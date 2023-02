Dany Quispe busca justicia para su hijo fallecido en protestas de Apurímac: “No tengo miedo, tenemos derecho a reclamar”

Beckham Romario Quispe Garfias fue uno de los jóvenes fallecidos el 11 de diciembre durante las movilizaciones sociales en Perú. (Infobae)

11 de diciembre de 2023. Apurímac había levantado su voz de protesta. Vecinos, comerciantes y líderes de comunidades de la zona se desplazaban por las calles de la Huancabamba protestando en contra de la crisis política que azotaba al país. Beckham Romario Quispe Garfias, 18 años, regresaba de la casa de un familiar cuando decidió unirse a esta manifestación social. Aquella decisión le costó la vida: durante un enfrentamiento con las autoridades fue herido y un traumatismo craneoencefálico grave lo condujo a la muerte.

Congresistas peruanos piden declarar ‘persona no grata’ a Petro por comentarios sobre la Policía Nacional Norma Yarrow, Jorge Montoya, Patricia Chirinos, entre otros políticos de las bancadas de derecha, pidieron a la Cancillería que tome acciones contra el presidente colombiano. VER NOTA

Beckham quería ser futbolista profesional. Se desempeñaba como entrenador de este deporte y era conocido por ello en el vecindario. Debido a su habilidad en las canchas, llevaba orgulloso las medallas que recibió gracias a su excelencia en el fútbol. Los días que no trabajaba, se dedicaba a jugar con sus hermanos menores, quienes esperaban ansiosos estos momentos junto a él. “Sus hermanitos están preocupados. Ahora ellos me preguntan dónde está él. ‘¿Mi hermanito se ha ido?’, me dicen. Hay preguntas que me duelen”, contó Dany Quispe, padre de la víctima, a Infobae.

El deportista era el tercero de seis hermanos. Tenía un amor especial por su madre, quien lo esperaba cada día y lo engreía. Su papá lo recuerda como una persona muy emotiva y sensible. “Mi hijo era muy cariñoso y muy amoroso. Sobre todo con su madre. Ahora ella se quedó triste con su partida”, comentó.

Renzo Reggiardo sobre norma que prohíbe las protestas en el Centro Histórico de Lima: “Es indefinida” El teniente alcalde de Lima pidió a las personas que deseen movilizarse contra el gobierno de Dina Boluarte lo hagan fuera de la capital o en sus distritos. VER NOTA

Beckham pertenecía a una familia humilde. Su papá, Dany Quispe, trabaja como campesino y su madre, Raquel Garfias, se dedica a la venta de papas y otros tubérculos. Ante ello, el joven aportaba económicamente a su hogar. “Él trabajaba y nos ayudaba a sustentar los gastos de la casa. También apoyaba a sus hermanitos menores”, dijo el padre.

El factor Boluarte

El joven soñaba con estudiar una carrera profesional. Él cursaba el quinto año de educación secundaria. Sin embargo, un disparo acabó con sus sueños. El apurimeño conversó con este medio sobre el fallecimiento de su primogénito y rechazó las afirmaciones de Dina Boluarte donde señala que son los ciudadanos de Andahuaylas los que acabaron la vida de seis personas en las manifestaciones sociales.

Ciudadanos muestran su rechazo ante la gestión de Dina Boluarte tras denuncias de represión policial y militar que habrían acabado con la vida de peruanos que participaban de las manifestaciones sociales en distintas regiones. REUTERS/Pilar Olivares

“A mi hijo lo han matado. Yo recuerdo cómo estuvo herido aquella vez. Ellos [miembros del Estado] piensan que entre nosotros nos hemos matado con huaracas. Nosotros no utilizamos eso para hacernos daño. Es nuestra herramienta para pastar ovejas. Dina Boluarte dice ‘entre ellos se han matado’, dice que tenemos bombas dumdum. Nosotros no utilizamos esas bombas que ella dice. ¿Qué serán esas bombas? Ni nosotros sabemos”, aseguró.

Aunque la presidenta de la República ha mencionado en más de una ocasión que ella es una mujer “del pueblo”, de los “pueblos más olvidados del Perú”, los miembros de Apurímac no la reconocen así y lamentan el accionar de las autoridades en esta región. “Yo digo bien claro: si ella es de Apurímac, ¿cómo entre pueblos nos vamos a matar? ¿cómo nos mandan esos policías? ¿por qué de frente a nosotros? ¿por qué nos manda a asesinarnos cómo animales? Tenemos jóvenes heridos, sus piernas están partidas, rotas”, resaltó.

Alcalde puneño pide perdón de rodillas por haberse reunido con el premier Alberto Otárola Burgomaestre del distrito de San Antón fue citado por las rondas campesinas de su comunidad para dar explicaciones del encuentro VER NOTA

Según Dany Quispe, los pobladores del departamento de Andahuaylas no identifican a Boluarte como la jefa de Estado. El padre de familia mencionó que su renuncia al cargo debió haberse presentado cuando se registraron los primeros fallecidos en las movilizaciones sociales. “Nosotros no la reconocemos como nuestra presidenta. Cuando se conocieron los dos primeros muertos, ahí ella debió haber renunciado. Cuántos muertos tenemos ahora en Puno, Ayacucho, Juliaca. Eso no es justo”, aseveró.

Olvido y dolor

El campesino forma parte de la asociación de padres que buscan justicia por el fallecimiento de sus hijos durante las protestas sociales. Quispe señaló que en Apurímac existen muchos hijos que han quedado huérfanos y familias en estado de vulnerabilidad a raíz de los asesinatos en las manifestaciones. Pese a ello, enfatizó que estas personas no han recibido ayuda de parte del gobierno. “En Andahuaylas han quedado muchos huérfanos. Otros fallecidos eran muy jóvenes. Han dejado mamás, papás, hermanos, a sus familias con dolor. Por eso yo les pido a los abogados que nos ayuden. Necesitamos ayuda”, acotó.

Un grupo de personas asiste a la procesión de entierro del estudiante que murió en las protestas en contra de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Andahuaylas, Perú, el lunes 12 de diciembre de 2022. El Congreso de Perú votó la semana anterior para destituir a Pedro Castillo del cargo y reemplazarlo con la vicepresidenta, Boluarte, poco después de que Castillo intentara disolver el Parlamento antes de la votación prevista para su remoción. (AP Foto/Franklin Briceno)

“En Andahuaylas no nos ayudan. No hay abogados para nosotros. No sé por qué no hay justicia para nosotros. No sé por qué motivo no nos ayudan. Los presidentes de las comunidades que buscan justicia están perseguidos, a otros los han encarcelado. En Huancabamba mataron a un joven un jueves y no pasó nada con su caso. No lo han atendido”, añadió.

Los familiares de las víctimas fallecidas y sobrevivientes han recibido ayuda de parte de organizaciones de derechos humanos que les han bridado orientación legal para los procesos que enfrentan a raíz de estos acontecimientos. “He conversado con asociaciones como Amnistía Internacional que nos han ayudado. Les he dicho que vayamos a Andahuaylas y me han acompañado, porque allá no hay justicia. Cuando llegamos, los familiares de los fallecidos han esperado con los brazos abiertos a todos los abogados”, afirmó.

Procesos irregulares y persecución

La necropsia practicada al cuerpo de Beckham Romario Quispe Garfias detalla que la causa de muerte del joven fue un traumatismo craneoencefálico grave “con exposición ósea, exposición de partes blandas, exposición de masa encefálica y exposición de globo ocular derecho, edema cerebral y hemorragia cerebral que finalmente lo condujo a la muerte”.

Necropsia de Beckham Romario Quispe Garfias donde indica que falleció por un traumatismo craneoencefálico grave. (Infobae)

De acuerdo al padre de Quispe Garfias, en la necropsia no han incluido que el deportista fue víctima de un disparo ni se ha especificado qué tipo de proyectil ha sido. “En la necropsia no nos han puesto qué tipo de arma ha impactado contra la cabeza de mi hijo. No sabemos qué le causó la muerte. Solo nos han dicho que tenemos que esperar ocho meses. No nos explicaron nada, solo nos dieron esta fotocopia de los exámenes finales”, expresó a este medio.

Asimismo, denunció que algunos miembros de las asociaciones están siendo perseguidos para que eviten reclamar por estas manifestaciones. “Tenemos líderes perseguidos. Yo soy presidente de la asociación de padres de hijos fallecidos, pero no tengo miedo. Tengo derechos. Nuestros hijos han fallecido y tenemos derecho para reclamar por ello. Queremos justicia”, enfatizó.

“Nosotros queremos justicia. No estamos encontrando justicia”, finalizó.