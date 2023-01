Cienciano: Danilo Carando y la dura situación que vive mientras espera su nacionalización

Danilo Carando renovó con Cienciano por todo el 2023.

Danilo Carando no está pasando por un buen momento pues vive días de incertidumbre mientras entrena con Cienciano en la pretemporada. El delantero está a la expectativa de que salgan sus papeles de nacionalización debido a que como argentino es el sexto extranjero del ‘Papá' y solo se permite a cinco inscritos en el plantel profesional.

Universitario, Alianza Lima y Cienciano denunciaron penalmente a juez que otorgó la medida cautelar a la Federación Los tres clubes decidieron denunciar al juez Juan Varillas Solano por una presunta irregularidad luego de la variación en la medida cautelar. VER NOTA

El atacante tramitó su Documento Nacional de Identidad (DNI) y debe de culminar el trámite antes del 8 de marzo, fecha en la que cierra el libro de pases, para que pueda ser inscrito en la Liga 1 2023 como peruano y no ocupe plaza de foráneo. Si eso no llega a pasar, no podrá participar del torneo.

“Actualmente, hay 6 extranjeros en el plantel. Ojalá que me pueda nacionalizar pronto porque sino me voy a perder gran parte del torneo. Ojalá Dios quiera podamos ser un aporte para el club si no me sale la nacionalidad, voy a tener que estar parado un tiempo y después me va a costar agarrar rodaje de partido a partido. Hoy por hoy estoy afuera porque son 6 extranjeros, hoy por hoy estoy yo afuera”, confesó el delantero en una entrevista a GOLPERU.

Cienciano: Patricio Álvarez reveló dificultades para ir a entrenar debido a protestas en Cusco A pesar de las complicaciones, el ‘papá' sigue con los entrenamientos de cara al inicio de la Liga 1 VER NOTA

En su momento; Sergio Ludeña, administrador del club ‘imperial’, señaló que la nacionalización de Carando debería salir en un par de semanas y podrá ser inscrito sin problemas. Eso quiere decir que si se reinicia el campeonato la próxima semana, solo se perdería el primer encuentro contra UTC en Cajamarca el sábado 4 de febrero a las 15:30 horas.

Los extranjeros del club cusqueño:

José Leguizamón (Paraguay)

Gonzalo González (Uruguay)

Gianluca Fatecha (Paraguay)

Juan Romagnoli (Argentina)

Carlos Garcés (Ecuador)

Danilo Carando (Argentina)

Danilo Carando: "Si no me sale la nacionalidad me voy a perder gran parte del torneo" | GOLPERU

Objetivos de Danilo Carando

Mientras tanto, Danilo Carando tiene la mente puesta en lo que será la Liga 1 y la Copa Sudamericana. El delantero está seguro que el equipo logrará sus objetivos. También se refirió del estilo de juego de Leonel Álvarez y qué le pide a los jugadores para adecuarse el nuevo planteamiento. Será la tercera temporada del argentino en el ‘papá' y será la segunda vez que participe en un torneo internacional con los cusqueños.

Víctor Cedrón y su inesperada salida de Cienciano a poco de iniciar la Liga 1 2023 El delantero fue anunciado como nuevo refuerzo del ‘papá', pero decidió rescindir contrato y ya no pertenece a los cusqueños. Conoce el motivo por el que tomó dicha decisión. VER NOTA

“Es un plantel totalmente nuevo. Se han incorporado muchos jugadores. Ojalá estemos a la altura del torneo local e internacional. La idea es tener la pelota, tratar de ser un equipo contundente a la hora de atacar. Está claro que será un año difícil, los demás equipos se están armando muy bien y cuentan con buenos entrenadores. Será un lindo campeonato”, aseguró el atacante.

La temporada pasada, Carando jugó 35 partidos en el torneo local y anotó 16 goles, entre ellos dos dobletes que le hizo a Ayacucho FC y Sport Boys. Y en la Sudamericana estuvo en los dos partidos que jugaron ante Melgar. La racha goleadora que alcanzó el 2022 fue la mejor con la camiseta de Cienciano hasta el momento.

Cienciano enfrentará a Universitario de Deportes en la primera fase de la Sudamericana el próximo jueves 9 de marzo en el estadio Monumental de Ate, a las 21:00 horas (de Perú) y el partido será transmitido por DirecTV. Los ‘cremas’ serán locales porque así lo definió el sorteo de la Conmebol realizado el año pasado.

Danilo Carando renovó por una temporada más con Cienciano.

Huelga en la Liga 1

Cienciano es uno de los ocho clubes que decidieron no participar de la Liga 1 2023 hasta que no se levante la medida cautelar que protege a la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos de transmisión del torneo nacional. El ‘Papá' desea continuar con el Consorcio Fútbol Perú esta temporada, pero el mandato judicial protege a la FPF y deberá alinearse al nuevo modelo del ente máximo del fútbol peruano. Lo cierto es que la variación de la MC especifica que se respetará los contratos establecidos de aquellos equipos que tienen contrato vigente con GOLPERU como es el caso de Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci, ellos tienen convenio hasta el 2015.

“Siempre vamos a velar por lo mejor de nuestras instituciones, estamos cuidando el futuro del propio fútbol, de los hinchas que nos acompañan fecha a fecha, tenemos compromisos con diferentes empresas que invierten en el club. Nosotros hemos establecido todos los canales de comunicación, hemos entregado documentos. Como Cienciano nos hemos reunido con Lozano, le hemos pedido los convenios que prometieron, garantías reales. No confiamos en la gestión, en las personas que manejan la Federación y tenemos que cuidar a las instituciones. Queremos que entiendan que este no es el camino”, aseguró Sergio Ludeña, administrador de los cusqueños.