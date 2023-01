Roberto Guizasola y la emotiva historia de su ONG, que ayuda a niños de bajos recursos en Puente Piedra

Roberto Guizasola fundó ‘La casa de Alejita’ a inicios de 2020.

Roberto Guizasola fue uno de los laterales derechos más destacados del fútbol peruano de la década pasada, ya que jugó en la selección peruana, en Rosario Central de Argentina y se proclamó campeón con Alianza Lima y Juan Aurich. El recordado ‘Cucurucho’ dejó el fútbol en 2019 para emprender una ONG llamada ‘La casa de Alejita’, la cual acoge a niños y jóvenes con talento para el fútbol y les brinda formación deportiva y académica.

Liga Nacional de Vóley: ¿Cómo es el nuevo formato del torneo? El torneo nacional de voleibol reinició hoy en el Polideportivo de Villa El Salvador luego que se suspendiera por segunda vez debido a la coyuntura social y política que vive el país. VER NOTA

El principal objetivo de esta casa hogar no es formar futbolistas que jueguen en primera división en el futuro, sino ayudar a los chicos de bajos recursos a través del deporte, pero dejando en claro que lo más importante es el estudio y que crezcan como buenas personas:

“Lo primero que pido a un chico es que estudien. De los 20 que podemos tener en una categoría, lo primero que decimos es que no todos llegarán a ser futbolistas. A lo mucho llega uno o dos o puede que ninguno. Sin estudio no hay fútbol, nuestra vivencia como futbolistas, se las damos a los jóvenes para que no cometan los mismos errores”, contó en el canal de YouTube del periodista Giancarlo Granda.

Roberto Guizasola realizó esta fundación junto a su hermano Guillermo Guizasola (‘La casa de Alejita’)

Un agradecimiento para la gente de Puente Piedra

Esta ONG está ubicada en el distrito de Puente Piedra, donde crecieron Roberto y su hermano Guillermo Guizasola. ‘Cucurucho’ reveló que escogió esa zona con la intención de devolverle a los vecinos el apoyo que le brindaron durante sus inicios como futbolista:

Paolo Guerrero y la oportunidad soñada de volver a las canchas a sus 39 años de la mano de un grande de Sudamérica El ‘Depredador’ se acaba de convertir en jugador de Racing Club y tiene la oportunidad de demostrar que aún está vigente. Desea destacar en la liga argentina, Copa Libertadores y regresar la selección peruana. VER NOTA

“Muchas veces faltó un plato de comida, pero siempre agradecido a la sociedad de mi distrito. Por eso le retribuyo a la gente de Puente Piedra. La gente sabía que yo y mi hermano teníamos condiciones y todos apoyaban a mi madre llevando su ropa para que se la lave y así nos pueda sostener económicamente”, comentó.

Los niños de la fundación también reciben alimentación y educación (‘La casa de Alejita’)

La importancia de su madre para iniciar el proyecto

Roberto Guizasola confesó que su madre siempre le inculcó la idea de formar esta casa hogar, por lo que decidió iniciar el proyecto cuando esta falleció a inicios de 2020:

Administrador de Sport Boys aseguró que recuperarán los 8 puntos restados Alfredo Matayoshi indicó que incertidumbre sobre si los ‘porteños’ jugarán Liga 1 viene alejando a marcas interesadas en auspiciar al club. VER NOTA

“Mi mamá me decía “Puente Piedra nunca va a cambiar, pero tú si lo puedes cambiar”. Siempre me quedé con esa frase. Mi madre falleció hace tres años y antes me dejó de encargo fundar la ONG. Tenía contrato profesional con un equipo, lo tuve que romper y meterme de lleno en el proyecto”, recordó.

En 2020, cuando estaba por iniciar el proyecto, el exfutbolista de 38 años, reveló que el dinero que utilizó para adquirir el terreno donde ahora está ubicada ‘La casa de Alejita’, estaba destinado para comprar un carro del año, pero su madre decidió contradecir el deseo de su hijo, aunque esto les costara un distanciamiento.

Personajes destacados como Juan Reynoso y Sebastián Abreu visitaron la ONG (‘La casa de Alejita’).

“Estaba en mi mejor momento ganando dinero y llamé a mi mamá y le dije: “Mandé la plata, voy a comprarme una camionetaza último modelo. Aterrizo en Lima, me recoges y sacamos mi juguete nuevo”. Cuando llegué, me llevó a un descampado, me dijo que había comprado ese terreno y que ahí estaba mi ‘carrazo’. Le dejé de hablar dos meses. Mira qué estúpido fui. Empecé a construir piso a piso, poco a poco, y ahora es un edificio de cinco departamentos que lo alquilo. Ahora me doy cuenta lo bien que me hizo mi mamita”, contó a Trome.

Tras el fallecimiento de su madre, Roberto Guizasola decidió darle un nuevo uso a dichos departamentos y comenzó a utilizarlos para acoger a los niños de su ONG.

Personajes destacados como Juan Reynoso y Sebastián Abreu visitaron la ONG (‘La casa de Alejita’).

El apoyo y crecimiento de ‘La casa de Alejita’,

Los inicios de ‘La casa de Alejita’ fueron complicados, ya que coincidieron con el primer año de la pandemia del COVID-19. No obstante, poco a poco fueron creciendo y pasaron de 12 a 65 niños. Además, muchas personas se involucraron con el proyecto:

“Se fueron sumando personas en el camino, comencé con José Zegarra, se sumó Julio García, ahora tenemos un directorio y varias marcas que nos auspician”, señaló.

Además, tienen convenio con un colegio y la ayuda de personas que apoyen a los jóvenes a encontrar oportunidades cuando ya crecieron y estar por salir a la vida adulta:

“Tenemos ayuda del colegio San Miguel Arcángel, que nos da la oportunidad de que los chicos progresen en la parte humana. El señor Juan Ferreyra es el encargado de los chicos que están acabando el colegio, les ayudan buscando universidades”, indicó.

‘La casa de Alejita' recluta a niños y adolescentes con talento para el fútbol y bajos recursos (‘La casa de Alejita’).

Guizasola también señaló que sus categorías tienen chance de jugar con equipos de primera división, que les dan oportunidades a sus talentos. Además, figuras como Juan Reynoso o Sebastián ‘Loco’ Abreu fueron a dar charlas a los chicos:

“Tenemos oportunidad de jugar con equipos como Alianza Lima o Universitario y si ven a alguno con condiciones, los podemos brindar como convenio, pero deben comprometerse en que les darán oportunidad de estudiar una carrera técnica o universitaria”, informó.