Víctor Cedrón y su inesperada salida de Cienciano a poco de iniciar la Liga 1 2023

Víctor Cedrón se quedó sin equipo y tiene hasta el 8 de marzo para conseguirlo.

En noviembre del año pasado Cienciano anunció a Víctor Cedrón como nuevo refuerzo para la Liga 1 y la Copa Sudamericana. El delantero se sumó a la pretemporada, estuvo entrenando al máximo, pero decidió irse después de casi dos meses en el equipo cusqueño. ¿Qué pasó? Pasa que el popular ‘Vican’ tiene una lesión y necesita estar en tratamiento por 15 días aproximadamente, motivo que lo llevó a rescindir contrato con el ‘papá'. El ex Alianza Lima quedó sin equipo a poco de iniciar el campeonato.

“Se me hace imposible continuar brindando mis servicios profesionales con el club Cienciano del Cusco, institución que me abrieron las puertas para el campeonato año 2023 y con quien hemos llegado en mutuo acuerdo en disolver el contrato. Vengo recuperándomde de una lesión la cual estaré de vuelta a los campos deportivos en un lapso de 15 días y encontrarme disponible al 100% para brindar un servicio honorable y profesional como se me ha caracterizado siempre”, dice la nota que publicó Cedrón en sus redes sociales.

La explicación del extremo generó muchos rumores sobre su salida inesperada, pues muchos creen que algo más pasó entre el futbolista y el club cusqueño porque nadie saca a un jale por estar lesionado. Además, no fue presentado en la ‘Tarde del Papá' junto al equipo de Leonel Álvarez. Lo cierto es que ahora está sin equipo y muchos clubes ya cerraron planilla. La búsqueda será complicada. Sin embargo, fanáticos de Sport Boys lo pidieron para su equipo porque saben que aún les falta armar el equipo que hace poco recibió las licencias para participar del torneo. El libro de pases termina el 8 de marzo, ese el plazo que tiene para definir su futuro.

Comunicado de Víctor Cedrón anunciando su salida de Cienciano.

En suspenso

El encuentro entre Cienciano y César Vallejo, programado para este lunes 30 de enero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 19:00 horas, es uno de los partidos que no recibió garantías por parte del Ministerio del Interior, debido situación que está atravesando el país. Eso porque Cusco es una de las ciudades que está en Estado de Emergencia y según el decreto lo estará hasta el 15 de febrero, es por ello que que la Policía Nacional del Perú no autorizó el desarrollo del duelo. Hasta el momento no se ha pronunciado el ‘papá' sobre el tema, se espera que salga la suspensión oficial en las próximas horas.

“Poner en conocimiento la no viabilidad del encuentro deportivo por la Liga1 Betsson entre los clubes Cienciano y César Vallejo programado para el 30 de enero del 2023, a horas 19:30, en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Teniendo la consideración la coyuntura social actual que se viene registrando en la ciudad del Cusco, además de estar comprometido el 100 % del personal en la cobertura de los servicios policiales de control del orden público, en tal sentido, el informe N°016-2023 formulado por esta unidad policial queda sin efecto en todos sus extremos”, se lee en el oficio de la MININTER.

Mientras tanto, la Liga de Fútbol Profesional anunció la programación de la tercera fecha, donde el equipo de Leonel Álvarez visitará a UTC de Cajamarca el próximo sábado 4 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón, a las 15:30 horas. Esto está sujeto a cambios según las medidas de las autoridades.

¡𝙉𝘼𝘿𝘼 𝙉𝙊𝙎 𝘿𝙀𝙏𝙄𝙀𝙉𝙀! 🏆 𝙋𝙍𝙊𝙉𝙏𝙊 𝙉𝙊𝙎 𝙑𝙀𝙍𝙀𝙈𝙊𝙎



Ni el frío, ni la neblina 🌫️. ¡Con todo! ⚽️#Cienciano2023#JuntosPorElPapá pic.twitter.com/9cKMF2vfXj — Club Cienciano (@Club_Cienciano) January 25, 2023

