó que el procedimiento “no durará meses”, por lo que se concluye que esto se concrete, a más tardar, en las próximas semanas.

“Hay un nivel de coordinación entre autoridades que podría tardar unos días”, recalcó Rebaza. La ruta a seguir, el tipo de transporte a utilizar y las fechas de viaje serán decididas entre autoridades estadounidenses y peruanas.