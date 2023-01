Magaly Medina furiosa con Erick Osores por usar frases racistas: “¿Qué choleas? Si tú también lo eres”

Erick Osores recibió el repudio de Magaly Medina por insultar a hombre que le depositó 3 dólares. El periodista suele hacer transmisiones en vivo en su cuenta de TikTok, donde las personas pueden comentarle previo pago. Sin embargo, el hecho que haya recibido una módica suma hizo que se pusiera de mal humor y hasta se burlara de este usuario.

“Si vas a joderm.., por lo menos manda plata, no 3 dólares, yo sé que tú limpias waters allá”, indicó Erick Osores sobre el peruano que se encuentra en otro país.

Para el periodista, fue una ofensa esta cantidad, por lo que decidió ofrecerle 300 dólares para que limpie su baño con la lengua.

Estas palabras enervaron mucho a Magaly Medina, quien indicó que no sabía que el periodista podía comportarse así. Además, resaltó que Erick Osores debe valorar a los usuarios que lo ven.

“No sabía que era tan atrevido y tan agresivo en sus redes sociales. No lo hemos visto hacer eso cuando hace sus comentarios deportivos en América TV, pero sí en las redes. Él hace unos días hizo un ‘en vivo’ en TikTok, donde la gente le deposita dinero... y cuando alguien le da poco dinero, miren las cosas que dice, me parece una falta de respeto y una agresividad con alguien que lo está viendo”, señaló la conductora de TV, dando paso al video del periodista deportivo.

“¿Le parece chiste este insulto, racial, además, discriminativo? Los peruanos que están en el extranjero están tratando de ganarse la vida de una forma decente, no le están robando a nadie, la mayoría de ellos se esfuerzan mucho para salir adelante por su familia… y si limpian waters, y si limpian pisos, ¿a ti qué te importa? Ellos están trabajando por un futuro mejor, qué más quieres si tú eres su payaso cotidiano, de repente”, acotó Magaly Medina, destacando que debe agradecer que paguen por seguir escuchándolo.

“¿Por qué le tienes que cobrar a la gente que te ve y que te apoya? Lo que haces ahí es decirle a la gente que te apoye con una limosna. Y dices por qué me das 3 dólares, yo soy Erick Osores... ¿ A quién le ha ganado Erick Osores?”, se preguntó muy fastidiada.

Magaly Medina critica frases racistas de Erick Osores.

Frases contra hombres de provincia

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que su producción buscó más videos de Erick Osores, y lo que encontró le dejó mucho que desear. Al comunicador se le escucha decir frases mucho más desagradables, esta vez en contra de los clubes regionales. Aquí el periodista describe a sus integrantes de una forma bastante denigrante.

“El gran cáncer del futbol peruano son las departamentales, claro porque son cholitos, no saben vestirse, son mal aspectosos y son gente que no tiene ese nivel de haber llegado como un dirigente de primera división”, dijo el conductor de América TV.

Magaly Medina también se mostró fastidiada por esta situación, resaltando que Erick no tiene por qué “cholear” a alguien, pues todos los peruanos somos cholos, y si no se siente cómodo, puede irse a otro país.

“Qué manera de describir que no tiene la suerte de él, de que los contrate América Televisión, que no han tenido la suerte ni la manera de educarse, no han tenido los medios para aprender a vestirse, qué tiene él contra los provincianos, humildes de este país, porque eso es insultarlos. ¿Qué choleas? Si tú también lo eres. Todos somos cholos, ¿tú quién eres? ¿A quién le has ganado? Qué atrevido, insultante, discriminador”, acotó.

SEGUIR LEYENDO