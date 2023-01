Golazo de Vásquez tras espléndido ataque a tres pases en el Perú vs Colombia por el Sudamericano Sub 20

Diether Vásquez marcó el primer gol del partido ante Colombia. (FPF)

Perú se adelantó en el marcador ante Colombia. A los 37 minutos del primer tiempo, la selección peruana sub 20 se puso adelante en el score gracias a un gol del delantero Diether Vásquez, anotando así el primer tanto de la ‘blanquirroja’ en el Sudamericano de la categoría. Catriel Cabellos realizó gran jugada individual para la asistencia.

La jugada inició con un saque de meta del guardameta Sebastián Amasifuén que fue pivoteado por el autor del gol y cuyo cabezazo fue interceptado por el volante de Racing Club, quien le sombreó el balón al defensa colombiano Kevin Mantilla, lo que le permitió ingresar hacía el área rival.

Una vez instalado en la zona defensiva de los ‘cafeteros’, Cabellos no titubeó e incluso permitió que la pelota de un bote en el césped para darle un aire a la jugada y al verse acorralado hasta por tres jugadores rivales, le cedió el esférico a Diether Vásquez, quien no había perdido de vista la trayectoria del ataque, y definió con pierna izquierda, mediante un tiro mordido pero efectivo, superando la resistencia de Luis Marquinez.

La euforia en el banquillo ‘bicolor’ fue mayúscula, con todos los suplentes corriendo hacía sus compañeros. El propio entrenador Jaime Serna también celebró el gol junto a su comando técnico.

Colombia empató al borde del entretiempo

Lamentablemente la alegría peruana no duró ni diez minutos. Al minuto 45, faltando solo el tiempo añadido para que se pite el final del primer tiempo, un remate de Óscar Cortés puso la igualdad en el marcador del partido Perú vs. Colombia sub 20.

En su propio campo, el volante colombiano Gustavo Puerta recuperó el esférico y condujo hasta tres cuartos de cancha superando en el camino tanto a Gonzalo Aguirre como a Jack Carhuallanqui, ambos intentaron cortar la jugada sin éxito, y cedió la pelota a Óscar Cortés que dentro del área peruana y ante la pasividad de Aron Sánchez para marcar, sacó un fuerte disparo con pie derecho que vulneró la valla de Amasifuén.

Fixture restante de Perú sub 20

Una vez culminado su partido ante Colombia, a la selección peruana sub 20 le restarán dos partidos para completar su participación en la fase de grupos del Sudamericano de la categoría. El próximo lunes 23 de enero se medirá ante Paraguay desde las 17:00 horas de Perú. Dos días después, el miércoles 25, jugará su último cotejo ante Argentina, en el mismo horario que el duelo ante los guaraníes. En la quinta fecha descansará.

De lograr colocarse entre los tres primeros de su serie al término de las cinco jornadas, accederá al hexagonal final que se disputará contra los clasificados del Grupo B. Dicha instancia iniciará el miércoles 1 de febrero y acabará el domingo 12.

Los cuatro mejor ubicados luego del todos contra todos lograrán un cupo para el Mundial Sub 20 de Indonesia, a disputarse entre mayo y junio de este año.

