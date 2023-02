Calvin Harris en el estadio San Marcos: recomendaciones y horario de ingreso

Calvin Harris ofrecerá un show inolvidable en febrero.

Hoy, Adam Richard Wiles, conocido artísticamente como Calvin Harris, estará sobre el escenario del Estadio San Marcos. El DJ escocés deleitará a sus fieles seguidores peruanos este viernes 24 de febrero en un único concierto, donde se disfrutará de mucha música desde tempranas horas.

La empresa encargada del evento ya está difundiendo mayor información para que todos los fanáticos puedan asistir sin ningún problema y no dejar de corear los mejores éxitos del también productor como “One need”, “I need your love”, “Feels”, “This is what your came for”, “Summer”, entre otros que han logrado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

A través de las redes sociales de Masterlive se dio a conocer los horarios oficiales del concierto de Calvin Harris. Para sorpresa de muchos, habrá varios teloneros que pondrán a bailar a todos los fans que vayan llegando al Estadio San Marcos.

Horario del concierto

A partir de las 16:00 horas se abrieron las puertas del Estadio San Marcos para que los fanáticos del artista internacional puedan ubicarse en sus zonas. El primero salir al escenario fue el DJ peruano ‘Aviux’ desde las 18:20 horas. Seguido de su presentación se disfrutará de otro músico nacional, pues DJ Towa pondrá a bailar a todos los asistentes a partir de las 19:10 horas.

A las 20:00 horas hará su ingreso el disc jockey Gregory Trejo y Tyson O’Brien, reconocido por ser residente en icónicos clubs de Ibiza y Las Vegas, entrará a las 21:00 horas. Asimismo, MK (Marc Kinchen) expondrá todo su talento a partir de las 22:00 horas. Finalmente, el tan esperado Calvin Harris comenzará su show a las 23:15 horas.

Horarios del concierto. (Instagram)

Recomendaciones

- Todos los asistentes al concierto no deberán olvidar de nominar sus entradas. Podrás hacerlo en la página web de Teleticket hasta el mismo día del evento.

- Se aconseja utilizar transporte público o taxis para acudir al concierto.

- Acércate al Estadio San Marcos con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y entrada impresa o digital para no tener problemas al ingresar.

- Se sugiere llegar con anticipación para evitar las largas colas. Además, se recomienda utilizar sombrero o gorro por las fuertes olas de calor.

- Se recomienda no llevar objetos de valor como celulares, laptops, cargadores portátiles, entre otros. Si vas con mochila, colaborar con su revisión.

- Evite comprar a los revendedores, pues podrían darle entradas falsas y no tendrá derecho alguno a reclamo.

Datos importantes

Masterlive compartió en su cuenta oficial de Instagram información importante para las personas que acudan al concierto.

- La edad mínima de ingreso es de 7 años, acompañado por un adulto. Cada asistente deberá contar con su propia entrada.

- Todas las entradas adquiridas con anterioridad siguen siendo válidas para ingresar al evento en la nueva locación. No es necesario realizar ningún trámite adicional. Recordemos que el concierto estaba programado para llevarse a cabo en el Estadio Nacional, pero hace algunos días se cambió la locación.

- Las ubicaciones en el nuevo recinto guardan la mejor relación en cuanto a la ubicación de la compra original.

- En caso no puedas asistir a la nueva locación, puedes contactarte al correo electrónico de Masterlive (contacto@masterlive.pe) hasta el 23 de febrero.

Aún quedan entradas disponibles

Los últimos tickets para ver a Calvin Harris están disponibles en la plataforma digital de Teleticket. Al cambiar de lugar, los fanáticos del artista internacional tienen la oportunidad de conseguir una entrada para no quedarse sin bailar y cantar sus mejores temas.

- Platinum: s/.447

- VIP: s/.306

. General: s/.153