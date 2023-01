Austin Palao reveló cómo es su relación a distancia con Flavia Laos: “Pensé que sería más fácil”

Austin Palao habla de su relación con Flavia Laos. (América TV)

Austin Palao se refirió a su relación sentimental con Flavia Laos y reveló lo difícil que es mantener un romance a distancia. El modelo fue presentado como el nuevo integrante de ‘Esto es Guerra’ el último viernes 27 de enero, tras de varios años ausente del programa, por lo que las cámaras de ‘América Espectáculos’ aprovecharon para preguntarle sobre su actual pareja.

Y es que, desde que ambos llegaron de sus vacaciones por Brasil a inicios de este 2023, la rubia ha continuado viajando por varios países en su labor como influencer, mientras que el chico reality decidió regresar al espacio televisivo de América TV, donde deberá cumplir con un contrato y ya no podrá acompañar en todo momento a su enamorada.

Según reveló Austin Palao, mantener una relación a larga distancia está siendo complicado, pero resaltó que tiene muy buena comunicación con Flavia Laos y se siente orgulloso de todo lo que está logrando. Como se sabe, la actriz ha ganado mayor popularidad internacional gracias a su aparición en una serie de Netflix y no deja de armar maletas para visitar distintas ciudades.

“Sabemos que nuestro trabajo de por sí es complicado, hay que tener bastante comunicación, ella está cumpliendo sus sueños, sus metas. Un orgullo para mí verla, desde donde me toca verla. Muy feliz de que esté alcanzado las cosas que se ha propuesto en base a su enfoque y sacrificio”, dijo el hermano de Said Palao.

“Es bien complejo mantener una relación de ese nivel, pensé que iba a ser un poco más fácil, pero no lo es. Hay que conversar bastante, hay que ser empático, entonces, nada es fácil. Nada de lo que valga la pena será fácil. Hoy por hoy estamos viviendo un momento súper lindo y que se mantenga así. Vivimos el ahora y eso es lo que importa”, agregó.

Austin Palao habla de Flavia Laos. (Captura)

En otro momento, Austin Palao fue consultado si Flavia Laos lo ha ayudado a conseguir trabajo en el extranjero. El cantante no tuvo problema en confesar que su pareja le abrió las puertas en el mercado exterior. Si bien, detalló que aún no ha hecho audiciones para alguna serie o película, no descarta incursionar en ello.

“Flavia es de las personas que le gusta ayudar y lo ha hecho conmigo, sí, obviamente. El viaje que tenía de Netflix en el que salió y que lo grabó un año antes, así que no pasa nada, aclarando. Conocí al grupo de sus amigos y muy buena onda (...) ¿Audiciones? no he hecho aún. Vamos a ver qué pasa”, sentenció.

¿Qué dijo Austin Palao en su regreso a EEG?

Austin Palao volvió luego de dos años de su abrupta renuncia en vivo luego de que se sintiera inseguro en uno de los juegos de altura del programa. Desde entonces, el competidor señaló que no tenía pensado volver al reality; sin embargo, cambió de opinión.

En su vuelta al set de Pachacámac, no pudo evitar ser consultado sobre la supuesta enemistad que tendría con Patricio Parodi. Fue Johanna San Miguel quien le preguntó si tenía algún tipo de anticuerpo con un integrante del espacio televisivo. De inmediato, lo negó.

“No soy del tipo rencoroso, jamás lo he sido. Tener rencor en el corazón es hacerte daño a uno mismo, simplemente decido soltar y que la vida me sorprenda. En este sentido, puntualmente respondiéndote, pues no”, señaló el participante.

Minutos más adelante, fue el propio Patricio Parodi quien le dio la bienvenida al entregarle la camiseta de su equipo y cerrar el momento con un abrazo. Además, remarcó que tampoco tenía algún tipo de problema con la presencia de Austin y destacó su gran capacidad de competencia.