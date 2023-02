Compañeros afirman que Gino Assereto y Nadia Collantes estarían en coqueteos: “Practicaron mucho”

Confirman coqueteos entre Gino Assereto y Nadia Collantes | América TV. América Espectáculos.

Todo parece indicar que Gino Assereto se está dando una nueva oportunidad en el amor. Según sus propios compañeros de ‘Esto es Guerra’, el modelo está en coqueteos con su compañera Nadia Collantes, a quien besó apasionadamente y delante de Jazmín Pinedo como parte de un reto de actuación.

Ducelia Echevarría señaló que se rumorea en los pasillos que Gino y Nadia “practicaron” la escena de besos antes de aparecer en el set. Además, se vio sorprendida por la intensidad con la que actuaron, pues nadie esperaba que se besaran en más de una ocasión. “Yo me hubiese intimidado si estaba mi ex”, dijo en un inicio.

“Si hay un romance, yo les deseo lo mejor del mundo. Si le dará el anillo, que sea una roca. Bueno, a mí me impactó un poco. Gino lo hizo increíble y ella como que le siguió la corriente, pero yo creo que él lo hizo mejor”, añadió para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Por su parte, Austin Palao resaltó que hubo mucha complicidad entre sus compañeros de ‘Esto es Guerra’. “Se notó que hubo bastante trabajo detrás para dar ese performance. Felicitaciones a Gino y a mi compañero, lo hizo muy bien”, dijo.

“Yo lo vi tan entregado, que se olvidó toda la letra y solo vi puro chape. Él salió de la escena así (sonriendo)”, acotó Karen Dejo en compañía de Luciana Fuster, quien añadió que “nadie estaba escuchando, todo el mundo estaba esperando el chape”.

Finalmente, quien confirmó que Gino Assereto estaría por empezar una relación sentimental con su compañera fue Facundo González. ¿La razón? Antes de actuar la escena en vivo, los vio en los camerinos en actitud sospechosa.

“Estuvieron prácticamente en el camerino, se encerraron y no me dejaron pasar. Está bien, hay que practicar, salió bonito, se ve que hubo buena práctica. Jazmín está con una chica y ahora él coqueteando con Nadia, está bien, me gusta”, indicó el modelo argentino.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo?

Durante la transmisión de ‘Más Espectáculos’, Rebeca Escribens le preguntó a Jazmín Pinedo qué es lo que pasaba por su cabeza cuando su expareja y Nadia Collantes se estaban besando frente suyo. La ‘Chinita’, bastante calmada, respondió:

“Creo que para mí es algo normal. Ambos están cumpliendo con su trabajo, así se den un beso de mentira, o un beso de verdad, a mí ya no me tendría por qué importar porque nosotros somos amigos, somos papás, hace ya cuatro años que no estamos juntos”, aclaró la modelo.

Asimismo, indicó que espera que Gino Assereto también encuentre el amor y de besos de verdad. “Yo estoy en una relación muy feliz, muy contenta y yo espero que estos besos no sean de mentira y él también pueda tener besos de verdad y pueda ser feliz al lado de una buena mujer, que es lo que al final a mí me importa. Que encuentre a alguien ideal para que pueda ser feliz, yo también, y eso en conclusión, para que mi hija también lo sea”, sentenció.