Rafael López Aliaga rechaza adelanto de elecciones, pese a que hace un año pedía la renuncia de Dina Boluarte

Esta tarde, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre el adelanto de elecciones. En este sentido, se mostró en contra de nuevas contiendas electorales para realizarse este año. Asimismo, respaldó la gestión de la mandataria Dina Boluarte.

“El cargo de congresista es irrenunciable, entonces es bastante irresponsable plantear este tipo de cambio de reglas de juego en mitad de un gobierno que ha sido elegido por los peruanos. Yo no he votado por la señora Boluarte, pero sí respeto la elección popular”, señaló.

Sin embargo, en una entrevista con Exitosa, el también líder de Renovación Popular pedía la renuncia del expresidente Pedro Castillo, pero, en consecuencia, tendría que asumir Dina Boluarte. Ante ello, aseguraba que ambos “debían irse”.

Rafael López Aliaga habló tras reunirse con Dina Boluarte. Canal N

“Los dos deben irse, porque la señora Boluarte tampoco está capacitada, no tiene la más mínima idea de cómo gobernar nuestro país, que debe ser potencia mundial”, declaró.

Además, añadió que la presidenta Dina Boluarte “es lo mejor que he visto en las últimas décadas”, debido a la elección de sus ministros de Estado, a quienes comparó con los titulares de Pedro Castillo.

Keiko Fujimori acudió al llamado de Dina Boluarte y se reunieron en Palacio de Gobierno La jefa de Estado conversó con la lideresa de Fuerza Popular en una rueda de encuentros de diálogo con diferentes líderes políticos. Previamente, la presidenta se reunió con la lideresa de Somos Perú, Rosa Li VER NOTA

“Yo dije claramente que no puedo hablar con esta banda de delincuentes, que yo no puedo hablar con estos señores que no conocen nada del Estado peruano. (…) Eso no lo veo ahora, veo gente decente”, continuó.

Adelanto de elecciones

Por otro lado, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, reafirmó su posición sobre un adelanto de elecciones generales. Sin embargo, dejó la posibilidad de un cambio, debido a que mañana decidirán si hay una nueva propuesta para este pedido.

Alejandro Cavero declara tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Foto: Canal N

“La presidenta no nos ha mencionado nada al respecto (adelanto de elecciones); efectivamente, esa es una facultad del presidente del Congreso, seguramente en el Pleno se planteará reabrir el debate. La posición de la bancada de Avanza País ha sido muy clara, (...) será cuestión de ver si se puede alcanzar un consenso, mi impresión es que en este momento es muy complicado”, manifestó.

Rafael López Aliaga a AMLO: “Perú no es su chacra, preocúpese de sus narcos que aterran a México” El alcalde de Lima rechazó las expresiones del presidente de México sobre la coyuntura peruana tras una reunión que mantuvo esta tarde con la presidenta Dina Boluarte VER NOTA

Cabe precisar que, desde ayer, la jefa de Estado se ha reunido con diversos líderes políticos en Palacio de Gobierno para revisar la crisis política que atraviesa el país. Entre ellas, Keiko Fujimori, quien afirmó que está a favor en las elecciones se realicen este año.

Las movilizaciones en las diversas regiones del país solicitan nuevas elecciones. Sin embargo, la presidenta anunció en varias oportunidades que no va a renunciar, por lo que el Ejecutivo presentó proyectos para que se convoque a contiendas electorales.

Keiko Fujimori pide adelanto de elecciones y reafirma que no postulará: “Creo que debo esperar” La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el adelanto de los comicios serán una salida de la crisis política que atraviesa el país. VER NOTA

Las manifestaciones ha dejado 60 fallecidos, siendo las regiones con mayor número de decesos Puno y Arequipa. Esta semana también se han conocido nuevas convocatorias.