Melissa Paredes enfrentó a Samuel Suárez y Magaly Medina por sus críticas: creador de Instarándula le contestó

Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio dedicaron unos minutos de su programa ‘Préndete’ para responder a sus detractores, quienes indican que nadie los ve. Esto en clara alusión a Samuel Suárez, quien en sus últimas historias habló del bajo rating que está teniendo en programa. Cabe indicar que no es la única persona que se ha refrido a ello, también lo ha hecho Magaly Medina, resaltando que el espacio de Panamericana TV no llega ni a un punto de rating.

En esta ocasión, los conductores señalaron que nadie los ve, pero bien que le dedican varias historias. Como se sabe, el formato de Instarándula se emite a base de historias de Instagram.

“Nos encanta que nos reboten, por favor, que hablen de nosotros. Digan lo que quieran”, empezó Kurt Villavicencio. “Que hablen de nosotros, pero no se piquen que para todos hay”, acotó Melissa Paredes.

“No entiendo, dicen que no funciono y me dedican mil historias. Oigan no paguen su canje conmigo, jamás lo promocionaré. A frustrados, no promociono”, continuó la modelo a Samuel Suárez, quien también le aconsejó que deje de hablar de Rodrigo Cuba y Ale Venturo en su programa.

La pareja de Anthony Aranda la expareja de Rodrigo Cuba aclaró: “Si por mí fuera, yo no hablo de mis exs, yo estoy trabajando, es un trabajo”, remarcó mientras continuó con su programa.

Karla Tarazona tampoco se quedó callada e indicó que está acostumbrada a las críticas, y que no la perjudican porque “está bañada en aceite”.

“Así es, el que se pica pierde. Hijito (Kurt), a mí me pueden decir del A hasta la Z, hasta maltratadora me han dicho. Yo solo voy a decir un beso a todos los que nos ven, y para las que no nos ven un beso porque igual nos ven después”, señaló la animadora.

Melissa Paredes responde a Magaly Medina

En otro momento, Kurt Villavicencio resaltó los conocimientos de cocina en Melissa. Además, señaló que muchos pueden creer que es una persona interesada, pero no es así.

“Eso es lo que te vendió la tía que está con 7 puntos de rating. Habló de plata y la gente se emociona. Hasta el día de hoy, yo no me peleo por plata”, dijo Paredes.

Melissa Paredes responde a sus detractores.

La respuesta de Samuel Suárez

El creador de Instarándula no se quedó con los brazos cruzados y de inmediato respondió a Melissa Paredes. El periodista le recomendó que continúe esforzándose para que su programa, al menos, logré un punto de rating.

“Hijita, no pierdas tu tiempo en responderme, ni cuentes mis historias, jejeje. Más bien, ponle más punche a tu programa para que, al menos, lleguen al punto de rating. De todo corazón, ojalá suban. Adoro a Karlita y a Kurt le tengo un cariño y respeto desde siempre, ojalá ‘Préndete’ al menos prenda algo para que les permita seguir trabajando”, escribió Samuel Suárez.