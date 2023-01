César Hildebrandt explica por qué Dina Boluarte no renuncia a la presidencia: “Puede ir presa”

César Hildebrandt cuestiona a Dina Boluarte.

El periodista César Hildebrandt volvió a referirse sobre la actual crisis política del Perú. El director del semanario Hildebrandt en sus Trece opinó en su podcast que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no renuncia al cargo porque sabe que será procesada por el Poder Judicial al ser la autora mediata de las más de 50 muertes registradas durante las protestas contra su gobierno desde diciembre del año pasado.

El 62.8% de peruanos considera que Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia de la República Según los resultados de la encuesta de CPI, la mandataria tiene una desaprobación del 70.6% en menos de dos meses. Además, El 31.6% de la población la señala como la responsable de la grave crisis política.

“No renuncia fundamentalmente porque (...) la señora puede ir presa. Sí, sí. Porque las autopsias hechas, las municiones sacadas de los cadáveres, todas prueban que las balas provienen de armamento oficial del Ejército y de la Policía. Todas. No hay una sola autopsia que conduzca la pista por otro lado. Claro, la señora cree que parapetándose en Palacio va a impedir el proceso”, indicó en su podcast.

Además, el reconocido hombre de prensa cuestionó el último mensaje a la Nación de Boluarte que pidió al Congreso de la República que apruebe el adelanto de las elecciones generales para este año.

El 76% de peruanos rechaza al gobierno de Dina Boluarte que tiene menos de dos meses en la presidencia Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el sur es la zona donde hay bastante resistencia a la presidenta de la República. Por su parte, el Congreso tiene 7% de aprobación.

“La señora Boluarte, si fuera sensata, tendría que irse, pero en su nuevo mensaje trató de conminar al Congreso para que apruebe lo que ella misma no había originalmente sugerido: elecciones este año. Porque, si no, dice que va a presentar proyectos al respecto. Yo creí que, si no, iba a renunciar”, sostuvo.

Dina Boluarte instó al Congreso a adelantar las elecciones este 2023. Video: TV Perú

Cuestionó a la fiscal de la Nación

Hildebrandt también apuntó sus críticas contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga a la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes en las protestas.

Gobierno de Dina Boluarte es el segundo con mayor número de muertos en América Latina desde el 2000 Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la presidenta peruana solo es superada por el colombiano Iván Duque que tuvo 83 víctimas durante su gestión entre 2018 y 2022.

“Ahora (Patricia Benavides) está muy tímida, no sale, no habla, no aparece. Está discretisima. Está desarmando ciertas cosas para comprobar las sospechas que teníamos muchos: que en el caso Castillo, forajido breve, la señora fue severisima, como tenía que ser. Pero, en el caso de la señora Boluarte, la señora fiscal va a ser permisiva y va a silbar mirando el techo. Van a ver ustedes, porque la señora no solo hace su papel de fiscal de la Nación, sino que desarrolla su papel político indudablemente”, mencionó.

Precisamente, el fiscal provincial Edwin Núñez acudió ayer a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para reunirse con representantes de la Oficina de Resolución de Conflictos, en el marco de las investigaciones.

A su llegada, en un primer momento se presentó en la puerta de Palacio de Gobierno donde le señalaron que debía registrar su ingreso a través de la puerta de la PCM, ubicada en el jirón Carabaya en el Centro de Lima.

🚨|Fiscalía de la Nación realiza diligencias de exhibición de documentos en las sedes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Interior para recoger información relacionada a las muertes de ciudadanos durante las manifestaciones sociales. pic.twitter.com/3jcWjK5Gid — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 30, 2023

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación confirmó que un grupo de fiscales acudió a la PCM y al Ministerio del Interior a fin de cumplir con las diligencias de exhibición de documentos en el marco de las investigaciones por el fallecimiento de ciudadanos en manifestaciones sociales.

Recientemente, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio en el contexto de violación de los derechos humanos en protestas sociales, tras la muerte de un ciudadano en las manifestaciones del sábado 28 de enero.

Investigaciones en la Fiscalía

El Ministerio Público reportó que, desde el mes de diciembre, hasta el 26 de enero, se abrió 11 investigaciones fiscales por la muerte de ciudadanos en medio de las manifestaciones que se registran en diferentes regiones del país.

Además, se tiene 18 investigaciones por lesiones de personas durante las protestas y la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad, disturbios, contra la tranquilidad pública, entre otros.