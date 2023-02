Cierre de Machu Picchu deja pérdidas de S/2.5 millones al día y afecta a más de 7 mil familias

Cierre de Machu Picchu afecta a miles de familias

Las manifestaciones que se reanudaron el 4 de enero han generado grandes pérdidas económicas en diversas regiones del país, Cusco es una de ellas, el cual estas paralizaciones ha hecho que el sector turismo entre en declive en el que muchos comerciantes y empresarios tomen la decisión de cerrar sus negocios.

Sumado a esto también está que el porcentaje de desempleo en la ciudad imperial crezca mucho más, ya que decenas de agencias de viajes, guías turísticas y más, se vean afectadas por las protestas que se han suscitado en esta localidad altamente visitada en estos meses.

John González, director de la Cámara de Comercio de Cusco, durante una entrevista con Canal N, explicó que la localidad pierde aproximadamente 2,5 millones de soles al día. Situación que ha dejado sin el sustento económico a miles de familias, ya que el 70% de la población vive del turismo.

Manifestantes antigubernamentales colocaron piedras en una carretera cerca de Mayummarca, región Cuzco, Perú, el sábado 4 de febrero de 2023. Manifestantes que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso. (AP Foto/Rodrigo Abd)

“Las pérdidas que tenemos al día bordean los 2.5 millones de soles diarios, eso en la cadena del sector turismo. Hasta la fecha estos 22 días se han perdido aproximadamente más de 50 millones de soles en lo que es la cadena del turismo ante el cierre de Machu Picchu, aparte de que ya la afectación no solo es por estos 22 días, sino que ese malestar se va a proyectar hasta el primer trimestre de este año. Las cancelaciones que se han dado en diciembre ascienden hasta un 80% con las afectaciones. Del mes de enero en adelante las cancelaciones están entre 90 y en algunos casos hasta el 95%.”, explicó.

“Ya no solo el problema es porque el turista no viene, sino por la mala imagen que se ha creado de Cusco como destino turístico. Hay recomendaciones de países vecinos y de los que más visitan Perú en América, que es Estados Unidos que han recomendado sus ciudadanos no visitar Perú por el grado de inseguridad y por el grado de incertidumbre que se va a tener para poder llegar y visitar el destino que ellos han programado sus viajes”, agregó.

Por su parte, Richard Velázquez, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios del Turismo (Apemtur), sostuvo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reportó S/418 millones en pérdidas económicas en la zona sur del país en más de 50 días de movilizaciones.

“Cusco se quedó sin 4.000 reservas hoteleras y actualmente pierde S/10 millones al día. Sin embargo, la situación se complicaría si el conflicto social se extiende hasta abril, cuando se tiene temporada alta por el aumento de turistas. De ser así, entonces sería S/30 millones de ingresos al día que no captaría el sector”, remarcó el empresario.

Además, agregó que “50.000 personas, de las cuales 7.000 son guías de turismo, se quedaron sin empleo, explicando que la región cuzqueña tiene una población de 600.000 habitantes, de los cuales 150.000 están relacionados directa e indirectamente con esta actividad económica”.

“Nos causa extrañeza y preocupación que ni el Ejecutivo ni el Legislativo ejecuten acciones para que esta grave crisis termine, pues afecta a 150.000 personas. Hay incertidumbre”, enfatizó Velázquez.