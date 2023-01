Congresistas reaccionan al mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte

Gobierno de Dina Boluarte suma más de 50 fallecidos en protestas.

La presidenta Dina Boluarte se volvió a dirigir al país a través de un mensaje televisado en el que instó al Congreso de la República a reconsiderar la votación del adelanto de elecciones al 2023. De no aprobarse la propuesta, anunció que presentará dos iniciativas legislativas, una que buscará el retorno a las urnas en octubre de este año y otra que busca la reforma total de la Constitución Política del Perú.

En conversación con Latina, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, indicó que la jefa de Estado “ha demostrado que no está en capacidad” tras insistir con el proyecto en cuestión. Este calificó de irresponsable el mensaje brindado y señaló que la actitud resulta terrible para la democracia. “Hay que defender la institucionalidad”, agregó para anunciar que votará en contra de la reconsideración del proyecto.

Por su parte, la fujimorista Rosangela Barbarán coincidió con su par en que el “gobierno ha demostrado no solo ser incapaz, sino que el hartazgo de la población está a flor de piel”. Si bien su agrupación apostó por el adelanto de elecciones al 2024 con reformas políticas,Fuerza Popular ha anunciado el respaldo a que los comicios sean celebrados este año. “Nos vamos el 2023 no porque quisiera, sino porque el Perú lo amerita”, agregó.

Rosangella Barbarán es integrante de Fuerza Popular.

El exintegrante de Podemos Perú y hoy no agrupado Carlos Anderson aseguró que Dina Boluarte ha sido “incapaz de restablecer el orden y la paz social”. Ante ello le recordó que es ella quien conta con la posibilidad de dar un paso al costado “en caso el Congreso abdique de su responsabilidad histórica”. Se espera que mañana la representación nacional reevalúe su voto en torno al adelanto de elecciones.

Desde Perú Libre, la exministra de Salud del gobierno de Pedro Castillo, Kelly Portalatino, acusó a la jefa de Estado de aferrarse al poder y sin sustento científico señaló que esta “demostraría rasgos de una psicópata”. “Teniendo en su gobierno dictador, represor más de 60 muertos, renuncia Dina. Sería la única solución a esta crisis”, agregó.

“Presidenta no se trata de presentar otro proyecto de ley, se trata de encontrar en el Congreso un punto de equilibrio que atienda mínimamente las expectativas de todos (dentro y fuera del Congreso). No es fácil, pero aún no posible”, escribió José Jerí de Somos Perú. Este le pidió a la jefa de Estado que devuelva el orden en el país.

El legislador acciopopulista Darwin Espinoza fue señalado como uno de 'Los Niños'.

Desde Acción Popular, Darwin Espinoza, señalado como uno de ‘Los Niños’ durante el gobierno de Pedro Castillo, instó a la jefa de Estado a renunciar. “Cada mensaje a la Nación es peor y solo enardece a la población. Con un Congreso dividido no se llegará a nada. La responsabilidad están en sus manos. ¡Renuncia ahora!”, escribió.

