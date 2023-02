Rodrigo Cuba engríe con rosas a Ale Venturo y a sus hijas por San Valentín

Rodrigo Cuba sorprende a Ale Venturo y a sus hijas por San Valentín. Instagram

Rodrigo Cuba sorprendió con rosas rojas a su pareja Ale Venturo y a sus hijas por el Día de San Valentín. El futbolista peruano tiene la tierna costumbre de regalar flores a las mujeres que ama, su hija es una de ellas y este 14 de febrero no fue la excepción.

El futbolista del Club Sport Boys compartió en sus cuenta de Instagram varios videos donde se puede ver como las chicas con quien comparte su día a día recibieron el detalle del deportista, quien se esmeró en sorprender a cada una de las chicas que ama.

La primera fue su pequeña que tiene con Melissa Paredes, ella tiene cinco años y se la vio muy feliz al recibir el arreglo de claveles rosados y un globo que decía ‘Feliz San Valentín’. “Feliz San Valentín, mi princesa. Te amo demasiado”, escribió como descripción en la foto que compartió junto a su niña.

Luego, Rodrigo Cuba continuó con la madre de su segunda hijita. En otro clip se puede ver como Ale Venturo sostiene y disfruta del olor de un hermoso ramillete de rosas rojas y rosadas. Agregado a ello le dio un globo por el 14 de febrero. Como se sabe, Rodrigo y Alexandra han cumplido un año de relación el pasado 19 de enero.

Rodrigo Cuba sorprende a su hija por el Día de San Valentín. Instagram

Además, le dio otra rosa a hija recién nacida Aissa, a quien grabó un pequeño video y le tapo la carita con la flor. Finalmente, también tuvo el mismo detalle con la hija mayor de la empresaria de comida orgánica a quien le dio una rosa y la niña quedó encantada. “Neverita oliendo su rosa”, escribió junto al video el futbolista.

Rodrigo Cuba sorprende a la hija de Ale Venturo por el Día de San Valentín. Instagram

Rodrigo Cuba sorprende a Ale Venturo por San Valentín. Instagram

Melissa Paredes fue sorprendida por Anthony Aranda por San Valentín

Melissa Paredes, la exesposa de Rodrigo Cuba, fue sorprendida en vivo en su programa ‘Préndete’ por el Día de San Valentín. Cuando creyó que su novio solo le había enviado un video, apareció el bailarín con un frondoso ramo de rosas rojas. La modelo se mostró bastante anonada y no dudó en abrazarlo. Sin embargo, la pareja evitó darse un beso.

Ante la consulta de Kurt Villavicencio, Anthony Aranda explicó que Melissa y él han optado por no besarse frente a cámaras por respeto a su hija. Cabe recordar que la modelo ya lo había mencionado en otra oportunidad.

“Nosotros en cámaras no nos damos besos por respeto a la princesita, en backstage ya me la chapo”, dijo el coreógrafo, quien fue secundado por la modelo. “No es porque no queramos ni nada, ni se inventen cosas”, aclaró la conductora de TV.

Sin embargo, las muestras de afecto entre la pareja no faltaron. Melissa Paredes leyó una carta que le escribió su pareja, con quien tiene un año y tres meses de relación. Consultado por cómo pasarán su romántico día, el bailarín contó que la celebración será junto a la hija de su novia. “En esta oportunidad nos va a acompañar la princesa, así que tenemos un plan súper bonito entre los tres”, contó Anthony.