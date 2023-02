Amy Gutiérrez aconsejó a Milena Warthon previo a su segundo show en el Festival Viña del Mar: “Más seguridad”

Amy Gutiérrez habló sobre el desempeño de Milena Warthon en el Festival Viñ del Mar.

Amy Gutiérrez se refirió a la reciente participación de Milena Warthon en el Festival de Viña del Mar, en donde está concursando en representación del Perú en la categoría ‘folclórico’. La salsera se mostró a favor del performance de la joven intérprete de ‘Warmisitay’ y le dio algunos consejos previos a su segundo show en la Quinta Vergara.

“(La presentación) me pareció linda, con mucha proyección. Milena tiene mucho talento. Mañana (miércoles 22 de febrero) se presentará de nuevo, me imagino que lo hará con mucha más fuerza. Siempre en las primeras presentaciones uno está muy nervioso, pero ella dio la talla”, señaló la salsera en conversación con Infobae.

“Ella ya es talentosa, tiene mucho carisma. Ella sale al escenario e irradia buena energía”, añadió Amy Gutiérrez, sugiriendo a la joven artista nacional que continúe mostrando el mismo carisma sobre el imponente escenario.

Milena Warthon se presentó en Festival Viña del Mar y fue aplaudida por el público.

Además, le aconsejó lo siguiente: “Más seguridad. Que esté segura de lo que hace y que le dé con todo. Que solamente piensa en romper el escenario, no tanto ganar o en perder, sino en la experiencia (de estar en el Festival de Viña del Mar)”.

Por otro lado, la salsera se mostró de acuerdo con el puntaje que obtuvo Milena Warthon en la primera gala de conciertos y no descartó postular el próximo año para pisar el Anfiteatro de la Quinta Vergara. “Todavía no lo he hecho, pero vamos a ver si para el otro año se da la oportunidad”, precisó.

Amy Gutiérrez estrenó canción

La salsera peruana Amy Gutiérrez se juntó con You Salsa y Sergio George para lanzar la canción “Hasta mañana”. Esta es la primera colaboración de la artista nacional con el destacado productor discográfico, quien es el actual representante de Yahaira Plasencia.

“‘Hasta Mañana’ cuenta sobre esas historias que solo pasan una vez en la vida, como un choque y fuga. Es una historia de amor que se acaba al instante, es como estar con una persona con la que solo la quieres pasar bien un día y ya está. No es una canción de amor y desamor, sino de diversión”, nos indicó.

Pero además de eso, la ganadora de ‘La Voz Kids’ rendirá un homenaje a todos las mujeres por su día con el espectáculo ‘Mujeres’. “Es la primera vez que estamos juntas y estoy muy contenta de compartir escenario con ambas porque existe una química muy bonita entre nosotras, hay hermandad, en ‘Mujeres’ habrá mucho nivel vocal y musical, además de diversidad de estilos y géneros, ¡somos tres mujeres chiquitas pero poderosas!”, precisó Amy.

‘Mujeres’ se llevará a cabo este miércoles 8 de marzo a las 21:30 horas, en el Centro de convenciones Bianca, en Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Amy Gutiérrez se coronó tres veces ganadora en 'El Artista del Año'. (GV Producciones)

Amy Gutiérrez es una cantante peruana de 24 años. Inició su carrera musical a los 14 años, cuando participó en el concurso ‘Por humor al Perú’. Se llevó los aplausos del público al ganar la primera temporada de ‘Yo Soy Kids’, siendo entrenada por Kalimba. Desde entonces, se ha dedicado a impulsar su carrera musical a nivel internacional.