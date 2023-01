Cathy Sáenz contó cómo conoció a Jorge Luna y Ricardo Mendoza y por qué decidió trabajar con ellos

Cathy Sáenz contó cómo conoció a Jorge Luna y Ricardo Mendoza | Youtube. Alonso Acuña.

Cathy Sáenz, conocida por haber producido ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, se mantiene alejada de la televisión desde hace buen tiempo. Actualmente, está trabajando con Ricardo Mendoza y Jorge Luna en su propio canal digital llamado No Somos TV. En una reciente entrevista, conoció cómo fue su primer encuentro con la dupla de Hablando Huevadas.

La divertida reacción de Daniela Darcourt a inesperada llamada de Jorge Luna y Ricardo Mendoza La cantante de salsa no se quedó callada ante el reclamo de los comediantes por, supuestamente, hacerse la difícil para conceder una entrevista. VER NOTA

La recordada ‘Mamacha’ inició su anécdota indicando que, antes de conocer a los comediantes, se encontraba evaluando dejar la televisión. Estaba cansada de presentar proyectos a los directivos del canal, y que estos los rechazaran o terminaran cambiándole el contenido.

“Sentí que no iba a crecer más. De hecho, Chapa Tu Money fue un proyecto que presenté para un canal en el que trabajé. Me dijeron ‘bacán sí, pero hay que meterle farándula, sí pero hay que llamar a la Tigresa, Monique y Susy, que son las que funcionan’. Las amo, pero siento que no se podía salir de ese espacio de creatividad, de ese sector. Quería probar otras cosas, pero en TV no se puede”, contó en conversación con Alonso Acuña.

Elenco de 'Chapa tu Money'. (Instagram)

Durante esa etapa de su vida, en la que estaba considerando retirarse definitivamente de la TV, un amigo suyo la invitó a escuchar un programa de Hablando Huevadas. Fue así que escuchó por primera vez a los cómicos y, según contó, conectó con ellos de inmediato.

Chats del ‘Chorri’ Palacios confirman infidelidad: “No me escribas, mi esposa puede ver mi celular” Nueve días antes de su boda, el ‘Chorri’ Palacios fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ en una situación cariñosa con una mujer que no es su esposa. VER NOTA

“Escuché un capítulo donde ellos hablan del Callao y no podía más de la risa. Hice clic con el contenido de estos dos locos psicópatas, que no les importaba nada. Me dije ‘esta vaina sí debe estar en la tele y ser consumida de manera masiva’. Ahí mi mente estaba cerrada, pensé que la tele era el mundo, ahora sé que no”, resaltó.

Eventualmente, Cathy Saénz recibió una llamada del productor de Hablando Huevadas para invitarla a uno de los populares ‘Broasters’. “Ya sabía que era eso porque los había visto, entonces le dije que me encantaban, pero le dije que no porque estaba pasando por un momento complicado (ruptura amorosa), no estaba preparada psicológicamente”, recordó la productora.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza nació en abril de 2019.

Su primer encuentro

Tras la primera negativa, Cathy Sáenz contó que a los dos días Ricardo Mendoza se comunicó con ella mediante Instagram para proponerle aparecer en ‘El Slam’. La productora aceptó la invitación y se reunieron en un teatro limeño, donde pudo conversar con Mendoza y Jorge Luna.

Daniela Darcourt posterga concierto por la crisis en Perú: “No tenemos motivos para celebrar” La salsera peruana se pronunció en sus redes sociales para dar la noticia a sus seguidores y se mostró solidaria con las pérdidas humanas. VER NOTA

“Ahí los conocí físicamente cómo eran, y me parecieron un ca*** de risa. Dije qué chevére, me encanta”, señaló Sáenz, resaltando también que su participación en Hablando Huevadas causó tanto impacto que consiguió aumentar de seguidores rápidamente.

Según explicó la productora, ya había visto a Ricardo Mendoza en los pasillos de Latina TV por su trabajo como comediante. El cómico le reveló tiempo después que tenía un buen concepto de ella porque era la única que lo saludaba.

“(En ese tiempo) nunca nos conocimos, pero yo le decía ‘¡Hola!’ como si nos conociéramos toda la vida. Ahora sé que a él le importaba un montón porque un día me dijo ‘la gente es una m*** en televisión, pero tú siempre me saludaste’. Y Jorge también me dijo ‘sí, tú lo saludaste al gordo, vi que fuiste buena gente’”, sostuvo.

Cathy Sáenz junto a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

¿Por qué trabajó con ellos?

Tras el primer encuentro con los muchachos de Hablando Huevadas, Cathy Sáenz ya había tomado la decisión de dejar la televisión de manera definitiva para irse a vivir a Italia, donde se tomaría un año sabático. Sin embargo, una llamada cambió sus planes.

“Me llamaron Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Me dicen ‘queremos hablar contigo ahorita’. Como me caían súper bien, sentía que eran mis amigos, entonces fui con mi moto a su oficina. Me dijeron que querían hacer un canal digital, No Somos TV, ya tenían el nombre y todo, querían hacer programas enormes”, explicó.

La propuesta sorprendió a Cathy Sáenz, pues ya tenía todo listo para irse al extranjero. Sin embargo, la dupla estaba convencida en quererla en su equipo. “Me dijeron que sí me podía ir de viaje, pero que me fuera con un canal de Youtube y así podía trabajar desde yo quiera”, expresó.

No Somos TV produce Chapa Tu Money, Rescatando Huevadas y otros programas.

La ‘Mamacha’ le pidió a Jorge Luna y a Ricardo Mendoza 30 días para que pensara bien las cosas. El día 28, el sobrino de Carlos Alcántara la buscó en Máncora para intentar cerrar el contrato de una vez por todas.

“Nos fuimos a un bar y había una cola de gente para tomarse fotos con Ricardo. Me di cuenta, además que él lo hizo a propósito, que ellos tenían fans de todo: desde la señora de recepción, el dueño, el gerente, el público es mixto. Dije ‘está bien’ y así acepté. Empecé el 10 de enero (2022), somos socios”, finalizó en su relato.