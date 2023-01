Más de 4 mil expedientes judiciales fueron quemados durante ataques a sedes judiciales

Últimas noticias de protestas en Perú: aumentó a ocho el número de fallecidos por enfrentamientos en medio de la crisis política.

Un total de 4 mil 84 expedientes judiciales fueron quemados durante los actos vandálicos perpetrados contra sedes judiciales de las Cortes Superiores de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, informó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.

El último jueves 26 de enero, durante una sesión de Sala Plena de la Corte Suprema, Arévalo Vela indicó que, desde diciembre que iniciaron las protestas hasta la fecha, 14 fueron los locales del Poder Judicial atacados, entre ellos, siete incendiados.

A detalle, mencionó que solo en la región de Puno se habría perdido el 85% de expedientes de la sede de Ilave y el 80% de la sede de Macusani. Ambas sedes fueron violentadas entre diciembre y enero, informó la Corte de Puno

Un primer informe señala que en el incendio del local de Macusani quedaron afectados aproximadamente 600 expedientes del ambiente referido al grupo de especialistas de asistencia y 45 expedientes de un despacho judicial.

Sin embargo, esta estadística podría ser superior ya que el personal del mencionado distrito judicial no tiene acceso a ambas sedes judiciales debido a que lo impiden los manifestantes por lo que ha hecho imposible contabilizarlas de forma física. Aún no se ha hecho constatación in situ de las pérdidas materiales ni logísticas.

A pesar de ello, la Oficina de Administración del referido distrito judicial aclaró que gran parte de los expedientes físicos afectados fueron subidos previamente a la plataforma del Sistema Integrado Judicial por lo que no se da por perdido en su totalidad.

En Arequipa, el incendio en la Sede Pedregal de la Corte dejó como saldo expedientes de la especialidad penal carbonizados el pasado 13 de diciembre: del Juzgado de Investigación Preparatoria del mencionado edificio fueron aproximadamente unos 400; del Juzgado Unipersonal, tres; y del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia Familiar, 422 documentos perdidos por los ataques.

En Apurímac, en la sede central de la Corte Superior ubicada en Abancay, que fue quemada también en diciembre por delincuentes, los mayores daños se produjeron en las áreas de la Sala Civil y la Mesa de Partes.

Según el informe de la Sala Civil, 103 expedientes de la Sala Civil (en trámite, resueltos y en calificación para la Corte Suprema) quedaron calcinados. Los funcionarios de las referidas cortes remarcaron que no hay aún una cantidad certera en cuanto a los números de expedientes afectados.

En Ayacucho, en diciembre pasado, se reportó que el local El Progreso así como el frontis del local central, Oficina de Requisitorias, Mesa de Partes Administrativa, oficina del Redam y Atención al Usuario fueron incendiados causando mil 330 expedientes siniestrados en la Sede el Progreso, en el Juzgado de Trabajo Supraprovincial y 351 en el Juzgado de Paz Letrado Laboral Supraprovincial.

En Cusco, el pasado 17 de diciembre, la sede principal de la Corte de Cusco fue apedreada por vándalos, dejando dañadas cuatro ventanas.

En tanto, sobre la Corte de Huancavelica, que sufrió severos daños al incendiarse su sede principal y la de Lircay, en Angaraes, se determinó que fueron quemados 830 expedientes. Ello representa el 70% expedientes destruidos de un número de 1500, habiéndose recuperados 670.

Es importante destacar que los documentos dañados refieren a casos de familia penal y tutelar, constitucional, civil, laboral entre otros.